Sport in tv 2 maggio: Como-Napoli, F1 Miami, World Relays e Sportface su Prime Video

Sabato ricchissimo con Como-Napoli in Serie A, la Sprint Race e le qualifiche del GP Miami di F1, i Mondiali di atletica a Gaborone su Rai e la finale WTA Madrid. Su Sportface TV i Campionati Italiani Master di Spada su Assalto TV e la Coppa Italia Para Climbing su Climbing TV e Amazon Prime Video

Sabato 2 maggio offre una programmazione sportiva che copre ogni fascia oraria, con il calcio e la Formula 1 protagonisti assoluti della serata, ma con tante altre discipline di primo piano nel corso della giornata.

Sportface su Amazon Prime Video

08:23 – Arigatoni

Scherma

12:30 – Campionati Italiani Master di Spada a Riccione – Diretta su Assalto – La TV della Scherma, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV

Arrampicata

17:00 – 3ª Tappa Coppa Italia Para Climbing 2026 a Roma, finali – Diretta su Climbing TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV, disponibile anche su Amazon Prime Video

Atletica

14:05 – World Relays a Gaborone, prima giornata – Diretta tv su RaiSport HD; streaming su RaiPlay

Formula 1

18:00 – GP Miami 2026, Sprint Race – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e TV8; streaming su SkyGo, NOW e tv8.it

Formula E

Superbike

Tennis

Nuoto di fondo

Ciclismo

Curling

Arrampicata (Coppa del Mondo)

Judo

Mountain Bike

Golf

Snooker

11:00 – Mondiali, semifinali – Streaming su Eurosport 1, Discovery+, HBO Max e DAZN

Tennistavolo

10:00 – Mondiali a squadre, primo turno – Streaming su YouTube WTT

Tuffi

Nuoto artistico

Rugby

Volley femminile

Pallamano

Pallanuoto

Boxe

Beach Volley

15:00 – Elite 16 maschile/femminile a Brasilia – Streaming su VBTV

Baseball

19:35 – MLB: New York Yankees-Baltimore Orioles – Diretta tv su Sky Sport Mix; streaming su SkyGo e NOW

Calcio a 5

18:00 – Serie A1, sette partite in contemporanea: Active Network-Napoli, CDM Futsal-Cosenza, Genzano-Eboli, Capurso-Mantova, L84 Torino-Pomezia, Roma 1927-Sandro Abate, Sporting Sala Consilina-Meta Catania – Streaming su YouTube Divisione Calcio a 5

Calcio