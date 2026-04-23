Volvo China Open 2026: il grande golf del DP World Tour su Sky e NOW

Da giovedì 23 a domenica 26 aprile in diretta su Sky Sport Golf il torneo di Shanghai: sei gli italiani in campo.

Il DP World Tour fa tappa in Cina

Il grande golf internazionale torna protagonista su Sky e in streaming su NOW con un nuovo appuntamento del DP World Tour 2026. Da giovedì 23 a domenica 26 aprile spazio al Volvo China Open, uno degli eventi più attesi del calendario.

Il percorso e gli italiani in gara

Il torneo si disputa sul tracciato dello Shanghai Enhance Anting Golf Club, a Shanghai, in Cina. Saranno sei gli azzurri impegnati nella competizione: Guido Migliozzi, Matteo Manassero, Renato Paratore, Filippo Celli, Stefano Mazzoli e Gregorio De Leo.

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La squadra Sky per il racconto del torneo

La copertura televisiva sarà affidata alla squadra di Sky Sport, con le telecronache di Michele Gallerani, Massimo Scarpa e Silvio Grappasonni.

Programmazione tv su Sky Sport Golf

Giovedì 23 aprile

Dalle 6.30 alle 11.30

Sky Sport Golf

Venerdì 24 aprile

Dalle 6.30 alle 11.30

Sky Sport Golf

Sabato 25 aprile

Dalle 6.30 alle 11

Sky Sport Golf

Domenica 26 aprile

Dalle 6 alle 11

Sky Sport Golf