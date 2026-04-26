Mondiali di doppio misto, l’Italia accelera: due sfide chiave con Ungheria e Germania per restare in alta quota

Dopo l’esordio contro la Cechia, l’Italia torna sul ghiaccio di Ginevra per una domenica che può già pesare parecchio nel cammino ai Mondiali 2026 di curling doppio misto. Stefania Costantini e Amos Mosaner, campioni del mondo in carica, saranno impegnati in due partite nello stesso giorno: la prima alle 10.00 contro l’Ungheria, la seconda alle 19.00 contro la Germania. Due incroci importanti, da affrontare con il favore del pronostico ma senza leggerezze, perché in un girone così corto ogni vittoria conta doppio.

Ungheria al mattino, Germania in serata: l’Italia non può rallentare

La coppia azzurra aprirà la giornata contro la Dorottya Udvardi-Palancsa e Lorinc Tatar, binomio solido e abituato a questo tipo di palcoscenico. In serata, invece, toccherai confronto con i tedeschi Kim Sutor e Sixten Totzek.

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Per l’Italia l’obiettivo è chiaro: provare a mettere insieme due successi per restare agganciata alle posizioni già nobili del gruppo B e dare continuità a un torneo iniziato con ambizioni altissime. Il contesto, del resto, non consente pause: i campioni in carica sono chiamati a confermare subito il proprio status.

Formula severa e copertura solo in streaming

A rendere tutto ancora più delicato è anche il regolamento. Nel round robin a dieci squadre, infatti, soltanto la prima classificata accederà direttamente alle semifinali, mentre seconda e terza dovranno passare da un playoff per conquistare gli ultimi posti disponibili nella fase a eliminazione diretta.

Quanto alla copertura dell’evento, non è prevista diretta tv: entrambe le saranno saranno visibili in streaming su The Curling Channel per gli abbonati. Insomma, per l’Italia è già un passaggio da non sbagliare: a Ginevra la rincorsa ai piani alti entra nel subito nel vivo.