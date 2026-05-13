Sport in tv 13 maggio: Darderi ai quarti a Roma, Giro d’Italia, finale Coppa Italia Lazio-Inter e Sportface su Prime Video

Mercoledì con i quarti di finale degli Internazionali di Roma — Darderi-Jodar in campo non prima delle 20:30 su TV8 e Sky — la quinta tappa del Giro d’Italia da Praia a Mare a Potenza e la finale di Coppa Italia Lazio-Inter in chiaro su Canale 5. Su Assalto TV il Gran Premio Giovanissimi di scherma
Mercoledì 13 maggio è una delle giornate più dense della settimana sportiva: gli Internazionali BNL d’Italia entrano nei quarti di finale, il Giro d’Italia percorre una tappa appenninica di grande fascino e in serata va in scena la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter in chiaro su Canale 5.
Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it
Sportface su Amazon Prime Video
- 08:21 – Arigatoni
- 09:14 – Old But Gold
- 10:02 – Shakerati
- 11:43 – Inside
- 11:55 – 1ª Coppa Italia Arrampicata Sportiva – Finali Lead – Pero 2026
- 13:21 – Cinque Cerchi
- 13:30 – Giro d’Italia – Daily Highlights
- 13:47 – Giro Express
- 14:07 – 3ª Tappa Coppa Italia – Finale Femminile Boulder 2026
- 14:57 – Chasing Perfection: Inside The Cross Battle
- 15:18 – Furious – La storia di Andrew Howe
- 15:35 – Tiro a Volo – Campionato Italiano Para-Trap – Pescara 2026
- 15:56 – Live Event – Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving 2026
- 22:24 – Giro d’Italia 2025 – Highlights – Settimana 1
- 23:20 – Shakerati
Scherma
- 16:00 – Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving 2026 a Riccione – Diretta su Assalto – La TV della Scherma, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV, disponibile anche su Amazon Prime Video
Tennis – Internazionali BNL d’Italia
- 13:00 – WTA Roma, quarto di finale 1: Pegula vs Swiatek – Diretta tv su SuperTennis, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv e SuperTenniX
- 13:00 – WTA/ATP Roma, ottavi doppio: Bolelli/Vavassori vs Goransson/King (3° match) – Diretta tv su Sky Sport Plus; streaming su Tennis TV
- Non prima delle 15:00 – ATP Roma, quarto di finale 1: Ruud vs Khachanov (2° match dalle 13:00) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; streaming su SkyGo, NOW e Tennis TV
- Non prima delle 19:00 – WTA Roma, quarto di finale 2: Svitolina vs Rybakina (3° match dalle 13:00) – Diretta tv su SuperTennis, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv e SuperTenniX
- Non prima delle 20:30 – ATP Roma, quarto di finale 2: Darderi vs Jodar (4° match dalle 13:00) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e TV8; streaming su SkyGo, NOW e Tennis TV
Ciclismo – Giro d’Italia
- 12:25 – Quinta tappa: Praia a Mare-Potenza – Diretta tv su RaiSport HD fino alle 14:00 poi Rai 2; streaming su RaiPlay, Eurosport 1, Discovery+, HBO Max e DAZN
Ciclismo (altri)
- 07:35 – Giro dell’Azerbaijan, quarta tappa Ganja-Naftalan – Streaming dalle 10:00 su Eurosport 1, Discovery+, HBO Max e DAZN
- 13:25 – Giro d’Ungheria, prima tappa Gyula-Békéscsaba – Streaming dalle 15:00 su Discovery+ e HBO Max
Taekwondo
- 09:00 – Europei, terza giornata – Streaming su Eurovision Sport
Vela
- 13:30 – Mondiali Nacra 17 e 49er/49er FX, regate – Nessuna copertura tv/streaming
- 14:00 – Mondiali Formula Kite, regate – Nessuna copertura tv/streaming
Pallanuoto
- 20:30 – Champions League: Brescia vs Olympiacos – Diretta tv su Sky Sport Max; streaming su SkyGo, NOW e European Aquatics TV
- 20:30 – Champions League: VK Novi Belgrado vs Zodiac CNAB – Streaming su European Aquatics TV
Pallamano
- 19:00 – Qualificazioni Mondiali: Svizzera vs Italia – Diretta tv su Sky Sport Arena; streaming su SkyGo e NOW
Basket
- 21:00 – Eurolega, quarti di finale gara-5: Valencia vs Panathinaikos – Diretta tv su Sky Sport Basket; streaming su SkyGo, NOW e Euroleague TV
Baseball
- 19:10 – MLB: Cleveland Guardians vs San Francisco Giants – Diretta tv su Sky Sport Mix; streaming su SkyGo e NOW
Badminton
- 04:00 – BWF World Tour, China Masters – Streaming su BWF TV
Calcio
- 19:00 – Liga: Espanyol-Athletic Bilbao e Villarreal-Siviglia – Streaming su DAZN
- 19:00 – Ligue 1: Brest-Strasburgo – Diretta tv su Sky Sport 257; streaming su SkyGo e NOW
- 20:00 – Serie C, playoff ritorno: Renate-Casarano (Sky Sport 255), Ravenna-Cittadella (Sky Sport 253), Lecco-Pianese (Sky Sport 254) – Streaming su SkyGo e NOW
- 20:45 – Serie C, playoff ritorno: Salernitana-Casertana – Diretta tv su Sky Sport 251 e RaiSport HD; streaming su RaiPlay, SkyGo e NOW
- 21:00 – Coppa Italia, finale: Lazio vs Inter – Diretta tv su Canale 5; streaming su Mediaset Infinity
- 21:00 – Premier League: Manchester City vs Crystal Palace – Diretta tv su Sky Sport Arena e Sky Sport 258; streaming su SkyGo e NOW
- 21:00 – Serie C, playoff ritorno: Potenza-Campobasso (Sky Sport 252) – Streaming su SkyGo e NOW
- 21:00 – Ligue 1: Lens-PSG – Diretta tv su Sky Sport 256; streaming su SkyGo e NOW
- 21:30 – Liga: Alaves-Barcellona e Getafe-Maiorca – Streaming su DAZN