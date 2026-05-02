Sport in tv 2 maggio: Como-Napoli, F1 Miami, World Relays e Sportface su Prime Video

Sabato ricchissimo con Como-Napoli in Serie A, la Sprint Race e le qualifiche del GP Miami di F1, i Mondiali di atletica a Gaborone su Rai e la finale WTA Madrid. Su Sportface TV i Campionati Italiani Master di Spada su Assalto TV e la Coppa Italia Para Climbing su Climbing TV e Amazon Prime Video
Sabato 2 maggio offre una programmazione sportiva che copre ogni fascia oraria, con il calcio e la Formula 1 protagonisti assoluti della serata, ma con tante altre discipline di primo piano nel corso della giornata.
- 08:23 – Arigatoni
- 09:11 – Inside
- 09:54 – Old But Gold
- 10:18 – Shakerati
- 11:23 – FATE
- 11:39 – FIG Apparatus World Cup Ritmica – Tashkent 2026
- 16:58 – Live Event – 3ª Tappa Coppa Italia Para Climbing 2026
- 19:03 – Sport is My Life
- 19:29 – All Around
- 19:51 – Campionati Italiani Assoluti Indoor – Ancona 2026 – Day 1
- 19:31 – Battiti Olimpici Winter
- 21:46 – Campionati Europei Under 23 di Scherma – Cagliari 2026 – Day 1
- 23:33 – Old But Gold
Scherma
- 12:30 – Campionati Italiani Master di Spada a Riccione – Diretta su Assalto – La TV della Scherma, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV
Arrampicata
- 17:00 – 3ª Tappa Coppa Italia Para Climbing 2026 a Roma, finali – Diretta su Climbing TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV, disponibile anche su Amazon Prime Video
Atletica
- 14:05 – World Relays a Gaborone, prima giornata – Diretta tv su RaiSport HD; streaming su RaiPlay
Formula 1
- 18:00 – GP Miami 2026, Sprint Race – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e TV8; streaming su SkyGo, NOW e tv8.it
- 22:00 – GP Miami 2026, qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e TV8; streaming su SkyGo, NOW e tv8.it
Formula E
- 09:30 – GP Berlino 1, prove libere 2 – Streaming su Discovery+ e HBO Max
- 11:40 – GP Berlino 1, qualifiche – Streaming su Discovery+ e HBO Max
- 16:05 – GP Berlino 1, gara – Diretta tv su Italia 1; streaming su Mediaset Infinity, Eurosport 2, Discovery+, HBO Max e DAZN
Superbike
- 09:40 – GP Ungheria, prove libere 3 – Nessuna copertura tv/streaming
- 11:15 – GP Ungheria, Superpole – Diretta tv su Sky Sport MotoGP; streaming su SkyGo e NOW
- 15:30 – GP Ungheria, gara-1 – Diretta tv su Sky Sport Uno fino alle 15:55, Sky Sport MotoGP e TV8; streaming su SkyGo, NOW e tv8.it
Tennis
- 13:00 – Challenger Cagliari, semifinali: Arnaldi vs Cadenasso – Diretta tv su SuperTennis; streaming su supertennis.tv, SuperTenniX e DAZN
- 12:00 – Challenger Aix-en-Provence, semifinali – Streaming su DAZN
- 17:00 – WTA 1000 Madrid, finale singolare: Andreeva vs Kostyuk – Diretta tv su SuperTennis e Sky Sport Tennis; streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv e SuperTenniX
Nuoto di fondo
- 09:00 – Coppa del Mondo a Golfo Aranci, staffetta mista 4×1500 – Diretta tv su RaiSport HD; streaming su RaiPlay e Recast TV
- 15:00 – Coppa del Mondo a Golfo Aranci, knockout sprint maschile – Streaming su RaiPlay Sport 1 e Recast TV
- 17:00 – Coppa del Mondo a Golfo Aranci, knockout sprint femminile – Diretta tv su RaiSport HD; streaming su RaiPlay e Recast TV
Ciclismo
- 08:55 – Giro di Turchia, settima tappa Antalya-Antalya – Streaming dalle 10:30 su Eurosport 2, Discovery+, HBO Max e DAZN
- 12:10 – Giro di Romandia, quarta tappa Broc-Charmey – Streaming dalle 14:00 su Eurosport 2, Discovery+, HBO Max e DAZN
Curling
- 10:00 – Mondiali doppio misto, finale per il bronzo: Italia vs Canada – Streaming su The Curling Channel
- 14:00 – Mondiali doppio misto, finale per l’oro: Australia vs Svezia – Streaming su The Curling Channel
Arrampicata (Coppa del Mondo)
- 04:30 – Boulder femminile a Keqiao, semifinale – Streaming su Discovery+
- 13:00 – Boulder femminile a Keqiao, finale – Streaming su Discovery+
Judo
- 07:00 – Grand Slam Dushanbe, turni preliminari – Streaming su Judo TV
- 14:00 – Grand Slam Dushanbe, Final Block – Streaming su Judo TV
Mountain Bike
- 06:00 – World Series, gara elite donne a Mona Yongpyong – Streaming su Eurosport 1, Discovery+, HBO Max e DAZN
- 07:10 – World Series, gara elite uomini a Mona Yongpyong – Streaming su Eurosport 1, Discovery+, HBO Max e DAZN
Golf
- 08:00 – DP World Tour, Turkish Open terzo giro – Diretta tv su Sky Sport Golf dalle 12:30; streaming su SkyGo e NOW dalle 12:30
- 16:00 – PGA Tour, Miami Championship terzo giro – Streaming integrale su Discovery+ e HBO Max; dalle 18:15 su Eurosport 2 e DAZN
Snooker
- 11:00 – Mondiali, semifinali – Streaming su Eurosport 1, Discovery+, HBO Max e DAZN
Tennistavolo
- 10:00 – Mondiali a squadre, primo turno – Streaming su YouTube WTT
Tuffi
- 06:10 – Coppa del Mondo a Pechino, trampolino 3m maschile finale – Streaming su Recast TV
- 12:10 – Coppa del Mondo a Pechino, piattaforma 10m femminile finale – Streaming su Recast TV
Nuoto artistico
- 03:00 – Coppa del Mondo a Xi’an, solo free maschile – Streaming su Recast TV
- 04:30 – Coppa del Mondo a Xi’an, duo free femminile – Streaming su Recast TV
- 09:00 – Coppa del Mondo a Xi’an, duo misto tecnico – Streaming su Recast TV
- 11:00 – Coppa del Mondo a Xi’an, team free – Streaming su Recast TV
Rugby
- 16:00 – European Rugby Champions Cup: Leinster-Toulon – Streaming su EPCR TV
- 18:30 – Amlin Challenge Cup, semifinale: Ulster-Exeter Chiefs – Streaming su EPCR TV
Volley femminile
- 16:00 – Champions League, semifinale: Conegliano-VakifBank Istanbul – Diretta tv su Sky Sport Uno fino alle 17:55 e Sky Sport Arena; streaming su SkyGo, NOW, Euro Volley TV e DAZN
- 19:00 – Champions League, semifinale: Scandicci-Eczacibasi Istanbul – Diretta tv su Sky Sport Arena; streaming su SkyGo, NOW, Euro Volley TV e DAZN
Pallamano
- 18:30 – Serie A, semifinale scudetto gara-1: Cassano Magnago-Fasano – Streaming su Pallamano TV
- 18:30 – Serie A femminile, semifinale scudetto gara-1: Erice-Cassano Magnago – Streaming su Pallamano TV
- 18:45 – Serie A, semifinale scudetto gara-1: Sassari-Bolzano – Streaming su Pallamano TV
- 19:00 – Serie A femminile, semifinale scudetto gara-1: Salerno-Brixen – Streaming su Pallamano TV
Pallanuoto
- 14:00 – World Cup femminile: Ungheria-Giappone – Streaming su Recast TV
- 15:45 – World Cup femminile: Spagna-USA – Streaming su Recast TV
- 18:30 – World Cup femminile: Grecia-Paesi Bassi – Streaming su Recast TV
- 20:15 – World Cup maschile: Australia-Italia – Streaming su Recast TV
Boxe
- 12:00 – Riunione a Tokyo, main event Mondiale pesi supergallo: Inoue vs Nakatani – Streaming su DAZN
- 23:00 circa – Europei pesi mosca: Santos vs Kelsall – Nessuna copertura tv/streaming
- 23:30 circa – Mondiali WBO e WBA pesi cruiser: Benavidez vs Zurdo – Streaming su DAZN
Beach Volley
- 15:00 – Elite 16 maschile/femminile a Brasilia – Streaming su VBTV
Baseball
- 19:35 – MLB: New York Yankees-Baltimore Orioles – Diretta tv su Sky Sport Mix; streaming su SkyGo e NOW
Calcio a 5
- 18:00 – Serie A1, sette partite in contemporanea: Active Network-Napoli, CDM Futsal-Cosenza, Genzano-Eboli, Capurso-Mantova, L84 Torino-Pomezia, Roma 1927-Sandro Abate, Sporting Sala Consilina-Meta Catania – Streaming su YouTube Divisione Calcio a 5
Calcio
- 12:30 – Serie A femminile: Napoli-Juventus – Streaming su DAZN
- 14:00 – Liga: Villarreal-Levante – Streaming su DAZN
- 15:00 – Serie A: Udinese-Torino – Streaming su DAZN
- 15:00 – Ligue 1: Nantes-Marsiglia – Nessuna copertura tv/streaming
- 15:00 – Champions League femminile, semifinale di ritorno: Lione-Arsenal – Streaming su Disney+
- 15:00 – Serie A femminile: Sassuolo-Genoa – Streaming su DAZN
- 15:30 – Bundesliga: Bayern Monaco-Heidenheim – Diretta tv su Sky Sport Max; streaming su SkyGo e NOW
- 15:30 – Bundesliga: Werder Brema-Augsburg, Eintracht-Amburgo, Hoffenheim-Stoccarda, Union Berlino-Colonia – Nessuna copertura tv/streaming
- 16:00 – Premier League: Brentford-West Ham – Diretta tv su Sky Sport 251; streaming su NOW
- 16:00 – Premier League: Newcastle-Brighton – Diretta tv su Sky Sport Calcio; streaming su SkyGo e NOW
- 16:00 – Premier League: Wolverhampton-Sunderland – Diretta tv su Sky Sport 252; streaming su NOW
- 16:00 – HNL croata: Gorica-Dinamo Zagabria – Streaming su Como TV
- 16:15 – Liga: Valencia-Atletico Madrid – Streaming su DAZN
- 17:00 – Ligue 1: PSG-Lorient – Diretta tv su Sky Sport Mix; streaming su SkyGo e NOW
- 18:00 – Serie A: Como-Napoli – Streaming su DAZN
- 18:30 – Premier League: Arsenal-Fulham – Diretta tv su Sky Sport Calcio; streaming su SkyGo e NOW
- 18:30 – Bundesliga: Bayer Leverkusen-Lipsia – Diretta tv su Sky Sport Max; streaming su SkyGo e NOW
- 18:30 – Liga: Alaves-Athletic Bilbao – Streaming su DAZN
- 18:30 – Serie A femminile: Roma-Ternana – Diretta tv su RaiSport HD; streaming su RaiPlay e DAZN
- 18:30 – Serie A femminile: Inter-Milan – Streaming su DAZN
- 19:00 – Liga portoghese: Famaliçao-Benfica – Streaming su DAZN
- 20:00 – Eredivisie: Ajax-PSV Eindhoven – Streaming su Como TV
- 20:00 – Saudi League: Al Hazem-Al Hilal – Streaming su Como TV
- 20:30 – Zweite Bundesliga: Schalke 04-Fortuna Dusseldorf – Diretta tv su Sky Sport 252; streaming su NOW
- 20:45 – Serie A: Atalanta-Genoa – Diretta tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251; streaming su SkyGo, NOW e DAZN
- 21:00 – Liga: Osasuna-Barcellona – Streaming su DAZN
- 21:05 – Ligue 1: Nizza-Lens – Diretta tv su Sky Sport Max; streaming su SkyGo e NOW
- 21:30 – Liga portoghese: Porto-Alverca – Streaming su DAZN