Sportface TVPrime
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Sport in TV

Sport in tv 26 aprile: Milan-Juventus, MotoGP GP Spagna, Liegi-Bastogne-Liegi e Sportface su Prime Video

Franz Monaco
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Milan-Juventus
Emerson of A.C. Milan in action during the 13th day of the Serie A Championship between A.C. Milan and Juventus F.C. at the San Siro Stadium on October 21, 2024 in Milan, Italy.

Domenica di grande sport con il derby d’Italia in Serie A, la gara della MotoGP da Jerez, la classica del ciclismo e gli Europei Under 23 di scherma in diretta su Assalto TV e Amazon Prime Video. Boxe e scherma anche su Sportface TV

Domenica 26 aprile con un palinsesto da non perdere: il calcio con Milan-Juventus e Torino-Inter, la MotoGP da Jerez, la Liegi-Bastogne-Liegi, il tennis a Madrid con Sinner in campo e molto altro ancora.

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Sportface su Amazon Prime Video

  • 08:30 – Old But Gold
  • 08:50 – Inside
  • 09:50 – Shakerati
  • 10:40 – Arigatoni
  • 11:14 – All Around
  • 11:35 – 3ª Prova Serie A1 Ginnastica Artistica 2026
  • 13:39 – Enjoy Unseen
  • 15:04 – Shakerati
  • 17:07 – FATE
  • 17:36 – Battiti Olimpici Winter
  • 18:18 – Inside
  • 19:00 – Live Event – Campionati Europei Under 23 di Scherma 2026
  • 20:13 – Old But Gold
  • 21:00 – Titolo Italiano Pesi Mosca 2025 – Ahmed Obaid vs Vincenzo Rossi
  • 23:45 – Arigatoni

Scherma

  • 13:00 – Campionato Nazionale Gold e Silver, Cadetti Giovani e Assoluti a Riccione – Diretta su Assalto – La TV della Scherma, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV
  • 19:00 – Campionati Europei Under 23 a Cagliari: sciabola femminile, spada maschile e fioretto femminile individuale – Diretta su Assalto – La TV della Scherma e su Amazon Prime Video

Boxe

  • 16:00 – Trofeo delle Aquile U15 a Lignano Sabbiadoro, terza e ultima giornata – Diretta su Italia Boxe TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV

MotoGP

  • 09:40 – GP Spagna, warm up – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP; streaming su SkyGo e NOW
  • 11:00 – GP Spagna, Moto3 gara – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e TV8 HD; streaming su SkyGo, NOW e tv8.it
  • 12:15 – GP Spagna, Moto2 gara – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e TV8 HD; streaming su SkyGo, NOW e tv8.it
  • 14:00 – GP Spagna, MotoGP gara – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e TV8 HD; streaming su SkyGo, NOW e tv8.it

Tennis

  • 11:00 – ATP Masters 1000 Madrid, 3° turno singolare e 1° turno doppio (Musetti-Griekspoor 2° match; Sinner-Moller non prima delle 16:00) – Diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena fino alle 21:05, da 20:30 su Sky Sport Uno; streaming su SkyGo, NOW e Tennis TV
  • 11:00 – WTA 1000 Madrid, 3° turno singolare e 2° turno doppio (Paolini/Errani-Siegemund/Zvonareva non prima delle 13:00) – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena fino alle 21:05, da 20:30 su Sky Sport Uno; streaming su SuperTenniX, SkyGo e NOW

Ciclismo

  • 10:00 – Liegi-Bastogne-Liegi maschile, Liegi-Liegi 259,5 km – Diretta tv su RaiSport HD dalle 13:00, poi Rai 2 HD dalle 14:45; streaming su RaiPlay Sport 3 dalle 13:00, Eurosport 2 HD e DAZN dalle 13:30, Discovery+ e HBO Max dalle 12:10
  • 11:15 – Giro dell’Appennino, Novi Ligure-Genova (196,8 km) – Diretta tv su Telenord dalle 14:00; differita su RaiSport HD alle 22:15 e RaiPlay
  • 13:35 – Liegi-Bastogne-Liegi femminile, Bastogne-Liegi 156 km – Diretta tv su Rai 2 HD e RaiPlay Sport 3 dalle 16:50; streaming su Eurosport 2 HD, Discovery+, HBO Max e DAZN dalle 16:40

Atletica

  • 08:45 – Maratona di Madrid – Streaming su Discovery+, HBO Max e DAZN
  • 10:05 – Maratona di Londra – Diretta tv su RaiSport HD; streaming su RaiPlay, Discovery+, HBO Max

Curling

  • 10:00 – Mondiali doppio misto: Italia-Ungheria e altre 4 partite – Streaming su The Curling Channel
  • 14:00 – Mondiali doppio misto: 5 partite – Streaming su The Curling Channel
  • 19:00 – Mondiali doppio misto: Italia-Germania e altre 4 partite – Streaming su The Curling Channel

Basket

  • 16:00 – Serie A: Venezia-Milano – Diretta tv su Sky Sport Basket; streaming su SkyGo, NOW e LBA TV
  • 17:00 – Serie A: Varese-Cremona – Streaming su LBA TV
  • 18:00 – Serie A: Reggio Emilia-Tortona – Streaming su LBA TV
  • 18:30 – Serie A: Virtus Bologna-Trieste – Streaming su LBA TV
  • 19:00 – Serie A: Brescia-Treviso – Streaming su LBA TV
  • 20:15 – Serie A1 femminile, gara-3 finale playoff: Schio-Venezia – Diretta tv su RaiSport HD; streaming su RaiPlay

Calcio

  • 12:30 – Serie A: Fiorentina-Sassuolo – Streaming su DAZN e DAZN 1
  • 15:00 – Serie A: Genoa-Como – Streaming su DAZN e DAZN 1
  • 18:00 – Serie A: Torino-Inter – Diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251; streaming su SkyGo, NOW e DAZN
  • 18:00 – Serie A femminile: Ternana-Fiorentina – Streaming su DAZN
  • 20:45 – Serie A: Milan-Juventus – Streaming su DAZN e DAZN 1

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