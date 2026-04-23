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Sport in TV

Sport in tv 23 aprile: Paolini a Madrid, finale basket femminile e Sportface su Prime Video

Franz Monaco
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Paolini in allungamento
Jasmine Paolini (IPA Agency) - sportface.it

Giornata ricca con il WTA e l’ATP Masters 1000 di Madrid, la gara-2 della finale playoff di basket femminile tra Venezia e Schio e il ciclismo con il Tour of the Alps. Su Amazon Prime Video ginnastica ritmica e arrampicata con Sportface

Giovedì 23 aprile offre una programmazione sportiva intensa, con eventi che spaziano dal tennis al ciclismo, dal basket al sollevamento pesi, fino alla lotta e al rally. Ampio spazio anche su Amazon Prime Video con la programmazione di Sportface.

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Sportface su Amazon Prime Video

  • 08:35 – Old But Gold
  • 09:22 – INSIDE
  • 10:16 – Arigatoni
  • 11:29 – 2a Coppa Italia Para Climbing 2026
  • 13:55 – FATE
  • 14:40 – Farfalle – New Generation
  • 15:14 – FIG Apparatus World Cup Ginnastica Ritmica – Baku 2026
  • 20:52 – Battiti Olimpici Winter Edition – Speciale
  • 21:56 – Campionato Italiano Speed Milano 2026 – Finali
  • 23:23 – Arigatoni

Tennis

  • 11:00 – ATP Masters 1000 Madrid, 1° turno singolare – Diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e Sky Sport Mix; streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV
  • 11:00 – WTA 1000 Madrid, 2° turno singolare e 1° turno doppio (3° match dalle 11:00: Paolini vs Siegemund) – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e Sky Sport Mix; streaming su SuperTenniX, Sky Go e NOW

Ciclismo

  • 13:25 – Tour of the Alps, 4a tappa Arco-Trento (167,8 km) – Diretta tv su RaiSport HD; streaming su RaiPlay, dalle 13:35 su Eurosport 2 HD, Discovery+, HBO Max e DAZN

Lotta

  • 10:30 – Europei Tirana, categorie -50 kg, -55 kg, -59 kg, -68 kg, -76 kg femminile (con Enrica Rinaldi) – Streaming su UWW+

Sollevamento Pesi

  • 14:00 – Europei, -88 kg maschili (Cristiano Ficco) – Streaming su Weightlifting House
  • 17:00 – Europei, -77 kg femminili (Genna Toko) – Streaming su Weightlifting House

Rally

  • 19:00 – Rally di Spagna, 1a giornata – Diretta tv su Sky Sport Arena; streaming su Sky Go, NOW e rally.tv

Basket Femminile

  • 20:15 – Serie A1, gara-2 finale playoff: Venezia vs Schio – Diretta tv su RaiSport HD; streaming su RaiPlay

Vela e Tiro a Segno

  • 08:30 – Vela, Semaine Olympique Française: regate di flotta – Nessuna copertura tv/streaming
  • 09:00 – Tiro a segno, Coppa del Mondo junior Il Cairo, 3a giornata – Nessuna copertura tv/streaming

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