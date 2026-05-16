NBA, i risultati della notte: gli Spurs eliminano Minnesota, Detroit a gara 7

La notte NBA ha regalato altre due sfide spettacolari ai playoff: avanti gli Spurs, fuori Minnesota. Occhio, però, anche a Detroit

Notte di playoff NBA ancora una volta ricca di verdetti ed emozioni. Da una parte i San Antonio Spurs staccano il biglietto per la finale di Western Conference, dall’altra i Detroit Pistons riaprono tutto costringendo Cleveland a gara-7.

I texani chiudono i conti con i Minnesota Timberwolves travolgendoli 139-109 in gara 6. Si è capito fin dai primi scampoli di gara che non ci sarebbe stata possibilità di fronte a degli Spurs così determinati e con un team di grande talento: 61-74 all’intervallo, poi il 23-36 del terzo quarto che chiude definitivamente le speranze dei Wolves.

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Stephon Castle è semplicemente imprendibile: 32 punti e 11 rimbalzi in una serata da MVP. De’Aaron Fox aggiunge 21 punti, Victor Wembanyama 19 gestendo le energie. Dall’altra parte Anthony Edwards segna 24 punti ma tira malissimo (9/27), mentre Julius Randle (3 punti) e Rudy Gobert (zero) sono fantasmi. Risultato finale: 4-2 per gli Spurs, che tornano alle Finals di Conference dopo anni e troveranno gli Oklahoma City Thunder.

I Pistons stavolta non sbagliano: si va a gara 7 con Cleveland

Sul fronte orientale, invece, i Pistons compiono l’impresa: espugnano Cleveland 115-94 e portano la serie sul 3-3. Grande prova di forza nel terzo quarto (19-30) e panchina decisiva: Cade Cunningham guida con 21 punti, ma Paul Reed (17) e Duncan Robinson (14) dalla panchina fanno la differenza.

James Harden (23) non basta ai Cavs, con Donovan Mitchell ed Evan Mobley fermi a 18 punti ciascuno. Ora si attende gara 7: chi vincerà affronterà i New York Knicks nella finale di Eastern Conference.