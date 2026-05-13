Sport in tv 13 maggio: Darderi ai quarti a Roma, Giro d’Italia, finale Coppa Italia Lazio-Inter e Sportface su Prime Video

Mercoledì con i quarti di finale degli Internazionali di Roma — Darderi-Jodar in campo non prima delle 20:30 su TV8 e Sky — la quinta tappa del Giro d’Italia da Praia a Mare a Potenza e la finale di Coppa Italia Lazio-Inter in chiaro su Canale 5. Su Assalto TV il Gran Premio Giovanissimi di scherma

Mercoledì 13 maggio è una delle giornate più dense della settimana sportiva: gli Internazionali BNL d’Italia entrano nei quarti di finale, il Giro d’Italia percorre una tappa appenninica di grande fascino e in serata va in scena la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter in chiaro su Canale 5.