Sport in tv 3 maggio: Sinner-Zverev finale a Madrid, F1 Miami, l’Inter per lo scudetto e Sportface su Prime Video

Domenica ricchissima con la finale del Masters 1000 di Madrid tra Sinner e Zverev, il GP Miami di F1, la Serie A con tla gara scudetto tra Inter e Parma e la finale di Superlega. Su Sportface TV la European Cup di ginnastica ritmica su Volare TV, la Coppa Italia Lead su Climbing TV e i Campionati Master di Spada su Assalto TV

Domenica 3 maggio è la giornata sportiva più attesa della settimana: la finale di Madrid con Sinner contro Zverev, la sfida scudetto tra Inter e Parma e il Gran Premio di Miami di Formula 1 dominano un palinsesto che offre sport praticamente in ogni fascia oraria.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Sportface su Amazon Prime Video

08:33 – Inside

– Inside 09:13 – Roma Ha Vinto

– Roma Ha Vinto 09:26 – Shakerati

– Shakerati 09:42 – FATE – California Dreaming

– FATE – California Dreaming 09:49 – Live Event – European Cup Cross Battles – Baku 2026

– Live Event – European Cup Cross Battles – Baku 2026 15:20 – All Around

– All Around 15:41 – 30-40 L’istante in cui tutto può cambiare

– 30-40 L’istante in cui tutto può cambiare 15:58 – Live Event – 2ª Tappa Coppa Italia Lead – Varese 2026

– Live Event – 2ª Tappa Coppa Italia Lead – Varese 2026 17:19 – Cinque Cerchi

– Cinque Cerchi 17:42 – 30-40 L’istante in cui tutto può cambiare

– 30-40 L’istante in cui tutto può cambiare 18:16 – Farfalle New Generation

– Farfalle New Generation 18:50 – FATE

– FATE 19:43 – Campionati Europei Under 23 di Scherma – Cagliari 2026 – Day 3

– Campionati Europei Under 23 di Scherma – Cagliari 2026 – Day 3 23:06 – Old But Gold

Scherma

12:30 – Campionati Italiani Master di Spada a Riccione – Diretta su Assalto – La TV della Scherma, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV

Ginnastica Ritmica

09:50 – European Cup Cross Battles di Ginnastica Ritmica – Diretta su Volare TV – Gymnastics TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV, disponibile anche su Amazon Prime Video

Arrampicata

10:00 – 2ª Tappa Coppa Italia Lead a Varese, semifinali – Diretta su Climbing TV , canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV, disponibile anche su Amazon Prime Video

– 2ª Tappa Coppa Italia Lead a Varese, semifinali – Diretta su , canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV, disponibile anche su 16:00 – 2ª Tappa Coppa Italia Lead a Varese, finali – Diretta su Climbing TV e Amazon Prime Video

Tennis

14:00 – WTA 1000 Madrid, finale doppio: Andreeva/Shnaider vs Siniakova/Townsend – Diretta tv su Sky Sport Tennis; streaming su SkyGo, NOW e SuperTenniX

– WTA 1000 Madrid, finale doppio: Andreeva/Shnaider vs Siniakova/Townsend – Diretta tv su Sky Sport Tennis; streaming su SkyGo, NOW e SuperTenniX Non prima delle 15:00 – Challenger ATP 175 Cagliari, finale singolare: Arnaldi vs Hurkacz – Diretta tv su SuperTennis HD; streaming su SuperTenniX e Challenger TV

– Challenger ATP 175 Cagliari, finale singolare: Arnaldi vs Hurkacz – Diretta tv su SuperTennis HD; streaming su SuperTenniX e Challenger TV Non prima delle 17:00 – ATP Masters 1000 Madrid, finale singolare: Sinner vs Zverev – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; streaming su SkyGo, NOW e Tennis TV

Formula 1

19:00 – GP Miami 2026, gara – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K; streaming su SkyGo e NOW; differita alle 23:25 su TV8 HD e tv8.it

Superbike

09:20 – GP Ungheria, warm-up – Nessuna copertura tv/streaming

– GP Ungheria, warm-up – Nessuna copertura tv/streaming 11:10 – GP Ungheria, Superpole Race – Diretta tv su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno; streaming su SkyGo e NOW; differita alle 14:35 su TV8 HD e tv8.it

– GP Ungheria, Superpole Race – Diretta tv su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno; streaming su SkyGo e NOW; differita alle 14:35 su TV8 HD e tv8.it 15:30 – GP Ungheria, gara-2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e TV8 HD; streaming su SkyGo, NOW e tv8.it

Ciclismo

10:00 – Giro di Turchia, ottava tappa Ankara-Ankara (105,2 km) – Streaming dalle 10:30 su Discovery+, HBO Max, Eurosport 2 HD e DAZN

– Giro di Turchia, ottava tappa Ankara-Ankara (105,2 km) – Streaming dalle 10:30 su Discovery+, HBO Max, Eurosport 2 HD e DAZN 11:35 – Vuelta España Femenina, prima tappa Marín-Salvaterra de Miño (113,9 km) – Streaming dalle 12:45 su Discovery+, HBO Max, Eurosport 2 HD e DAZN

– Vuelta España Femenina, prima tappa Marín-Salvaterra de Miño (113,9 km) – Streaming dalle 12:45 su Discovery+, HBO Max, Eurosport 2 HD e DAZN 11:50 – Giro di Romandia, quinta tappa Lucens-Leysin (178,2 km) – Streaming dalle 14:00 su Discovery+ e HBO Max, dalle 14:30 su Eurosport 2 HD e DAZN

Atletica

14:00 – World Relays a Gaborone, seconda giornata – Diretta tv su RaiSport HD; streaming su RaiPlay

Pallanuoto femminile

14:00 – World Cup Division 1: Stati Uniti-Giappone – Streaming su Recast TV

– World Cup Division 1: Stati Uniti-Giappone – Streaming su Recast TV 15:45 – World Cup Division 1: Ungheria-Spagna – Streaming su Recast TV

– World Cup Division 1: Ungheria-Spagna – Streaming su Recast TV 18:30 – World Cup Division 1: Italia-Paesi Bassi – Streaming su Recast TV

– World Cup Division 1: Italia-Paesi Bassi – Streaming su Recast TV 20:15 – World Cup Division 1: Grecia-Australia – Streaming su Recast TV

Volley

16:00 – Champions League femminile, finale 3° posto: Conegliano-Scandicci – Diretta tv su Sky Sport Arena; streaming su SkyGo, NOW e DAZN

– Champions League femminile, finale 3° posto: Conegliano-Scandicci – Diretta tv su Sky Sport Arena; streaming su SkyGo, NOW e DAZN 18:00 – Superlega, gara-2 finale playoff: Civitanova-Perugia – Diretta tv su RaiSport HD; streaming su RaiPlay, DAZN e VBTV

– Superlega, gara-2 finale playoff: Civitanova-Perugia – Diretta tv su RaiSport HD; streaming su RaiPlay, DAZN e VBTV 19:00 – Champions League femminile, finale: Vakifbank Istanbul-Eczacibasi Istanbul – Diretta tv su Sky Sport Arena; streaming su SkyGo, NOW e DAZN

Basket

17:00 – Serie A: Cantù-Treviso – Streaming su LBA TV

– Serie A: Cantù-Treviso – Streaming su LBA TV 17:00 – Serie A: Reggio Emilia-Napoli – Streaming su LBA TV

– Serie A: Reggio Emilia-Napoli – Streaming su LBA TV 17:00 – Serie A: Sassari-Virtus Bologna – Streaming su LBA TV

– Serie A: Sassari-Virtus Bologna – Streaming su LBA TV 17:00 – Serie A: Cremona-Venezia – Streaming su LBA TV

– Serie A: Cremona-Venezia – Streaming su LBA TV 17:00 – Serie A: Udine-Trento – Streaming su LBA TV

– Serie A: Udine-Trento – Streaming su LBA TV 17:00 – Serie A: Tortona-Brescia – Diretta tv su Sky Sport 254; streaming su SkyGo, NOW e LBA TV

– Serie A: Tortona-Brescia – Diretta tv su Sky Sport 254; streaming su SkyGo, NOW e LBA TV 17:00 – Serie A: Milano-Trieste – Diretta tv su Sky Sport Basket e Cielo; streaming su SkyGo, NOW, cielo.tv e LBA TV

Calcio