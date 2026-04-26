Meeting del 25 aprile: Benati vince i 400 a Modena, Pernici apre gli 800 a Udine

Il romano delle Fiamme Azzurre corre in 46.09 il suo miglior risultato degli ultimi tre anni, a una settimana dalle World Relays di Gaborone. Migliaia di atleti in pista in tutta Italia per i tradizionali appuntamenti della Liberazione

Migliaia di atleti sulle piste italiane per i tradizionali meeting del 25 aprile. Il piatto forte è a Modena, dove nel 47° Trofeo Liberazione il protagonista è Lorenzo Benati: il romano delle Fiamme Azzurre vince i 400 metri in 46.09, il suo miglior crono delle ultime tre stagioni. Un segnale di forma importante in vista delle World Relays di Gaborone, in programma tra una settimana, dove farà parte del gruppo della staffetta 4×400 mista. Alle sue spalle un altro convocato per il Botswana, il giovane Vanni Picco Akwannor (Atl. Chiari 1964 Libertas) in 46.53, terzo Pietro Pivotto (Athletic Club 96 Alperia) in 46.81.

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Pernici apre la stagione degli 800 a Udine

Al 43° Memorial Todaro di Udine comincia la stagione sugli 800 metri di Francesco Pernici (Fiamme Gialle): l’azzurro apre con 1:46.77, prima uscita sulla doppia distanza dalla semifinale mondiale di Tokyo di settembre scorso, dove aveva sfiorato sia la finale che il record italiano con 1:43.84. Nel giro di pista si mettono in evidenza Marco Miceli (Trieste Atletica, 46.62) e la giovanissima Asmaa Marwa Hadik (Atl. Brugnera Friulintagli), classe 2008, che scende a 54.78 sui 400 metri.

Roma, Cuneo, Siena e Conegliano

Allo stadio Paolo Rosi di Roma, nella 77ª edizione del Trofeo della Liberazione, sui 400 metri l’ottocentista Simone Barontini (Fiamme Azzurre) spunta per un centesimo il duello con Lapo Bianciardi (GS Avis Barletta): 47.76 contro 47.77. Nei 100 ostacoli la junior Veronica Cioccoloni (Astra Atletica) chiude in 13.67 (-0.4), confermando la propria progressione.

A Cuneo, Clarissa Vianelli (Pol. Novatletica Chieri) corre i 300 metri in 36.88, a soli quattro centesimi dalla migliore prestazione nazionale di categoria promesse. Nella gara maschile Brayan Lopez (Fiamme Azzurre) si ferma a 33.31.

A Siena vola il disco U20 di Francesco D’Angelo (Studentesca Rieti Milardi): 60,10 con l’attrezzo di categoria da 1,750 kg, diventando il settimo italiano di sempre a superare la soglia dei sessanta metri nella categoria.

A Conegliano (Treviso) va in scena la 25ª edizione dello Junior Meeting: tra i protagonisti l’allievo Antony Del Pioluogo (Atl. Brugnera Friulintagli), al personale outdoor nel peso con 19,72 dopo il 20,10 ottenuto nella stagione indoor.