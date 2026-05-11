Cristiano Ronaldo torna alla Juventus: sì, avete letto bene, è tutto vero - Sportface.it

Cristiano Ronaldo torna alla Juventus: sì, avete letto bene, è tutto vero

A Torino il nome Ronaldo continua a fare rumore anche a distanza di anni. Basta poco, una voce dall’estero, un’indiscrezione di mercato, e l’attenzione si riaccende subito. Stavolta però non si parlerebbe del cinque volte Pallone d’Oro, né di un ritorno romantico a fine carriera, ma di qualcosa di diverso, quasi surreale per chi ricorda ancora l’effetto che CR7 ebbe sulla Juventus e sulla Serie A.

Perché il cognome è lo stesso, l’impatto mediatico pure, anche se le proporzioni, ovviamente, cambiano. E dentro questa storia ci sarebbe anche un pezzo del passato bianconero, quello vissuto da Cristiano Ronaldo in bianconero tra il 2018 e il 2021, anni che hanno lasciato parecchio sia dal punto di vista commerciale sia nell’immaginario dei tifosi.

Secondo quanto riportato dal The Sun, la Juventus sarebbe infatti tra i club europei che starebbero seguendo Cristiano Ronaldo Jr, il figlio di CR7, già osservato da diverse società internazionali. Nella lista comparirebbero anche PSG, Real Madrid, Manchester United, Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Inter e Atalanta.

Il peso del cognome Ronaldo e il legame con Torino

Qui il punto non è soltanto tecnico, anche perché parliamo ancora di un ragazzo molto giovane (15 anni) e inevitabilmente difficile da valutare davvero dall’esterno. Il peso mediatico conta eccome. Cristiano Ronaldo Jr porta uno dei cognomi più ingombranti della storia del calcio moderno e questo cambia automaticamente tutto: aspettative, attenzione, pressione.

La Juventus, in questo senso, avrebbe un vantaggio emotivo rispetto ad altri club. Torino è stata casa di Ronaldo per tre stagioni, suo figlio ha vissuto quell’ambiente, ha frequentato il settore giovanile bianconero per un periodo e conosce già il contesto.

Non è detto che basti, naturalmente. Anzi, in queste operazioni spesso si mescolano marketing, rapporti personali, prospettive sportive e strategie future. Però il fatto che la Juve venga accostata ancora alla famiglia Ronaldo racconta anche quanto quell’esperienza abbia lasciato tracce profonde.