Basket LBA, 29ª giornata: Milano-Trieste e Tortona-Brescia in diretta su Sky

Domenica alle 17 due sfide chiave per la corsa playoff: programmazione completa tra Sky Sport, NOW e Cielo

Due sfide decisive per la volata playoff

La Serie A Unipol 2025/2026 entra nella sua fase conclusiva con la 29ª e penultima giornata di regular season. Domenica 3 maggio riflettori puntati su due partite importanti per la definizione della griglia playoff, entrambe in programma alle ore 17 e trasmesse su Sky e in streaming su NOW.

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Milano-Trieste anche in chiaro su Cielo

La prima sfida mette di fronte EA7 Emporio Armani Milano e Pallacanestro Trieste. Il match sarà visibile su Sky Sport Basket e anche in chiaro su Cielo.

La telecronaca sarà affidata ad Andrea Solaini, con il commento tecnico di Chicca Macchi. Il collegamento inizierà alle 16:30 con il prepartita.

Tortona-Brescia in contemporanea

In contemporanea si gioca anche Bertram Derthona Tortona contro Germani Brescia, trasmessa su Sky Sport 254.

La partita sarà raccontata da Geri De Rosa con il commento di Andrea Meneghin, anche in questo caso con prepartita a partire dalle 16:30.

Studio prepartita e copertura completa

Le due gare saranno precedute dallo studio condotto da Giulia Cicchinè insieme ad Andrea Meneghin e Chicca Macchi, per analizzare i temi principali di una giornata decisiva per la corsa alla postseason.

Dove seguire la Serie A

Tutti gli aggiornamenti sul campionato di basket di Serie A Unipol saranno disponibili su Sky Sport 24, sul sito SkySport.it, sull’App Sky Sport e sui canali social ufficiali di Sky Sport, oltre agli approfondimenti su Sky Sport Insider.