Sport in tv 12 maggio: Sinner-Pellegrino a Roma, Giro d’Italia e Sportface su Prime Video

Martedì con il derby azzurro agli Internazionali di Roma tra Sinner e Pellegrino non prima delle 15:00 su TV8 e Sky, la quarta tappa del Giro d’Italia e il Pro Recco in Champions League di pallanuoto. Su Assalto TV e Amazon Prime Video il Gran Premio Giovanissimi di scherma
Martedì 12 maggio è una giornata con i riflettori puntati sugli Internazionali BNL d’Italia: il momento più atteso è il derby italiano tra Jannik Sinner e Andrea Pellegrino, in programma non prima delle 15:00 su TV8 e Sky.
Sportface su Amazon Prime Video
- 08:26 – Old But Gold
- 09:14 – Inside
- 10:10 – Arigatoni
- 11:23 – Shakerati
- 11:55 – Freddy Grand Prix di Ginnastica 2025
- 14:55 – FATE – California Dreaming
- 15:00 – Live Event – Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving 2026
- 19:03 – Inside
- 19:17 – Battiti Winter
- 19:48 – Chasing Perfection: Inside The Cross Battle
- 20:10 – FIG Apparatus World Cup Artistica – Cairo 2026 – Day 1
- 20:20 – Campionato Italiano Arrampicata Speed Milano 2026 – Finali
- 21:47 – Scienza dello Sport
- 22:24 – Giro d’Italia 2025 – Highlights – Settimana 1
- 23:20 – Shakerati
Scherma
- 15:00 – Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving 2026 a Riccione – Diretta su Assalto – La TV della Scherma, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV, disponibile anche su Amazon Prime Video
Tennis – Internazionali BNL d’Italia
- 11:00 – ATP Roma 2026, ottavi di finale:
- Musetti vs Ruud (1° match) – Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
- Darderi vs Zverev (3° match, non prima delle 14:00) – Sky Sport Tennis
- Sinner vs Pellegrino (3° match, non prima delle 15:00) – TV8 HD, Sky Sport Uno; streaming su tv8.it, SkyGo, NOW e Tennis TV — Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Mix (211); streaming su SkyGo, NOW e Tennis TV
- 11:00 – WTA Roma 2026, quarti di finale e 2° turno doppio:
- Errani/Paolini vs Noskova/Valentova (5° match) – SuperTennis, Sky Sport Arena e Sky Sport Max — Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix; streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, SkyGo e NOW
Ciclismo – Giro d’Italia
- 13:40 – Quarta tappa – Diretta tv su RaiSport HD dalle 13:30 e dalle 14:05 su Rai 2 HD; streaming su RaiPlay, Eurosport 1, DAZN, Discovery+ e HBO Max
Taekwondo
- 09:00 – Europei 2026, seconda giornata – Streaming su Eurovision Sport
Tiro a segno
- 09:15 – Europei 2026, quinta giornata – Streaming dalle 15:15 su YouTube ESCvideostream
Vela
- 12:00 – Mondiali Formula Kite 2026, seconda giornata – Nessuna copertura tv/streaming
Pallanuoto
- 20:30 – Champions League 2026: Mladost vs Pro Recco – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); streaming su euroaquaticstv.com, SkyGo e NOW
Calcio
- 18:45 – Serie B 2026: Modena vs Juve Stabia – Streaming su DAZN e LAB Channel
- 19:00 – Liga 2026: Celta vs Levante – Streaming su DAZN
- 20:00 – Liga 2026: Betis vs Elche – Streaming su DAZN
- 21:00 – Serie B 2026: Catanzaro vs Avellino – Streaming su DAZN e LAB Channel
- 21:00 – Premier League 2026: Manchester City vs Crystal Palace – Diretta tv su Sky Sport 258; streaming su SkyGo e NOW
- 21:30 – Liga 2026: Osasuna vs Atletico Madrid – Diretta tv su DAZN1 (214); streaming su DAZN