Europei Under 23, Cagliari accende la domenica: tre prove individuali da seguire live su Assalto TV su Sportface

A Cagliari gli Europei Under 23 proseguono con una domenica tutta dedicata alle gara individuali di spada maschile, fioretto femminile e sciabola femminile. Dopo l’avvio della rassegna continentale, il programma di oggi, 26 aprile, concentra l’attenzione su tre tabelloni che possono dare nuove soddisfazioni all’Italia, impegnata in casa in una manifestazione importante anche in chiave futura.

Gli azzurri in pedana nelle tre specialità

Per la spada maschile l’Italia schiera Fabrizio Cuomo, Nicolò Del Contrasto, Matteo Galassi e Simone Mencarelli. Nel fioretto femminile toccherà invece a Irene Bertini, Carlotta Ferrati, Aurora Grandis e Matile Molinari, mentre nella sciabola femminile saliranno in pedana Amelia Giovannelli, Michela Landi, Alessandra Nicolai e Manuela Spica.

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È una giornata che completa il primo blocco di gare individuali e che si inserisce nel programma di un Europeo Under 23 destinato poi a proseguire lunedì e martedì con le prove a squadra.

Dove seguire la giornata e cosa aspettarsi

Dal punto di vista della copertura, tutte le “pedane colorate” dai tabelloni dei sedicesimi sono visibili in streaming su Fencing Vision, mentre le finali per l’oro saranno trasmesse dalle 19.00 anche su “Assalto – La TV della Scherma”, disponibile gratuitamente sulla piattaforma Sportface, oltre che su Amazon Prime Video.

La giornata arriva dopo sabato che ha già regalato all’Italia il titolo europeo con Gaia Caforio nella spada femminile, dettaglio che alza inevitabilmente le aspettative anche per questo secondo capitolo della rassegna sarda.