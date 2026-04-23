Madrid entra nel vivo: Paolini cerca risposte, tra le big spuntano Sabalenka, Swiatek e Tsitsipas

La giornata del torneo di Madrid mette finalmente al centro Jasmine Paolini, chiamata a un esordio che pesa parecchio più del semplice passaggio di turno. L’azzurra, testa di serie numero 8, affronta la tedesca Laura Siegemund con l’obiettivo di lasciarsi alle spalle la prova opaca di Stoccarda e ritrovare sensazioni, fiducia e continuità sulla terra rossa spagnola. Per Paolini, insomma, non conta solo vincere: serve anche una prestazione che rimetta ordine dopo un avvio di stagione meno brillante del previsto.

Il tabellone femminile accende le stelle più attese

Non ci sarà soltanto l’azzurra sotto i riflettori. A Madrid debuttano anche alcune delle giocatrici più attese del circuito: Aryna Sabalenka, numero uno del mondo, sfiderà l’americana Peyton Stearns, mentre Isa Swiatek aprirà il suo cammino contro l’ucraina Daria Snigur, arrivata dalle qualificazioni.

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Nel programma femminile trovano spazio anche Elina Svitolina, opposta all’ungherese Anna Bondar, e Mirra Andreeva, che affronterà Petra Udvardy. Da seguire pure la sfida tra Naomi Osaka e Camila Osorio, oltre a quella che vedrà Belinda Bencic contro Petra Marcinko. Una giornata, dunque, piena di nomi pesanti e di test già utili per capire potrà davvero lasciare il segno nel torneo.

Nel maschile occhi su Tsitsipas e sul talento Landaluce

Sul versante ATP si completa invece il quadro del primo turno, dopo una giornata precedente amara per i colori italiani, segnata da quattro sconfitte. I fari sono puntati soprattutto su Stefanos Tsitsipas, atteso dal match contro lo statunitense Patrick Kypson, e sulla wild card spagnola Martin Landaluce, che sfiderà l’australiano Adam Walton.

Intanto Alexander Zverev aspetta di conoscere il suo primo avversario, che uscirà dalla sfida tra Mariano Navone e Nuno Borges. Da seguire anche Gael Monfils contro Camilo Ugo Carabelli, con il vincente che troverà Flavio Coboilli, mentre Luciano Darderi attende chi uscirà dal confronto tra Daniel Altmaier e Juan Manuel Cerundolo.