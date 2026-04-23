Kip Keino Classic 2026 in tv: la grande atletica torna su Sky e NOW

Appuntamento venerdì 24 aprile alle 17 su Sky Sport Arena con il meeting di Nairobi: in pista e in pedana alcuni tra i migliori atleti del panorama internazionale.

Il World Athletics Continental Tour fa tappa a Nairobi

Prosegue la stagione outdoor del World Athletics Continental Tour Gold 2026, protagonista su Sky e in streaming su NOW. Venerdì 24 aprile, a partire dalle ore 17 su Sky Sport Arena, riflettori puntati sul Kip Keino Classic Grand Prix di Nairobi, una delle tappe più prestigiose del circuito.

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I protagonisti attesi in gara

Il meeting keniano si conferma ancora una volta un punto di riferimento per l’atletica internazionale, con la partecipazione di atleti di alto livello provenienti dall’Africa e dal resto del mondo. Tra i nomi già annunciati spiccano Ferdinand Omanyala nei 100 metri, Emmanuel Wanyonyi negli 800 metri e Gabby Thomas nei 200 femminili. Attesi anche i campioni olimpici canadesi nel lancio del martello Ethan Katzberg e Camryn Rogers.

Telecronaca e copertura Sky

La diretta del Kip Keino Classic sarà raccontata da Nicola Roggero, con il commento tecnico di Stefano Baldini. L’evento sarà seguito anche su Sky Sport 24, sul sito SkySport.it, su Sky Sport Insider, sulla App Sky Sport e attraverso gli account social ufficiali di Sky Sport.

Programmazione tv

Venerdì 24 aprile

Ore 17

World Athletics Continental Tour 2026 – Nairobi

Telecronaca: Nicola Roggero

Commento tecnico: Stefano Baldini

Canale: Sky Sport Arena