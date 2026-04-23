World Boxing Cup Brasile 2026: risultati Matchday 3 per l’Italia

A Foz do Iguaçu giornata difficile per gli azzurri negli ottavi: cinque sconfitte per la squadra italiana nella terza giornata della prima tappa.

Matchday 3: stop per gli azzurri negli ottavi

Si è chiusa con risultati negativi la terza giornata della World Boxing Cup 2026 in corso a Foz do Iguaçu, in Brasile. Sul ring del Rafain Palace Hotel, gli azzurri impegnati negli ottavi di finale non riescono a superare il turno.

Negli 80 kg maschili Gerlando Tumminello viene battuto dal croato Veocic per 0-5. Stesso esito nei 60 kg maschili per Michele Baldassi, sconfitto dal canadese Al Ahmadieh, e nei 60 kg femminili per Rebecca Nicoli, superata dalla cinese Yu Tian, entrambi con verdetto di 0-5.

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Sconfitte di misura invece per Gianluigi Malanga nei 70 kg maschili (2-3 contro il francese Traore) e per Salvatore Attrattivo nei 50 kg maschili (2-3 contro l’armeno Garboyan).

Il riepilogo dei risultati italiani

20 aprile

16° 70 Kg F: Saraiello vs Surmeneli (TUR) WRSC

8° 75 Kg F: Gemini vs Cabrera (URU) 3-1

16° 60 Kg M: Baldassi vs Mahammadalia (AZE) 3-2

16° 75 Kg M: Malanga vs Cebotari (MDA) 3-2

16° 80 Kg M: Tumminello vs Elsharkawi (EGY) – WTKO 1° round

8° 90 Kg M: Chime vs Marley (IRL) 4-1

21 aprile

16° 51 Kg F: Vassallo vs Nishinaka (JPN) 3-2

16° 65 Kg M: Fiore vs Centurion (PAR) 5-0

22 aprile

8° 80 Kg M: Tumminello vs Veocic (CRO) 0-5

8° 70 Kg M: Malanga vs Traore (FRA) 2-3

8° 60 Kg M: Baldassi vs Al Ahmadieh (CAN) 0-5

8° 60 Kg F: Nicoli vs Yu Tian (CHN) 0-5

8° 50 Kg M: Attrattivo vs Garboyan (ARM) 2-3

Il programma delle prossime sfide

23 aprile

8° 65 Kg M: Fiore vs Oier (SPA) – Ring A, ore 18:45

4° 51 Kg F: Vassallo vs Xinyu (CHN) – Ring A, ore 16:30

4° 75 Kg F: Gemini vs Santos (BRA) – Ring B, ore 00:00 (24/4)

4° 90 Kg M: Chime vs Scott (ENG) – Ring B, ore 00:30 (24/4)

24 aprile

4° 75 Kg M: Guidi Rontani vs Yagi (JPN) – Ring A, ore 00:15 (25/4)

4° 85 Kg M: Caruso vs Sultanbek (KAZ) – Ring A, ore 19:15

Formula e calendario del torneo

La competizione si è aperta il 19 aprile con i sorteggi. La fase preliminare è in corso dal 20 al 24 aprile, seguita dalle semifinali del 25 aprile e dalle finali in programma il 26 aprile.

La squadra azzurra

Elite maschile

50 kg: Salvatore Attrattivo

60 kg: Michele Baldassi

65 kg: Davide Fiore

70 kg: Gianluigi Malanga

75 kg: Gabriele Guidi Rontani

80 kg: Gerlando Tumminello

85 kg: Paolo Caruso

90 kg: Dean Nwokedi Chime

Elite femminile

51 kg: Martina Vassallo

60 kg: Rebecca Nicoli

70 kg: Chiara Saraiello

75 kg: Melissa Gemini

Lo staff tecnico

DT tecnico: Giovanni De Carolis

Responsabile tecnico: Clemente Russo

Tecnico: Giuseppe Perugino

Fisioterapista: Roberto Ciccotti

Medico: Carmela Ignozza

Team Leader: Matteo Schiavone