Serie A, tonfo Milan e la Curva va via! Bagarre per la Champions

Il Milan subisce un’altra sconfitta pesantissima per la corsa alla prossima Champions League: protesta della Curva, intanto la Roma vince

I risultati di oggi in Serie A potrebbero pesare come un macigno nella lotta per l’accesso alla prossima Champions League. Dal tardo pomeriggio in poi, abbiamo visto due concorrenti dai momenti opposti e con un’alchimia completamente diversa per il finale di stagione.

Ma partiamo dalla fine, e quindi dal Milan. I rossoneri hanno vissuto un’altra serata da incubo in casa, il che ha aggravato le cose per Massimiliano Allegri e i suoi ragazzi. La squadra che doveva contendere fino alla fine lo scudetto all’Inter, ora rischia addirittura il quarto posto.

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Stasera è arrivato un 3-2 terribile contro l’Atalanta, che era riuscita addirittura a portarsi sul triplo vantaggio. A quel punto, la Curva Sud ha lasciato lo stadio per protesta, uno spettacolo desolante. A poco sono servite le reti di Pavlovic e Nkunku. Ora bisogna reagire al più presto, il tempo sta per scadere.

Roma e Como ci credono: la classifica

Mentre il Napoli ha la grande possibilità di scappare via e blindare il posto Champions, Roma e Como ora ci credono davvero. I giallorossi hanno vissuto una giornata difficile contro il Parma, finendo addirittura sotto per 2-1 all’87esimo.

Poi è arrivata un’incredibile rimonta nei minuti di recupero, firmata da Rensch e Malen, anche oggi autore di una grande doppietta. Ora i capitolini sono a pari punti col Milan, mentre il Como insegue a -2. Tutto resterà aperto fino all’ultima giornata.