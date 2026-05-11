Misano World Circuit: grande spettacolo e campioni per l’ACI Racing Weekend

Il secondo appuntamento stagionale dell’ACI Racing Weekend a Misano registra oltre diecimila presenze, tra gare avvincenti e la partecipazione di grandi nomi del motorsport internazionale.

Le stelle della Formula 1 e il grande successo di pubblico

Il fine settimana romagnolo targato ACI Sport ha confermato l’interesse degli appassionati, portando sulle tribune oltre diecimila spettatori. L’evento ha richiamato il pubblico grazie allo spettacolo in pista e alla partecipazione di figure di spicco legate alla Formula 1.

Tra i volti noti presenti al Misano World Circuit, ha spiccato Andrea Kimi Antonelli, insieme a Felipe Massa, arrivato in circuito per seguire le gare del figlio. Il paddock ha ospitato Vitantonio Liuzzi, impegnato come coach driver per la Formula 4, oltre a Riccardo Patrese, brand ambassador ACI, e Gian Carlo Minardi.

L’attenzione si è concentrata anche su Jan Magnussen, protagonista nel Campionato Italiano Gran Turismo Endurance con un ottimo secondo posto finale. La massiccia affluenza ha dimostrato l’attrattiva del format, capace di unire l’agonismo ai massimi livelli con la grande passione per i motori.

I risultati in pista delle gare

Emozioni anche in pista, partendo dal Campionato Italiano Gran Turismo Endurance che ha inaugurato la stagione con oltre cinquanta vetture al via. La competizione, disputata su asfalto bagnato, ha premiato la Ferrari dell’equipaggio Balzan-Medler, vincitori davanti alla BMW M4 di Magnussen-Villadsen e alla Mercedes di Ferrari-Albag.

L’Italian F4 Championship ha messo in mostra i talenti del vivaio internazionale. Il pilota turco Alp Aksoy ha dominato la tappa con due vittorie e un terzo posto, piazzamenti che lo hanno proiettato in testa alla classifica con ottantadue punti. La terza gara ha visto invece il successo dell’italiano Niccolò Maccagnani.

Il tracciato ha ospitato anche l’esordio della GT4 Italy Series, categoria targata ACI Sport e SRO Motorsports Group.

Il programma si è completato con lo spettacolo del Campionato Italiano Sport Prototipi e della Porsche Carrera Cup Italia. In quest’ultimo monomarca, Andrea Bristot ha dominato la scena, vincendo sia l’impegnativa gara in notturna sia la seconda corsa e consolidando in questo modo il suo primato in campionato.

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