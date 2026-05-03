World Relays, Italia già con tre staffette ai Mondiali: oggi caccia agli ultimi due pass per Pechino

L’Italia riparte oggi, domenica 3 maggio, dalla seconda e ultima giornata dei Wolrd Relais 2026 di Gaborone con un bilancio già importante: tre staffette azzurre hanno conquistato il pass per i Mondiali di Pechino 2027. La missione, però, non è ancora finita: nel pomeriggio toccherà la 4×100 maschile e alla 4×100 mista provare a strappare la qualificazione attraverso i ripescaggi.

Tre qualificazioni già in tosca

La prima giornata ha premiato soprattutto le staffette a trazione femminile. La 4×400 donne composta da Rebecca Borga, Virginia Troiani, Alessandra Bonora e Alice Mangione ha chiuso seconda in batteria con 3:24.46, terzo tempo italiano i sempre. Festa anche per la 4×100 femminile con Alice Paglarini, Gloria Hopper, Margherita Castellani e Zaynab Doss, qualificate con 42.94.

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Pass mondiale centrato pure halal 4×400 mista da Lorenzo Benati, Anna Molinari, Vladimir Aceti e Eloisa Coiro, terza in batteria con 3:10.60. Le tre formazioni torneranno oggi in pista anche per la finali, con l’obiettivo di cercare piazzamenti di prestigio.

Oggi i ripescaggi per completare l’opera

Restano due occasioni da sfruttare. La 4×100 mista, con Junior Tardioli, Elisa Valensin, Andrea Bernardi e Irene Siragusa, ripartirà dal tempo di 40.96 e cercherà il pass nel ripescaggio delle 14.02. Più tardi, alle 15.47, toccherà alla 4×100 maschile di Samuele Ceccarelli, Filippo Randazzo, Eseosa Desalu e Chituru Ali, quinta in batteria con 38.74.

Il margine per migliorare c’è, soprattutto lavorando sulla pulizia dei cambi. Le gare saranno trasmesse su RaiSport dalla 14 alle 17. Insomma, l’Italia ha già fatto il grosso, oggi deve solo evitare di lasciare il lavoro a metà.