Baku, Raffaeli ancora d’argento alla palla: Dragas sfiora il podio al cerchio

Sofia Raffaeli continua a brillare a Baku. Dopo il secondo posto conquistato alla palla di World Cup, l’azzurra si ripete anche in Europea Cup, salendo ancora sul podio nella stessa specialità. Alla Milli Gimanstika Arenasi, la ginnastica marchigiana chiude con 28.000 e conquista un altro argento internazionale, confermandosi tra le grandi protagoniste della ritmica mondiale.

Raffaeli seconda alla palla e terza provvisoria nell’all-around

La vittoria alla palla va alla russa Arina Kovshova, prima con 28.600, mentre Raffaeli si prende la piazza d’onore davanti a Mariia Borisova, terza nel punteggio con 27.500 ma fuori dal podio per la regola dei passaporti. Il bronzo finisce così alla cipriota Vera Tugolukova, quarta con 27.250.

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Bene anche il percorso di Sofia nell’all-around; con il 27.750 al cerchio, quinto parziale di giornata, l’azzurra si porta al terzo posto provvisorio del concorso generale, alle spalle di Taisiia Onofriichuk e della stessa Kovshova.

Dragas vicina al podio e in corsa per il Cross Battle

Giornata positiva anche per Tara Dragas, sesta alla palla con 26.850 e soprattutto quarta al cerchio con 27.950, a un soffio dal podio. L’azzurra chiude la prima parte dell’all-around in quinta posizione provvisoria con 54.800, restando pienamente in corsa per l’accesso al Cross Battle di domenica, riservato alle migliori sedici ginnaste.

La fase decisiva sarà trasmessa in diretta su Sportface e Prime Video, con il commento di Marta Pagnini e Alive Benassi. Per l’Italia, dunque, Baku continua a regalare segnali importanti: Raffaelli resta una certezza luminosa, Dragas cresce con continuità e il podio, per entrambe, non sembra un miraggio.