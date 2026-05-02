Alex Foglia è il nuovo campione italiano dei pesi gallo: rivivi le emozioni della finale su Sportface TV

Alex Foglia sale sul trono italiano dei pesi fallo. Al Pala Bertocchi di Orzinuovi, nella sfida valida per il titolo nazionale, il pugile ha superato Nicola Mancosu al termine di un match combattuto e deciso ai cartellini. La vittoria è arrivata per decisione maggioritaria, con i punteggi di 97-93, 95-95, 96-94, consegnando a Foglia la cintura tricolore.

Foglia conquista cintura e borsa Road to Glory

Il verdetto ha dunque premiato Foglia, capace di imporsi in una serata molto attesa per il movimento Pro Boxe italiano. Oltre al titolo di campionato italiano dei pesi gallo, il nuovo campione si porta a casa anche una borsa economico-sportiva da 1000 euro, messa in palio dall’Associazione Road To Glory, partner della Federazione Pugilistica Italiana.

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Un riconoscimento ulteriore per una prestazione solida, concreta e pesante, nel senso più sportivo del termine: perché quando c’è una cintura in palio, ogni round pesa più di una valigia Ryanair fuori misura.

Serata Promo Boze Italia e Live Replay su Sportface TV

L’evento, organizzato dalla Promo Boxe Italia, è stato trasmesso su Italia Boxe TV, con la possibilità di vivere le emozione della riunione anche attraverso il Live Replay su Sportface TV. Nel sottoclou spazio anche alla semifinale per il titolo italiano dei superwelter, con la vittoria ai punti di Cezar Ieseanu contro Francesco Lezzo, e al match cruiser che ha visto Alessandro Capuozzi imporsi su Lemac.

La copertina, però, è tutta per Alex Foglia: nuovo campione italiano dei gallo e protagonista di una notta da ricordare.