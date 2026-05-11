Sport in tv 11 maggio: Sinner a Roma, Napoli-Bologna in Serie A e Sportface su Prime Video

Lunedì con Sinner protagonista agli Internazionali di Roma non prima delle 15:00 su TV8 e Sky, la Serie A con Napoli-Bologna e la Premier League con Tottenham-Leeds. Su Assalto TV il Gran Premio Giovanissimi di scherma, disponibile anche su Amazon Prime Video. Notte di playoff NBA Lunedì 11 maggio è una giornata densa di sport, con gli Internazionali BNL d'Italia di Roma ancora protagonisti e la Serie A e la Premier League a fare gli onori di serata. Sportface su Amazon Prime Video 08:28 – Arigatoni 09:41 – Shakerati 10:38 – Old But Gold 11:26 – Inside 11:56 – Campionati Italiani Allievi Indoor – Ancona 2026 – Day 2 16:12 – Live Event – Gran Premio Giovanissimi "Renzo Nostini" – Trofeo Kinder Joy of Moving 2026 18:32 – Battiti Stagione 1 19:50 – King Carl 19:58 – Scienza dello Sport 20:35 – Furious – La storia di Andrew Howe 20:52 – Campionati Italiani Allievi Indoor – Ancona – Day 1 – 2026 23:34 – Arigatoni

Scherma 16:15 – Gran Premio Giovanissimi "Renzo Nostini" – Trofeo Kinder Joy of Moving 2026 a Riccione – Diretta su Assalto – La TV della Scherma, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV, disponibile anche su Amazon Prime Video Tennis – Internazionali BNL d'Italia 11:00 – ATP Masters 1000 Roma, 3° turno singolare e 1° turno doppio: Bellucci vs Landaluce (1° match, BNP Paribas Arena) Pellegrino vs Tiafoe (a seguire) Sinner vs Popyrin (3° match Centrale, non prima delle 15:00) – anche su TV8 e tv8.it Cobolli vs Tirante (a seguire, non prima delle 19:00) Bolelli/Vavassori vs Bhambri/Venus (4° match) — Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix, Sky Sport 251 e 252; streaming su SkyGo, NOW e Tennis TV

11:00 – WTA Roma, ottavi di finale e 1° turno doppio: Errani/Paolini vs Maduzzi/Paganetti (5° match, Supertennis Arena) — Diretta tv su SuperTennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix, Sky Sport 251 e 252; streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, SkyGo e NOW

– WTA Roma, ottavi di finale e 1° turno doppio: Canali degli italiani oggi a Roma: Bellucci-Landaluce: Sky Sport Uno e Sky Sport Mix

Pellegrino-Tiafoe: Sky Sport Uno e Sky Sport Mix

Sinner-Popyrin: TV8 , Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis Cobolli-Tirante: Sky Sport Uno

Bolelli/Vavassori-Bhambri/Venus: Sky Sport Tennis e Sky Sport 251

Errani/Paolini-Maduzzi/Paganetti: Sky Sport Tennis, Sky Sport 251 e SuperTennis Ciclismo 06:30 – Giro dell’Azerbaigian, seconda tappa – Streaming dalle 10:00 su Discovery+, HBO Max, Eurosport 1 e DAZN Taekwondo 09:00 – Europei, prima giornata – Streaming su Eurovision Sport Lotta 09:30 – Europei U17, prima giornata – Streaming su UWW+ Tiro a segno 12:30 – Europei 25/50 metri, finale pistola 25m duet misto – Streaming su YouTube ESCvideostream

– Europei 25/50 metri, finale pistola 25m duet misto – Streaming su YouTube ESCvideostream 14:45 – Europei 25/50 metri, finale maschile carabina 50m tre posizioni – Streaming su YouTube ESCvideostream Vela 12:00 – Mondiali Formula Kite, prima giornata – Nessuna copertura tv/streaming Basket 20:45 – Serie A2: Pesaro-Rimini, gara-2 quarti di finale – Diretta tv su RaiSport HD; streaming su RaiPlay

– Serie A2: Pesaro-Rimini, gara-2 quarti di finale – Diretta tv su RaiSport HD; streaming su RaiPlay 01:30 – NBA, gara-4 semifinali di Conference: Minnesota Timberwolves vs San Antonio Spurs – Diretta tv su Sky Sport Basket; streaming su SkyGo e NOW Basket NBA (notte tra lunedì 11 e martedì 12 maggio) 02:00 – Gara-4 semifinali di Conference: Cleveland Cavaliers vs Detroit Pistons – Diretta tv su Sky Sport Basket; streaming su SkyGo e NOW

– Gara-4 semifinali di Conference: Cleveland Cavaliers vs Detroit Pistons – Diretta tv su Sky Sport Basket; streaming su SkyGo e NOW 04:30 – Gara-4 semifinali di Conference: Los Angeles Lakers vs Oklahoma City Thunder – Streaming su Amazon Prime Video Calcio 20:45 – Serie A: Napoli-Bologna – Streaming su DAZN

– Serie A: Napoli-Bologna – Streaming su DAZN 21:00 – Premier League: Tottenham-Leeds – Diretta tv su Sky Sport Calcio; streaming su SkyGo e NOW

– Premier League: Tottenham-Leeds – Diretta tv su Sky Sport Calcio; streaming su SkyGo e NOW 21:00 – Liga: Vallecano-Girona – Streaming su DAZN