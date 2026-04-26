NBA playoff: Oklahoma vola sul 3-0, Minnesota a un passo dal colpo, Knicks riportano la serie in parità

Gilgeous-Alexander domina con 42 punti contro Phoenix, Timberwolves avanti 3-1 su Denver e New York pareggia i conti con Atlanta: notte ricca di verdetti e ribaltoni nei playoff NBA.

Oklahoma a valanga: Gilgeous-Alexander trascina i Thunder

Oklahoma City mette una seria ipoteca sulla qualificazione al secondo turno, portandosi sul 3-0 nella serie contro Phoenix. I Thunder espugnano il campo dei Suns per 121-109 grazie a una prestazione dominante di Shai Gilgeous-Alexander, autore di 42 punti con l’aggiunta di 4 rimbalzi e 8 assist.

Supporto importante dalla panchina con Alex Caruso (13 punti e 5 rimbalzi), mentre Chet Holmgren si ferma a quota 10. Phoenix paga l’assenza di Jalen Williams e non sfrutta il fattore campo: inutili i 33 punti di Dillon Brooks. Gara-4, in programma martedì alle 03.30 italiane, diventa già decisiva per evitare l’eliminazione.

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Minnesota dominante: Denver alle corde

I Minnesota Timberwolves non sbagliano davanti al proprio pubblico e superano ancora Denver, imponendosi 112-96 e salendo sul 3-1 nella serie. Protagonista assoluto Ayo Dosunmu, che firma una prestazione da 43 punti con il 76% al tiro in 42 minuti.

Per i Nuggets non bastano i 54 punti complessivi di Jamal Murray e Nikola Jokic, penalizzati da una panchina poco incisiva. La serie si sposta ora a Denver per gara-5 (martedì alle 04.30 italiane), con Minnesota che avrà il primo match point a disposizione.

Knicks, colpo ad Atlanta: serie riaperta

New York espugna il campo degli Atlanta Hawks in gara-4 e riporta la serie sul 2-2. I Knicks vincono 114-98 grazie alla tripla doppia di Karl-Anthony Towns (22 punti, 10 rimbalzi e 10 assist) e alla solidità di OG Anunoby, autore di 22 punti e 10 assist.

Importante anche il contributo di Jalen Brunson, che chiude con 19 punti. La squadra di New York potrà ora sfruttare il fattore campo in gara-5 (mercoledì alle 02.00 italiane) per mettere la serie sui binari favorevoli.