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Federazioni Pugilato

World Boxing Cup Brazil: Rontani e Chime chiudono sul podio nella prima tappa

Lorenzo De Angelis
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Rontani Italia
Gabriele Guidi Rontani (FPI) - sportface.it

La prima tappa della World Boxing Cup 2026 consegna all’Italia due medaglie di bronzo pesanti. A salire sul podio sono stati il 75kg Gabriele Guidi Ronati e il 90kg Dean Nwokedi Chime, entrambi fermati in semifinale ma comunque capaci di regalare alla boxe azzurra due piazzamenti importanti in un torneo che vede impegnati otto umani e quattro donne della spedizione tricolore.

Rontani si ferma in semifinale, ma il cammino resta solido

Nel 75kg Guidi Rontani ha dovuto arrendersi all’azero Jafarov, che i sé imposto con verdetto netto per 5-0 nella semifinale disputata ieri. Resta però il valore del percorso azzurro, arrivato tra i migliori quattro dopo aver superato nei quarti ilm giapponese Yagi con un convincente 5-0.

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Un cammino che conferma la qualità e la continuità del pugile italiano in una categoria sempre molto competitiva.

Chime cade contro il Brasile, ma porta a casa un bronzo di spessore

Anche Dean Nwokedi Chime si è fermato a un passo dalla finale, sconfitto dal brasiliano Isaias con il punteggio di 4-1 nella semifinale dei 90kg. Il bronzo resta comunque un risultato significativo, anche perché il suo torneo era stato ben costruito già nei turni precedenti: prima il successo per 4-1 contro l’irlandese Marley, poi il walkover nei quarti contro l’inglese Scott, che gli aveva aperto le porte della zona medaglie.

Rontani World Boxing Cup

Rontani si ferma in semifinale in Brasile, conquistando comunque un bronzo (FPI) – sportface.it

Per l’Italia, dunque, il bilancio del sabato brasiliano è chiaro: niente finale, ma due podi che danno sostanza.  

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