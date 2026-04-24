Sport in tv 24 aprile: Napoli-Cremonese, Sinner a Madrid, MotoGP e Sportface su Prime Video

Venerdì ricchissimo con il Napoli in Serie A su DAZN, Sinner e Musetti al Masters 1000 di Madrid, il GP di Spagna di MotoGP e la scherma e la boxe in diretta su Sportface TV. Su Amazon Prime Video tiro a volo e ginnastica artistica
Una giornata sportiva di grande spessore quella di venerdì 24 aprile, con eventi che coprono ogni fascia oraria dalla mattina alla notte. Si va dal motociclismo al calcio, passando per il tennis, la scherma, la boxe e molto altro, con un ventaglio di piattaforme che garantisce copertura praticamente totale.
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Sportface su Amazon Prime Video
- 09:21 – Arigatoni
- 10:10 – Shakerati
- 10:16 – Arigatoni
- 10:51 – Inside
- 10:58 – 1ª Prova di Coppa del Mondo 2026 – Trap Femminile
- 11:53 – 30-40 L’istante in cui tutto può cambiare
- 12:27 – Battiti Olimpici Winter Edition – Speciale
- 13:31 – 1ª Prova di Coppa del Mondo 2026 – Trap Maschile
- 14:18 – Enjoy Unseen
- 14:49 – 1ª Prova di Coppa del Mondo 2026 – Skeet Femminile
- 15:43 – Shakerati
- 16:06 – 1ª Prova di Coppa del Mondo 2026 – Skeet Maschile
- 17:03 – Scienza dello Sport
- 17:40 – Battiti Olimpici Stagione 1
- 19:00 – FATE
- 19:40 – FIG Apparatus World Cup Antalya 2026 – Ginnastica Artistica
- 23:23 – Shakerati
Boxe
- 16:00 – Trofeo delle Aquile U15 a Lignano Sabbiadoro, prima giornata – Diretta live su Italia Boxe TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV
Scherma
- 15:30 – Campionato Nazionale Gold e Silver, Cadetti Giovani e Assoluti a Riccione – Diretta live su Assalto – La TV della Scherma, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV
MotoGP
- 09:00 – GP Spagna 2026, Moto3 prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); streaming su SkyGo e NOW
- 09:50 – GP Spagna 2026, Moto2 prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); streaming su SkyGo e NOW
- 10:45 – GP Spagna 2026, MotoGP prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); streaming su SkyGo e NOW
- 13:15 – GP Spagna 2026, Moto3 pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); streaming su SkyGo e NOW
- 14:05 – GP Spagna 2026, Moto2 pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); streaming su SkyGo e NOW
- 15:00 – GP Spagna 2026, MotoGP pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); streaming su SkyGo e NOW
Tennis
- 11:00 – ATP Madrid 2026, secondo turno (Musetti vs Hurkacz 1° match; Sinner vs Bonzi non prima delle 16:00) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Mix (211); streaming su SkyGo, NOW e Tennis TV
- 11:00 – WTA Madrid 2026, secondo turno (Grant vs Cirstea 3° match) – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Mix (211); streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e NOW
- 11:00 – WTA Madrid 2026, primo turno doppio (Errani/Paolini vs Kichenok/Ninomiya 4° match) – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Plus; streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv e SuperTennix
Ciclismo
- 12:00 – Tour of the Alps 2026, quinta tappa – Diretta tv dalle 13:25 su RaiSport HD; streaming su RaiPlay, Eurosport 2 HD, Discovery+, HBO Max e DAZN
- 13:00 – Coppa del Mondo su pista 2026 a Nilai, prima giornata – Streaming su Discovery+ e HBO Max
- 13:45 – Vuelta Asturias 2026, seconda tappa – Nessuna copertura tv/streaming
Nuoto di fondo
- 09:00 – Coppa del Mondo 2026 a Ibiza, 10 km femminile – Streaming su World Aquatics TV
- 12:00 – Coppa del Mondo 2026 a Ibiza, 10 km maschile – Streaming su World Aquatics TV
Tuffi
- 10:00 – Campionati italiani 2026, prima giornata eliminatorie – Nessuna copertura tv/streaming
- 16:30 – Campionati italiani 2026, prima giornata finali – Diretta tv su RaiSport HD; streaming su RaiPlay
Lotta
- 10:30 – Europei 2026, quinta giornata qualificazioni – Streaming su UWW+
- 16:45 – Europei 2026, quinta giornata fase finale – Streaming su UWW+
Sollevamento Pesi
- 14:00 – Europei 2026, 94 kg uomini – Streaming su Weightlifting House TV
- 17:00 – Europei 2026, 86 kg donne – Streaming su Weightlifting House TV
Atletica
- 14:45 – Meeting Nairobi 2026 – Diretta tv dalle 17:00 su Sky Sport Arena (204); streaming su SkyGo e NOW
Golf
- 14:45 – Classic of New Orleans 2026, seconda giornata – Streaming su Discovery+ e HBO Max
Rally
- 09:25 – Spagna 2026, seconda giornata – Streaming su Rally.TV
Canottaggio
- 15:00 – Memorial d’Aloja 2026, prima giornata – Nessuna copertura tv/streaming
Calcio a 5
- 18:00 – Serie A 2026: Genova vs AS Roma – Streaming su YouTube Divisione Calcio a Cinque
- 20:30 – Serie A 2026: Capurso vs Città di Cosenza – Streaming su YouTube Divisione Calcio a Cinque
- 20:30 – Serie A 2026: L84 vs Catania – Diretta tv su Sky Sport 255; streaming su SkyGo, NOW e YouTube Divisione Calcio a Cinque
Basket
- 19:30 – Eurolega 2026: Monaco vs Barcellona – Diretta tv su Sky Sport Basket (205); streaming su SkyGo, NOW e EuroLeague TV
Calcio
- 19:00 – Serie B 2026: Monza vs Modena – Streaming su DAZN e LAB Channel
- 20:30 – Bundesliga 2026: Lipsia vs Union Berlino – Diretta tv su Sky Sport 251; streaming su SkyGo e NOW
- 20:45 – Serie A 2026: Napoli vs Cremonese – Diretta tv su DAZN1; streaming su DAZN
- 20:45 – Ligue 1 2026: Brest vs Lens – Diretta tv su Sky Sport 252; streaming su SkyGo e NOW
- 21:00 – Serie B 2026: Avellino vs Bari – Streaming su DAZN e LAB Channel
- 21:00 – Liga 2026: Betis vs Real Madrid – Streaming su DAZN
- 21:00 – Premier League 2026: Sunderland vs Nottingham Forest – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202); streaming su SkyGo e NOW