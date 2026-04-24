Sport in tv 24 aprile: Napoli-Cremonese, Sinner a Madrid, MotoGP e Sportface su Prime Video

Venerdì ricchissimo con il Napoli in Serie A su DAZN, Sinner e Musetti al Masters 1000 di Madrid, il GP di Spagna di MotoGP e la scherma e la boxe in diretta su Sportface TV. Su Amazon Prime Video tiro a volo e ginnastica artistica

Una giornata sportiva di grande spessore quella di venerdì 24 aprile, con eventi che coprono ogni fascia oraria dalla mattina alla notte. Si va dal motociclismo al calcio, passando per il tennis, la scherma, la boxe e molto altro, con un ventaglio di piattaforme che garantisce copertura praticamente totale.

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Sportface su Amazon Prime Video

09:21 – Arigatoni

– Arigatoni 10:10 – Shakerati

– Shakerati 10:16 – Arigatoni

– Arigatoni 10:51 – Inside

– Inside 10:58 – 1ª Prova di Coppa del Mondo 2026 – Trap Femminile

– 1ª Prova di Coppa del Mondo 2026 – Trap Femminile 11:53 – 30-40 L’istante in cui tutto può cambiare

– 30-40 L’istante in cui tutto può cambiare 12:27 – Battiti Olimpici Winter Edition – Speciale

– Battiti Olimpici Winter Edition – Speciale 13:31 – 1ª Prova di Coppa del Mondo 2026 – Trap Maschile

– 1ª Prova di Coppa del Mondo 2026 – Trap Maschile 14:18 – Enjoy Unseen

– Enjoy Unseen 14:49 – 1ª Prova di Coppa del Mondo 2026 – Skeet Femminile

– 1ª Prova di Coppa del Mondo 2026 – Skeet Femminile 15:43 – Shakerati

– Shakerati 16:06 – 1ª Prova di Coppa del Mondo 2026 – Skeet Maschile

– 1ª Prova di Coppa del Mondo 2026 – Skeet Maschile 17:03 – Scienza dello Sport

– Scienza dello Sport 17:40 – Battiti Olimpici Stagione 1

– Battiti Olimpici Stagione 1 19:00 – FATE

– FATE 19:40 – FIG Apparatus World Cup Antalya 2026 – Ginnastica Artistica

– FIG Apparatus World Cup Antalya 2026 – Ginnastica Artistica 23:23 – Shakerati

Boxe

16:00 – Trofeo delle Aquile U15 a Lignano Sabbiadoro, prima giornata – Diretta live su Italia Boxe TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV

Scherma

15:30 – Campionato Nazionale Gold e Silver, Cadetti Giovani e Assoluti a Riccione – Diretta live su Assalto – La TV della Scherma, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV

MotoGP

09:00 – GP Spagna 2026, Moto3 prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); streaming su SkyGo e NOW

– GP Spagna 2026, Moto3 prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); streaming su SkyGo e NOW 09:50 – GP Spagna 2026, Moto2 prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); streaming su SkyGo e NOW

– GP Spagna 2026, Moto2 prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); streaming su SkyGo e NOW 10:45 – GP Spagna 2026, MotoGP prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); streaming su SkyGo e NOW

– GP Spagna 2026, MotoGP prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); streaming su SkyGo e NOW 13:15 – GP Spagna 2026, Moto3 pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); streaming su SkyGo e NOW

– GP Spagna 2026, Moto3 pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); streaming su SkyGo e NOW 14:05 – GP Spagna 2026, Moto2 pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); streaming su SkyGo e NOW

– GP Spagna 2026, Moto2 pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); streaming su SkyGo e NOW 15:00 – GP Spagna 2026, MotoGP pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); streaming su SkyGo e NOW

Tennis

11:00 – ATP Madrid 2026, secondo turno (Musetti vs Hurkacz 1° match; Sinner vs Bonzi non prima delle 16:00) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Mix (211); streaming su SkyGo, NOW e Tennis TV

– ATP Madrid 2026, secondo turno (Musetti vs Hurkacz 1° match; Sinner vs Bonzi non prima delle 16:00) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Mix (211); streaming su SkyGo, NOW e Tennis TV 11:00 – WTA Madrid 2026, secondo turno (Grant vs Cirstea 3° match) – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Mix (211); streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e NOW

– WTA Madrid 2026, secondo turno (Grant vs Cirstea 3° match) – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Mix (211); streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e NOW 11:00 – WTA Madrid 2026, primo turno doppio (Errani/Paolini vs Kichenok/Ninomiya 4° match) – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Plus; streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv e SuperTennix

Ciclismo

12:00 – Tour of the Alps 2026, quinta tappa – Diretta tv dalle 13:25 su RaiSport HD; streaming su RaiPlay, Eurosport 2 HD, Discovery+, HBO Max e DAZN

– Tour of the Alps 2026, quinta tappa – Diretta tv dalle 13:25 su RaiSport HD; streaming su RaiPlay, Eurosport 2 HD, Discovery+, HBO Max e DAZN 13:00 – Coppa del Mondo su pista 2026 a Nilai, prima giornata – Streaming su Discovery+ e HBO Max

– Coppa del Mondo su pista 2026 a Nilai, prima giornata – Streaming su Discovery+ e HBO Max 13:45 – Vuelta Asturias 2026, seconda tappa – Nessuna copertura tv/streaming

Nuoto di fondo

09:00 – Coppa del Mondo 2026 a Ibiza, 10 km femminile – Streaming su World Aquatics TV

– Coppa del Mondo 2026 a Ibiza, 10 km femminile – Streaming su World Aquatics TV 12:00 – Coppa del Mondo 2026 a Ibiza, 10 km maschile – Streaming su World Aquatics TV

Tuffi

10:00 – Campionati italiani 2026, prima giornata eliminatorie – Nessuna copertura tv/streaming

– Campionati italiani 2026, prima giornata eliminatorie – Nessuna copertura tv/streaming 16:30 – Campionati italiani 2026, prima giornata finali – Diretta tv su RaiSport HD; streaming su RaiPlay

Lotta

10:30 – Europei 2026, quinta giornata qualificazioni – Streaming su UWW+

– Europei 2026, quinta giornata qualificazioni – Streaming su UWW+ 16:45 – Europei 2026, quinta giornata fase finale – Streaming su UWW+

Sollevamento Pesi

14:00 – Europei 2026, 94 kg uomini – Streaming su Weightlifting House TV

– Europei 2026, 94 kg uomini – Streaming su Weightlifting House TV 17:00 – Europei 2026, 86 kg donne – Streaming su Weightlifting House TV

Atletica

14:45 – Meeting Nairobi 2026 – Diretta tv dalle 17:00 su Sky Sport Arena (204); streaming su SkyGo e NOW

Golf

14:45 – Classic of New Orleans 2026, seconda giornata – Streaming su Discovery+ e HBO Max

Rally

09:25 – Spagna 2026, seconda giornata – Streaming su Rally.TV

Canottaggio

15:00 – Memorial d’Aloja 2026, prima giornata – Nessuna copertura tv/streaming

Calcio a 5

18:00 – Serie A 2026: Genova vs AS Roma – Streaming su YouTube Divisione Calcio a Cinque

– Serie A 2026: Genova vs AS Roma – Streaming su YouTube Divisione Calcio a Cinque 20:30 – Serie A 2026: Capurso vs Città di Cosenza – Streaming su YouTube Divisione Calcio a Cinque

– Serie A 2026: Capurso vs Città di Cosenza – Streaming su YouTube Divisione Calcio a Cinque 20:30 – Serie A 2026: L84 vs Catania – Diretta tv su Sky Sport 255; streaming su SkyGo, NOW e YouTube Divisione Calcio a Cinque

Basket

19:30 – Eurolega 2026: Monaco vs Barcellona – Diretta tv su Sky Sport Basket (205); streaming su SkyGo, NOW e EuroLeague TV

Calcio