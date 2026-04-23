World Boxing Cup Brasile 2026: risultati Matchday 3 per l’Italia

A Foz do Iguaçu giornata difficile per gli azzurri negli ottavi: cinque sconfitte per la squadra italiana nella terza giornata della prima tappa.
Matchday 3: stop per gli azzurri negli ottavi
Si è chiusa con risultati negativi la terza giornata della World Boxing Cup 2026 in corso a Foz do Iguaçu, in Brasile. Sul ring del Rafain Palace Hotel, gli azzurri impegnati negli ottavi di finale non riescono a superare il turno.
Negli 80 kg maschili Gerlando Tumminello viene battuto dal croato Veocic per 0-5. Stesso esito nei 60 kg maschili per Michele Baldassi, sconfitto dal canadese Al Ahmadieh, e nei 60 kg femminili per Rebecca Nicoli, superata dalla cinese Yu Tian, entrambi con verdetto di 0-5.
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Sconfitte di misura invece per Gianluigi Malanga nei 70 kg maschili (2-3 contro il francese Traore) e per Salvatore Attrattivo nei 50 kg maschili (2-3 contro l’armeno Garboyan).
Il riepilogo dei risultati italiani
20 aprile
16° 70 Kg F: Saraiello vs Surmeneli (TUR) WRSC
8° 75 Kg F: Gemini vs Cabrera (URU) 3-1
16° 60 Kg M: Baldassi vs Mahammadalia (AZE) 3-2
16° 75 Kg M: Malanga vs Cebotari (MDA) 3-2
16° 80 Kg M: Tumminello vs Elsharkawi (EGY) – WTKO 1° round
8° 90 Kg M: Chime vs Marley (IRL) 4-1
21 aprile
16° 51 Kg F: Vassallo vs Nishinaka (JPN) 3-2
16° 65 Kg M: Fiore vs Centurion (PAR) 5-0
22 aprile
8° 80 Kg M: Tumminello vs Veocic (CRO) 0-5
8° 70 Kg M: Malanga vs Traore (FRA) 2-3
8° 60 Kg M: Baldassi vs Al Ahmadieh (CAN) 0-5
8° 60 Kg F: Nicoli vs Yu Tian (CHN) 0-5
8° 50 Kg M: Attrattivo vs Garboyan (ARM) 2-3
Il programma delle prossime sfide
23 aprile
8° 65 Kg M: Fiore vs Oier (SPA) – Ring A, ore 18:45
4° 51 Kg F: Vassallo vs Xinyu (CHN) – Ring A, ore 16:30
4° 75 Kg F: Gemini vs Santos (BRA) – Ring B, ore 00:00 (24/4)
4° 90 Kg M: Chime vs Scott (ENG) – Ring B, ore 00:30 (24/4)
24 aprile
4° 75 Kg M: Guidi Rontani vs Yagi (JPN) – Ring A, ore 00:15 (25/4)
4° 85 Kg M: Caruso vs Sultanbek (KAZ) – Ring A, ore 19:15
Formula e calendario del torneo
La competizione si è aperta il 19 aprile con i sorteggi. La fase preliminare è in corso dal 20 al 24 aprile, seguita dalle semifinali del 25 aprile e dalle finali in programma il 26 aprile.
La squadra azzurra
Elite maschile
50 kg: Salvatore Attrattivo
60 kg: Michele Baldassi
65 kg: Davide Fiore
70 kg: Gianluigi Malanga
75 kg: Gabriele Guidi Rontani
80 kg: Gerlando Tumminello
85 kg: Paolo Caruso
90 kg: Dean Nwokedi Chime
Elite femminile
51 kg: Martina Vassallo
60 kg: Rebecca Nicoli
70 kg: Chiara Saraiello
75 kg: Melissa Gemini
Lo staff tecnico
DT tecnico: Giovanni De Carolis
Responsabile tecnico: Clemente Russo
Tecnico: Giuseppe Perugino
Fisioterapista: Roberto Ciccotti
Medico: Carmela Ignozza
Team Leader: Matteo Schiavone