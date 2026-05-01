Gaborone, tutti gli occhi su Dosso: dove vedere le World Relays

Zaynab Dosso ha suonato la carica per l’Italia in vista delle World Relays: non manca un paragone anche con il momento del calcio

La crescita del movimento dell’atletica è sotto gli occhi di tutti e Zaynab Dosso non usa mezzi termini per descriverlo. Nella conferenza stampa ufficiale World Athletics alla vigilia delle World Relays, la campionessa mondiale indoor lancia un messaggio potente: “In Italia si parlava solo di calcio… Con i nostri risultati stiamo dimostrando che l’atletica non è da meno, anzi!”.

Un’affermazione che pesa come un macigno, pronunciata da un’atleta che siede tra i big del panorama globale. Originaria della Costa d’Avorio, ‘Za’ si sente a casa: “Il Botswana è vicino alle radici dei miei genitori”.

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E continua con tutta la sua sincerità: “L’anno scorso promisi di scendere sotto i 7″ indoor e di imparare l’inglese. Primo obiettivo centrato, sul secondo sto lavorando”.

I grandi obiettivi di Dosso: dove vedere le World Relays

E ciò che non manca a Dosso è sicuramente l’ambizione: qualificazione ai Mondiali di Pechino 2027 attraverso la 4×100, con le batterie in programma domani. “Mi aspetto che la squadra si divida, condivida emozioni come a Tokyo cinque anni fa con l’oro storico della 4×100 maschile. Siamo giovani, c’è sinergia: gareggiamo come un’unica persona”.

E l’obiettivo personale non è per nulla scontato: “Posso scendere di molto sotto gli 11 secondi. Mentalmente sono cambiata: prima mi caricavo di pressioni, ora ho imparato a collegare testa e corpo”.

Le World Relays di Gaborone, primo evento mondiale di staffette in Africa, vanno in scena sabato 2 e domenica 3 maggio: l’evento sarà in diretta RaiSport dalle 14 alle 17. L’Italia cerca il pass per Pechino, Dosso è pronta a far emozionare gli appassionati.