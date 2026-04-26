Sport in tv 26 aprile: Milan-Juventus, MotoGP GP Spagna, Liegi-Bastogne-Liegi e Sportface su Prime Video

Domenica di grande sport con il derby d’Italia in Serie A, la gara della MotoGP da Jerez, la classica del ciclismo e gli Europei Under 23 di scherma in diretta su Assalto TV e Amazon Prime Video. Boxe e scherma anche su Sportface TV
Domenica 26 aprile con un palinsesto da non perdere: il calcio con Milan-Juventus e Torino-Inter, la MotoGP da Jerez, la Liegi-Bastogne-Liegi, il tennis a Madrid con Sinner in campo e molto altro ancora.
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Sportface su Amazon Prime Video
- 08:30 – Old But Gold
- 08:50 – Inside
- 09:50 – Shakerati
- 10:40 – Arigatoni
- 11:14 – All Around
- 11:35 – 3ª Prova Serie A1 Ginnastica Artistica 2026
- 13:39 – Enjoy Unseen
- 15:04 – Shakerati
- 17:07 – FATE
- 17:36 – Battiti Olimpici Winter
- 18:18 – Inside
- 19:00 – Live Event – Campionati Europei Under 23 di Scherma 2026
- 20:13 – Old But Gold
- 21:00 – Titolo Italiano Pesi Mosca 2025 – Ahmed Obaid vs Vincenzo Rossi
- 23:45 – Arigatoni
Scherma
- 13:00 – Campionato Nazionale Gold e Silver, Cadetti Giovani e Assoluti a Riccione – Diretta su Assalto – La TV della Scherma, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV
- 19:00 – Campionati Europei Under 23 a Cagliari: sciabola femminile, spada maschile e fioretto femminile individuale – Diretta su Assalto – La TV della Scherma e su Amazon Prime Video
Boxe
- 16:00 – Trofeo delle Aquile U15 a Lignano Sabbiadoro, terza e ultima giornata – Diretta su Italia Boxe TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV
MotoGP
- 09:40 – GP Spagna, warm up – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP; streaming su SkyGo e NOW
- 11:00 – GP Spagna, Moto3 gara – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e TV8 HD; streaming su SkyGo, NOW e tv8.it
- 12:15 – GP Spagna, Moto2 gara – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e TV8 HD; streaming su SkyGo, NOW e tv8.it
- 14:00 – GP Spagna, MotoGP gara – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e TV8 HD; streaming su SkyGo, NOW e tv8.it
Tennis
- 11:00 – ATP Masters 1000 Madrid, 3° turno singolare e 1° turno doppio (Musetti-Griekspoor 2° match; Sinner-Moller non prima delle 16:00) – Diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena fino alle 21:05, da 20:30 su Sky Sport Uno; streaming su SkyGo, NOW e Tennis TV
- 11:00 – WTA 1000 Madrid, 3° turno singolare e 2° turno doppio (Paolini/Errani-Siegemund/Zvonareva non prima delle 13:00) – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena fino alle 21:05, da 20:30 su Sky Sport Uno; streaming su SuperTenniX, SkyGo e NOW
Ciclismo
- 10:00 – Liegi-Bastogne-Liegi maschile, Liegi-Liegi 259,5 km – Diretta tv su RaiSport HD dalle 13:00, poi Rai 2 HD dalle 14:45; streaming su RaiPlay Sport 3 dalle 13:00, Eurosport 2 HD e DAZN dalle 13:30, Discovery+ e HBO Max dalle 12:10
- 11:15 – Giro dell’Appennino, Novi Ligure-Genova (196,8 km) – Diretta tv su Telenord dalle 14:00; differita su RaiSport HD alle 22:15 e RaiPlay
- 13:35 – Liegi-Bastogne-Liegi femminile, Bastogne-Liegi 156 km – Diretta tv su Rai 2 HD e RaiPlay Sport 3 dalle 16:50; streaming su Eurosport 2 HD, Discovery+, HBO Max e DAZN dalle 16:40
Atletica
- 08:45 – Maratona di Madrid – Streaming su Discovery+, HBO Max e DAZN
- 10:05 – Maratona di Londra – Diretta tv su RaiSport HD; streaming su RaiPlay, Discovery+, HBO Max
Curling
- 10:00 – Mondiali doppio misto: Italia-Ungheria e altre 4 partite – Streaming su The Curling Channel
- 14:00 – Mondiali doppio misto: 5 partite – Streaming su The Curling Channel
- 19:00 – Mondiali doppio misto: Italia-Germania e altre 4 partite – Streaming su The Curling Channel
Basket
- 16:00 – Serie A: Venezia-Milano – Diretta tv su Sky Sport Basket; streaming su SkyGo, NOW e LBA TV
- 17:00 – Serie A: Varese-Cremona – Streaming su LBA TV
- 18:00 – Serie A: Reggio Emilia-Tortona – Streaming su LBA TV
- 18:30 – Serie A: Virtus Bologna-Trieste – Streaming su LBA TV
- 19:00 – Serie A: Brescia-Treviso – Streaming su LBA TV
- 20:15 – Serie A1 femminile, gara-3 finale playoff: Schio-Venezia – Diretta tv su RaiSport HD; streaming su RaiPlay
Calcio
- 12:30 – Serie A: Fiorentina-Sassuolo – Streaming su DAZN e DAZN 1
- 15:00 – Serie A: Genoa-Como – Streaming su DAZN e DAZN 1
- 18:00 – Serie A: Torino-Inter – Diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251; streaming su SkyGo, NOW e DAZN
- 18:00 – Serie A femminile: Ternana-Fiorentina – Streaming su DAZN
- 20:45 – Serie A: Milan-Juventus – Streaming su DAZN e DAZN 1