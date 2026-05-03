Novità Pio Esposito, l’Inter in allarme: ingaggio triplicato

Pio Esposito oggi potrebbe festeggiare lo scudetto con l’Inter, intanto sul suo futuro arriva una novità importante: firma vicina

Un altro passo e poi sarà festa grande. L’Inter questa sera si potrà laureare campione d’Italia: basterà pareggiare contro il Parma per potersi cucire lo scudetto numero 21 sulle maglie e dare il via alla baldoria.

Traguardo vicinissimo per i nerazzurri che potrebbero schierare Pio Esposito dal primo minuto al fianco di Thuram, con Lautaro Martinez in panchina e pronto ad entrare in campo per partecipare alla serata di festa. Il giovane attaccante nerazzurro è reduce da un periodo non certo positivo: dopo il rigore sbagliato contro la Bosnia, non ha mai segnato neanche con la maglia dell’Inter, finendo in panchina nelle ultime giornate anche con l’assenza del capitano Lautaro.

Un periodo no che il giovane bomber spera sia terminato con la fine di aprile: un momento negativo che ci sta nella sua prima stagione in Serie A, ma che ora deve mettersi alle spalle. Esposito punta al gol numero 10 in stagione, un bottino importante e che ha attirato anche le big di Premier League. Nelle scorse settimane si è parlato di Arsenal, con Marotta che è subito sceso in campo per smentire offerte e blindare il proprio calciatore.

Stessa cosa con il Newcastle che ha però dalla sua la possibilità di fare un’offerta fuori mercato per far cadere in tentazione l’Inter e lo stesso attaccante.

Esposito, la firma dopo lo scudetto: cosa succede

Anche per questo che l’Inter sta lavorando da settimane al rinnovo di contratto del 20enne, che finora è legato fino al 2030 al club nerazzurro, con un ingaggio che tocca il milione di euro.

Cifra molto bassa, soprattutto rispetto a quelle che i club inglesi sarebbero pronti a proporre al calciatore. Ecco allora che, archiviata la pratica scudetto, in casa nerazzurra il rinnovo di Pio Esposito diventerà un argomento di massima priorità.

Si lavora ad un nuovo accordo fino al 2031, ma soprattutto ad un aumento sensibile dell’ingaggio: stipendio tra i 3 e i 4 milioni di euro per blindare il 21enne e mettere a tacere le sirene che arrivano dalla Premier. Un ingaggio triplicato che accontenti il calciatore e dimostri la fiducia che la società ripone in lui.

Perché l’Inter non ha alcuna intenzione di cedere Esposito e lo considera una delle colonne della squadra del futuro. Nonostante il periodo no, il regalo scudetto è pronto ad essere consegnato al giovane attaccante: il rinnovo sarà il modo migliore per festeggiare il tricolore.