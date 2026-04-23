Sport in tv 23 aprile: Paolini a Madrid, finale basket femminile e Sportface su Prime Video

Giornata ricca con il WTA e l’ATP Masters 1000 di Madrid, la gara-2 della finale playoff di basket femminile tra Venezia e Schio e il ciclismo con il Tour of the Alps. Su Amazon Prime Video ginnastica ritmica e arrampicata con Sportface
Giovedì 23 aprile offre una programmazione sportiva intensa, con eventi che spaziano dal tennis al ciclismo, dal basket al sollevamento pesi, fino alla lotta e al rally. Ampio spazio anche su Amazon Prime Video con la programmazione di Sportface.
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Sportface su Amazon Prime Video
- 08:35 – Old But Gold
- 09:22 – INSIDE
- 10:16 – Arigatoni
- 11:29 – 2a Coppa Italia Para Climbing 2026
- 13:55 – FATE
- 14:40 – Farfalle – New Generation
- 15:14 – FIG Apparatus World Cup Ginnastica Ritmica – Baku 2026
- 20:52 – Battiti Olimpici Winter Edition – Speciale
- 21:56 – Campionato Italiano Speed Milano 2026 – Finali
- 23:23 – Arigatoni
Tennis
- 11:00 – ATP Masters 1000 Madrid, 1° turno singolare – Diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e Sky Sport Mix; streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV
- 11:00 – WTA 1000 Madrid, 2° turno singolare e 1° turno doppio (3° match dalle 11:00: Paolini vs Siegemund) – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e Sky Sport Mix; streaming su SuperTenniX, Sky Go e NOW
Ciclismo
- 13:25 – Tour of the Alps, 4a tappa Arco-Trento (167,8 km) – Diretta tv su RaiSport HD; streaming su RaiPlay, dalle 13:35 su Eurosport 2 HD, Discovery+, HBO Max e DAZN
Lotta
- 10:30 – Europei Tirana, categorie -50 kg, -55 kg, -59 kg, -68 kg, -76 kg femminile (con Enrica Rinaldi) – Streaming su UWW+
Sollevamento Pesi
- 14:00 – Europei, -88 kg maschili (Cristiano Ficco) – Streaming su Weightlifting House
- 17:00 – Europei, -77 kg femminili (Genna Toko) – Streaming su Weightlifting House
Rally
- 19:00 – Rally di Spagna, 1a giornata – Diretta tv su Sky Sport Arena; streaming su Sky Go, NOW e rally.tv
Basket Femminile
- 20:15 – Serie A1, gara-2 finale playoff: Venezia vs Schio – Diretta tv su RaiSport HD; streaming su RaiPlay
Vela e Tiro a Segno
- 08:30 – Vela, Semaine Olympique Française: regate di flotta – Nessuna copertura tv/streaming
- 09:00 – Tiro a segno, Coppa del Mondo junior Il Cairo, 3a giornata – Nessuna copertura tv/streaming