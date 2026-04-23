Europei Under 23 scherma, domani la presentazione a Cagliari: da sabato 24 azzurri in gara per 12 titoli su Assalto TV

Conto alla rovescia per i Campionati Europei Under 23 di scherma “Cagliari 2026”: domani la conferenza stampa ufficiale, poi quattro giorni di gare con 24 azzurri e 12 titoli continentali in palio tra prove individuali e a squadre. I match decisivi saranno proposti in diretta su “Assalto – La TV della Scherma”, disponibile gratuitamente attraverso la piattaforma SportFace, e su Amazon Prime Video

Conto alla rovescia agli sgoccioli per i Campionati Europei Under 23 di scherma Cagliari 2026. La kermesse continentale sarà presentata ufficialmente in conferenza stampa domani (venerdì 24 aprile), alle ore 15.30, presso la Sala Retablo del Comune di Cagliari. Un grande spettacolo agonistico, e non solo, che si svilupperà in quattro giorni di competizioni con in palio 12 titoli, sei individuali e altrettanti a squadre, nelle gare in programma da sabato 25 a martedì 28 aprile tra la Fiera e il PalaPirastu, dove si svolgeranno gli assalti di finale per le medaglie d’oro.

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Cagliari ospita i Campionati Europei Under 23 undici anni dopo l’ultima edizione svoltasi in Italia, quella di Vicenza 2015, in virtù dell’assegnazione avvenuta durante il Congresso della Confederazione Europea di Scherma tenutosi a Genova lo scorso anno. A seguito di questa prova di fiducia da parte delle Federazioni del Vecchio Continente, il capoluogo sardo ha messo in campo un grande impegno con il suo Comitato Organizzatore, le istituzioni coinvolte e i partner, per uno dei più importanti appuntamenti della stagione schermistica internazionale, che vedrà 24 atleti italiani rappresentare il Tricolore con l’obiettivo di confermare gli ottimi risultati conquistati lo scorso anno a Tallinn, in Estonia. Il Consigliere federale Paolo Menis ricoprirà il ruolo di Capo delegazione.

Domani in conferenza stampa – a rappresentare il Presidente della Federazione Italiana Scherma, Luigi Mazzone, che sarà in città sabato – ci sarà l’olimpionico Daniele Garozzo, Vicepresidente vicario della FIS, al tavolo dei relatori insieme a Piero Comandini, Presidente del Consiglio Regionale della Sardegna; Marzia Cilloccu, componente del gabinetto dell’Assessorato al Turismo della Regione Sardegna; Marco Benucci, Presidente del Consiglio Comunale di Cagliari; Giuseppe Macciotta, Assessore allo sport del Comune di Cagliari; Cristiano Erriu, Segretario generale della Camera di Commercio di Cagliari; Nuala McGarrity, componente del Comitato Esecutivo della Confederazione Europea; e Maurizio Fuccaro, coordinatore del Comitato Organizzatore.

I Campionati Europei Under 23 di Cagliari 2026 godranno di un’eccezionale copertura mediatica. Oltre al tradizionale live streaming di tutte le “pedane colorate” sui canali web della Confederazione Europea, infatti, le finali per l’oro avranno una doppia trasmissione televisiva grazie allo sforzo produttivo della Federazione Italiana Scherma.

Dalle ore 19 di sabato e domenica per le prove individuali, e dalle 16 di lunedì e martedì per le gare a squadre, i match decisivi saranno proposti in diretta su “Assalto – La TV della Scherma”, disponibile gratuitamente attraverso la piattaforma SportFace, e su Amazon Prime Video. Una grande novità, quest’ultima, nel panorama della distribuzione sportiva digitale, resa possibile grazie a una collaborazione tra SportFace e Digital United Studios, che ha portato al lancio di un nuovo canale FAST disponibile nell’ecosistema Amazon Prime.

Campionati Europei Under 23 “Cagliari 2026”

IL PROGRAMMA

Sabato 25 aprile 2026

Live Assalto TV e Amazon Prime dalle ore 19:00

Sciabola maschile individuale (Edoardo Cantini, Marco Stigliano, Leonardo Tocci, Lupo Veccia Scavalli)

Spada femminile individuale (Gaia Caforio, Carola Maccagno, Lucrezia Paulis, Vittoria Siletti)

Fioretto maschile individuale (Raian Adoul, Damiano Di Veroli, Giuseppe Franzoni, Matteo Iacomoni)

Domenica 26 aprile 2026

Live Assalto TV e Amazon Prime dalle ore 19:00

Sciabola femminile individuale (Amelia Giovannelli, Michela Landi, Alessandra Nicolai, Manuela Spica)

Spada maschile individuale (Fabrizio Cuomo, Nicolò Del Contrasto, Matteo Galassi, Simone Mencarelli)

Fioretto femminile individuale (Irene Bertini, Carlotta Ferrari, Aurora Grandis, Matilde Molinari)

Lunedì 27 aprile 2026

Live Assalto TV e Amazon Prime dalle ore 16:00

Sciabola maschile a squadre (Edoardo Cantini, Marco Stigliano, Leonardo Tocci, Lupo Veccia Scavalli)

Spada femminile a squadre (Gaia Caforio, Carola Maccagno, Lucrezia Paulis, Vittoria Siletti)

Fioretto maschile a squadre (Raian Adoul, Damiano Di Veroli, Giuseppe Franzoni, Matteo Iacomoni)

Martedì 28 aprile 2026

Live Assalto TV e Amazon Prime dalle ore 16:00

Sciabola femminile a squadre (Amelia Giovannelli, Michela Landi, Alessandra Nicolai, Manuela Spica)

Spada maschile a squadre (Fabrizio Cuomo, Nicolò Del Contrasto, Matteo Galassi, Simone Mencarelli)

Fioretto femminile a squadre (Irene Bertini, Carlotta Ferrari, Aurora Grandis, Matilde Molinari)

LA DELEGAZIONE

Atleti azzurri convocati

Fioretto femminile: Irene Bertini, Carlotta Ferrari, Aurora Grandis, Matilde Molinari

Riserva: Margherita Lorenzi

Fioretto maschile: Raian Adoul, Damiano Di Veroli, Giuseppe Franzoni, Matteo Iacomoni

Riserva: Mattia De Cristofaro

Sciabola femminile: Amelia Giovannelli, Michela Landi, Alessandra Nicolai, Manuela Spica

Riserva: Carlotta Fusetti

Sciabola maschile: Edoardo Cantini, Marco Stigliano, Leonardo Tocci, Lupo Veccia Scavalli

Riserva: Marco Mastrullo

Spada femminile: Gaia Caforio, Carola Maccagno, Lucrezia Paulis, Vittoria Siletti

Riserva: Vera Perini

Spada maschile: Fabrizio Cuomo, Nicolò Del Contrasto, Matteo Galassi, Simone Mencarelli

Riserva: Marco Locatelli

Staff azzurro

Capo Delegazione: Paolo Menis

Segretario Generale: Marco Cannella

Tecnici Fioretto: Francesco Archivio, Valerio Aspromonte

Tecnici Sciabola: Enrico Berrè, Diego Occhiuzzi

Tecnici Spada: Giacomo Falcini, Maurizio Mencarelli

Medico: Valdo Cesareo

Fisioterapista: Riccardo Lazzari

Armiere: Angelo Pavan