Sport in tv 4 maggio: Setterosa, tennistavolo, calcio e Sportface su Prime Video

Lunedì con la Serie A protagonista in serata, la Premier League con Chelsea e Man City in campo, la finale dei Mondiali di Snooker e i playoff NBA. Da non perdere gli impegni del Setterosa e della Nazionale italiana di tennistavolo. Su Assalto TV la scherma da Riccione dalle 12:30

Lunedì 4 maggio offre una programmazione sportiva che va dalla notte con il basket NBA fino alla serata calcistica, con la Serie A e la Premier League in primo piano, passando per gli impegni della Nazionale di tennistavolo e del Setterosa.

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Sportface su Amazon Prime Video

08:40 – Arigatoni

– Arigatoni 09:59 – Inside

– Inside 10:26 – Campionati Italiani Assoluti Indoor – Ancona 2026 – Day 2 – Part 1

– Campionati Italiani Assoluti Indoor – Ancona 2026 – Day 2 – Part 1 16:48 – Battiti Olimpici Winter Edition – Speciale

– Battiti Olimpici Winter Edition – Speciale 17:52 – King Carl

– King Carl 18:02 – Furious – La Storia di Andrew Howe

– Furious – La Storia di Andrew Howe 18:18 – Campionati Italiani Assoluti Indoor – Ancona 2026 – Day 2 – Part 2

– Campionati Italiani Assoluti Indoor – Ancona 2026 – Day 2 – Part 2 21:20 – Sport is My Life – Assoluti Indoor

– Sport is My Life – Assoluti Indoor 21:49 – Scienza dello Sport

– Scienza dello Sport 22:26 – Battiti Olimpici

– Battiti Olimpici 23:39 – Arigatoni

Scherma

12:30 – Campionati Italiani Master di Spada e Scherma a Riccione – Diretta su Assalto – La TV della Scherma, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV. In programma: Sciabola Maschile a squadre cat. A e B, Spada Femminile cat. 0-1-2-3-4, Fioretto Maschile cat. 0-1-2-3-4, Fioretto Femminile a squadre

Basket NBA

01:30 – Playoff, gara-7 primo turno: Cleveland Cavaliers vs Toronto Raptors – Diretta tv su Sky Sport Basket; streaming su SkyGo e NOW

– Playoff, gara-7 primo turno: Cleveland Cavaliers vs Toronto Raptors – Diretta tv su Sky Sport Basket; streaming su SkyGo e NOW 02:00 – Playoff, gara-7 primo turno: New York Knicks vs Philadelphia 76ers – Diretta tv su Sky Sport Basket; streaming su SkyGo e NOW

– Playoff, gara-7 primo turno: New York Knicks vs Philadelphia 76ers – Diretta tv su Sky Sport Basket; streaming su SkyGo e NOW 03:30 – Playoff, gara-1 semifinali di Conference: San Antonio Spurs vs Minnesota Timberwolves – Diretta tv su Sky Sport Basket; streaming su SkyGo e NOW

Tennistavolo

10:00 – Mondiali a squadre, sedicesimi di finale: Italia vs Croazia (torneo maschile) – Streaming su YouTube World Table Tennis

Tiro a volo

12:10 – Coppa del Mondo, finali skeet ad Almaty – Streaming su YouTube ISSF

Snooker

14:00 – Mondiali, finale: Shaun Murphy vs Wu Yize (sessione pomeridiana) – Streaming su Eurosport 1, Discovery+, HBO Max e DAZN

– Mondiali, finale: Shaun Murphy vs Wu Yize (sessione pomeridiana) – Streaming su Eurosport 1, Discovery+, HBO Max e DAZN 19:30 – Mondiali, finale: Shaun Murphy vs Wu Yize (sessione serale) – Streaming su Eurosport 1, Discovery+, HBO Max e DAZN

Ciclismo

14:15 – Vuelta Femenina, seconda tappa – Streaming dalle 15:30 su Discovery+, HBO Max, Eurosport 2 e DAZN

Pallanuoto

18:30 – World Cup femminile: Italia vs Spagna – Streaming su Recast TV (a pagamento)

Calcio