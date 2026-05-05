Sport in tv 5 maggio: Setterosa contro l’Olanda, Arsenal-Atletico in Champions e Sportface su Prime Video

Martedì con la pallanuoto femminile azzurra impegnata nella Coppa del Mondo contro i Paesi Bassi, la semifinale di ritorno di Champions League tra Arsenal e Atletico Madrid e il basket di Eurolega. Su Assalto TV la scherma da Riccione dalle 13:00, su Amazon Prime Video il tiro a volo e Chasing Perfection
Martedì 5 maggio offre una serata di grande sport europeo, con la Champions League protagonista assoluta e la pallanuoto azzurra in campo nella Coppa del Mondo. Da seguire anche il tennis agli Internazionali di Roma, il basket di Eurolega e la scherma su Sportface TV.
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Sportface su Amazon Prime Video
- 08:05 – Shakerati
- 09:02 – Old But Gold
- 09:46 – Arigatoni
- 10:32 – Inside
- 11:18 – Cinque Cerchi
- 11:27 – Get Ready
- 11:51 – FATE
- 12:16 – Live Event – 2ª Coppa del Mondo ISSF Skeet 2026
- 13:22 – Old But Gold
- 13:46 – Live Event – 2ª Coppa del Mondo ISSF Skeet 2026
- 14:52 – Farfalle – New Generation
- 15:26 – 1ª Prova Ginnastica Artistica Serie A1 2026
- 20:39 – FATE
- 21:08 – GAMBA!
- 21:25 – Chasing Perfection: Inside The Cross Battle
Scherma
- 13:00 – Campionati Italiani Master di Scherma a Riccione – Diretta su Assalto – La TV della Scherma, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV. In programma: Spada Femminile a squadre cat. A e B, Fioretto Maschile a squadre cat. A e B
Tennis
- 10:00 – Qualificazioni ATP Roma 2026, secondo turno: Pellegrino vs Landaluce (3° match); Bondioli vs Prizmic (3° match) – Streaming su YouTube Internazionali d’Italia
- 10:00 – Qualificazioni WTA Roma 2026, secondo turno: Basiletti vs Snigur (2° match); Urgesi vs Erjavec (3° match) – Nessuna copertura tv/streaming
- 11:00 – WTA Roma 2026, primo turno: Bronzetti vs Kessler (2° match), Trevisan vs Gibson (3° match), Ruggeri vs Sonmez (4° match) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e SuperTennis HD; streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv e SuperTenniX
Tennistavolo
- 11:00 – Mondiali 2026 a squadre, ottavi di finale: Italia vs Portogallo (tabellone femminile) – Streaming su YouTube World Table Tennis
Ciclismo
- 14:04 – Vuelta España Femenina 2026, terza tappa – Streaming dalle 15:30 su Eurosport 1 HD, Discovery+, HBO Max e DAZN
Tiro a segno
- 08:00 – Coppa del Mondo ad Astana, terza giornata – Nessuna copertura tv/streaming
Pallanuoto
- 18:30 – Coppa del Mondo femminile: Italia vs Olanda – Streaming su Recast TV
Basket
- 18:00 – Eurolega 2026: Hapoel Tel Aviv vs Real Madrid – Diretta tv su Sky Sport Basket (205); streaming su SkyGo, NOW e EuroLeague TV
- 19:45 – Eurolega 2026: Monaco vs Olympiacos – Diretta tv su Sky Sport Basket (205); streaming su SkyGo, NOW e EuroLeague TV
Volley
- 20:30 – Superlega 2026: Valsa Group Modena vs Itas Trentino – Streaming su DAZN e VBTV
Calcio
- 21:00 – Champions League 2026, semifinale di ritorno: Arsenal vs Atletico Madrid – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport 251; streaming su SkyGo e NOW
Titolo SEO: Sport in tv oggi 5 maggio 2026: Setterosa-Olanda, Arsenal-Atletico in Champions e Sportface su Prime Video
Meta descrizione: Sport in tv martedì 5 maggio: Setterosa contro l’Olanda nella Coppa del Mondo, Arsenal-Atletico in Champions League su Sky, Eurolega di basket e scherma su Assalto TV. Chasing Perfection su Amazon Prime Video.