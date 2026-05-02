Fioretto a caccia di medaglie a Istanbul, sciabola femminile in pedana a Incheon

Giornata intensa per la scherma azzurra, impegnata su due fronti internazionali. A Istanbul il fioretto maschile e femminile vanno all’assalto delle medaglie nella tappa di Coppa del Mondo, mentre ad Incheon prende spazio il Grand Prix di sciabola femminile, con le qualificazioni chiamate a definire il quadro delle atlete che accederanno al tabellone principale.
A Istanbul il fioretto azzurro cerca il colpo grosso
Nella prova turca gli occhi puntati sul fioretto, arma storicamente centrale per il movimento italiano. Dopo le fasi preliminari, la giornata mette in palio punti pesanti e soprattutto l’accesso alle zone calde del tabellone, quelle in cui si decide il podio.
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Per gli azzurri e le azzurre si tratta di un appuntamento importante non solo per il risultato immediato, ma anche per dare continuità al percorso internazionale in una stagione fitta di impegni.
Incheon, scatta la corsa della sciabola femminile
Parallelamente, in Corea del Sud, la sciabola femminile affronta le qualificazioni del Grand Prix du Incheon. Una tappa di alto livello, con un tabellone competitivo e margini di errore ridottissimi: nel Grand Prix, si sa, il confine tra giornata da ricordare e valigia rifatta troppo presto può essere largo quanto una stoccata.
La Federazione seguirà l’evoluzione delle gare attraverso i risultati live, permettendo di monitorare in tempo reale il cammino degli atleti italiani tra Istanbul e Incheon.