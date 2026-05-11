Calciomercato Juventus: Vlahovic via come Dybala? Cosa c’è sotto

Dusan Vlahovic è tornato a segnare con regolarità, ma il suo futuro alla Juventus resta un’incognita vista la trattativa complessa per il rinnovo di contratto in scadenza a fine stagione.

Juventus, Vlahovic ha mercato: le ultime

Vlahovic resterà alla Juve? Il centravanti serbo, tornato in campo dopo il lungo infortunio, ha risposto alle critiche con due reti consecutive, dimostrando una condizione fisica ritrovata dopo i problemi all’adduttore che ne hanno condizionato il rendimento in questa stagione.

Il cambio nei metodi di allenamento, focalizzato sulla forza, sembra aver restituito a Spalletti un punto di riferimento fondamentale per l’attacco bianconero, capace di risolvere le partite.

Tuttavia, secondo quanto riportato da Tuttosport, nonostante il feeling tecnico con l’allenatore, le voci di mercato non si placano visto il suo contratto in scadenza a giugno.

Sull’ex viola, infatti, ci sarebbero ancora Bayern Monaco, Barcellona e Newcastle, oltre al gradimento del Milan in Serie A.

Rinnovo Vlahovic, il rischio di un epilogo simile a Dybala e Rabiot

Secondo le ultime notizie di mercato in arrivo da Torino, la trattativa per il prolungamento del contratto di Vlahovic avrebbe subito un rallentamento a causa della distanza economica tra le parti, quantificata in circa 6 milioni di euro tra commissioni e bonus alla firma.

Nonostante la volontà del serbo di restare in bianconero per avere continuità, senza accordo sulle cifre sarà difficile per la Juve trattenere la punta. La dirigenza bianconera avrebbe più volte chiarito di non voler effettuare rilanci, mantenendo una posizione ferma sul limite al tetto ingaggi, nonostante le ottime prestazioni recenti dell’attaccante e le necessità si Spalletti.

In settimana è previsto un nuovo incontro con il padre del calciatore, Milos, per cercare di sbloccare una situazione che deve risolversi necessariamente entro la fine della stagione.

Il timore principale di Vlahovic è quello di ripetere le esperienze di ex compagni come Dybala o Rabiot, che hanno lasciato Torino per motivi economici causando un danno alla Juventus e forse non ripetendo le stagioni in bianconero.

Magari la soluzione per il serbo potrebbe essere quella di firmare un rinnovo anche breve, ma ad oggi il contratto resta un problema.

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