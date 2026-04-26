European Cup Cadet di judo a Berlino: Longo d’argento nei -44 kg, tre azzurri ai piedi del podio

Prima giornata allo SportForum con 35 nazioni al via: la judoka della Riccionese si ferma solo in finale nel golden score contro la turca Yilmazturk. Oggi in gara le categorie più pesanti dalle 9:00

Si è conclusa la prima giornata di gara dell’European Cup Cadet di judo allo SportForum di Berlino, una delle tappe più competitive dell’intero circuito con 35 nazioni ai nastri di partenza. La tappa tedesca ha confermato la sua fama di appuntamento di alto livello, mettendo a dura prova le selezioni di tutta Europa.

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Tra gli azzurri, la prova più brillante è quella di Sofia Longo (Judoka Riccionese) nei -44 kg, protagonista di una gara condotta con grande determinazione sin dalle fasi iniziali. Dopo aver superato all’esordio l’azerbaigiana Heydarzade, la judoka italiana ha continuato la sua striscia vincente battendo l’israeliana Soffer e la francese Soubielle in semifinale. In finale si è dovuta arrendere soltanto nel golden score alla turca Yilmazturk, conquistando comunque una meritata medaglia d’argento.

Tre azzurri ai piedi del podio

Buone prove anche per altri tre atleti della nazionale, tutti fermati al quarto posto: Sara Coni (Nippon Napoli) nei -44 kg, Enrico Petrosino (Star Judo Club) nei -55 kg e Marco Parlati (Nippon Napoli) nei -66 kg si sono fermati ai piedi del podio, mancando di poco una medaglia.

Oggi in gara le categorie più pesanti

La competizione prosegue oggi, domenica 26 aprile, con le categorie più pesanti a partire dalle ore 9:00. La diretta è disponibile su judo.tv.