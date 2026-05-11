Sport in tv 11 maggio: Sinner a Roma, Napoli-Bologna in Serie A e Sportface su Prime Video

Lunedì 11 maggio è una giornata densa di sport, con gli Internazionali BNL d’Italia di Roma ancora protagonisti e la Serie A e la Premier League a fare gli onori di serata.
- 08:28 – Arigatoni
- 09:41 – Shakerati
- 10:38 – Old But Gold
- 11:26 – Inside
- 11:56 – Campionati Italiani Allievi Indoor – Ancona 2026 – Day 2
- 16:12 – Live Event – Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving 2026
- 18:32 – Battiti Stagione 1
- 19:50 – King Carl
- 19:58 – Scienza dello Sport
- 20:35 – Furious – La storia di Andrew Howe
- 20:52 – Campionati Italiani Allievi Indoor – Ancona – Day 1 – 2026
- 23:34 – Arigatoni
Scherma
- 16:15 – Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving 2026 a Riccione – Diretta su Assalto – La TV della Scherma, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV, disponibile anche su Amazon Prime Video
Tennis – Internazionali BNL d’Italia
- 11:00 – ATP Masters 1000 Roma, 3° turno singolare e 1° turno doppio:
- Bellucci vs Landaluce (1° match, BNP Paribas Arena)
- Pellegrino vs Tiafoe (a seguire)
- Sinner vs Popyrin (3° match Centrale, non prima delle 15:00) – anche su TV8 e tv8.it
- Cobolli vs Tirante (a seguire, non prima delle 19:00)
- Bolelli/Vavassori vs Bhambri/Venus (4° match) — Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix, Sky Sport 251 e 252; streaming su SkyGo, NOW e Tennis TV
- 11:00 – WTA Roma, ottavi di finale e 1° turno doppio:
- Errani/Paolini vs Maduzzi/Paganetti (5° match, Supertennis Arena) — Diretta tv su SuperTennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix, Sky Sport 251 e 252; streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, SkyGo e NOW
Canali degli italiani oggi a Roma:
- Bellucci-Landaluce: Sky Sport Uno e Sky Sport Mix
- Pellegrino-Tiafoe: Sky Sport Uno e Sky Sport Mix
- Sinner-Popyrin: TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
- Cobolli-Tirante: Sky Sport Uno
- Bolelli/Vavassori-Bhambri/Venus: Sky Sport Tennis e Sky Sport 251
- Errani/Paolini-Maduzzi/Paganetti: Sky Sport Tennis, Sky Sport 251 e SuperTennis
Ciclismo
- 06:30 – Giro dell’Azerbaigian, seconda tappa – Streaming dalle 10:00 su Discovery+, HBO Max, Eurosport 1 e DAZN
Taekwondo
- 09:00 – Europei, prima giornata – Streaming su Eurovision Sport
Lotta
- 09:30 – Europei U17, prima giornata – Streaming su UWW+
Tiro a segno
- 12:30 – Europei 25/50 metri, finale pistola 25m duet misto – Streaming su YouTube ESCvideostream
- 14:45 – Europei 25/50 metri, finale maschile carabina 50m tre posizioni – Streaming su YouTube ESCvideostream
Vela
- 12:00 – Mondiali Formula Kite, prima giornata – Nessuna copertura tv/streaming
Basket
- 20:45 – Serie A2: Pesaro-Rimini, gara-2 quarti di finale – Diretta tv su RaiSport HD; streaming su RaiPlay
- 01:30 – NBA, gara-4 semifinali di Conference: Minnesota Timberwolves vs San Antonio Spurs – Diretta tv su Sky Sport Basket; streaming su SkyGo e NOW
Basket NBA (notte tra lunedì 11 e martedì 12 maggio)
- 02:00 – Gara-4 semifinali di Conference: Cleveland Cavaliers vs Detroit Pistons – Diretta tv su Sky Sport Basket; streaming su SkyGo e NOW
- 04:30 – Gara-4 semifinali di Conference: Los Angeles Lakers vs Oklahoma City Thunder – Streaming su Amazon Prime Video
Calcio
- 20:45 – Serie A: Napoli-Bologna – Streaming su DAZN
- 21:00 – Premier League: Tottenham-Leeds – Diretta tv su Sky Sport Calcio; streaming su SkyGo e NOW
- 21:00 – Liga: Vallecano-Girona – Streaming su DAZN