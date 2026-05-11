Judo, Astana: l’Italia chiude con due podi, brilla Fabio Basile

La spedizione azzurra al Grand Slam di Astana si conclude con due podi complessivi, confermando una preparazione positiva della spedizione azzurra anche in vista delle qualificazioni olimpiche.

Grand Slam Astana 2026: il bilancio azzurro e il ritorno sul podio di Fabio Basile

Il sesto evento del World Tour ad Astana archivia un weekend positivo per il judo italiano, che conquista due podi, quattro quinti e due settimi posti.

L’appuntamento in Kazakistan rappresenta l’ultima gara prima del periodo di qualificazione verso i Giochi di Los Angeles 2028, che inizia a giugno in Mongolia. Nonostante le eliminazioni di Christian Parlati e Kenny Komi Bedel nei 90 kg, dovute all’esigenza di ritrovare il ritmo gara dopo un lungo stop, il rendimento degli azzurri è stato positivo anche viste le difficoltà di un torneo di medio-alto livello.

Ottima la seconda piazza di Fabio Basile. Il campione di Rio 2016 centra un risultato di prestigio e torna sul podio in un Grand Slam a cinque anni dall’ultima volta ad Antalya 2021. Questo piazzamento, arrivato dopo il rientro di dicembre in seguito a un infortunio che ha messo a rischio addirittua la carriera di Basile, rilancia le sue ambizioni olimpiche. Il cammino verso le Olimpiadi risulta tuttavia complesso per il torinese, soprattutto a causa della forte concorrenza interna.

Nella categoria dei 73 kg, Basile dovrà compiere una grande impresa per superare colleghi importanti.

La sfida nei 73 kg e la conferma di Francesca Milani

L’Italia vanta attualmente tre atleti tra i primi venti del ranking mondiale in questa specifica divisione di peso: Manuel Lombardo, Giovanni Esposito e Leonardo Valeriani.

I Mondiali di Baku di ottobre mettono infatti in palio punti decisivi e molto pesanti per il ranking di qualificazione.

Oltre al ritorno di Basile, il torneo di Astana ha regalato una medaglia importante grazie alla prova di Francesca Milani. L’azzurra ha ottenuto un ottimo terzo posto nei 48 kg. Questo risultato certifica la continuità del suo percorso di crescita, Milani si sta confermando molto competitiva dopo la quinta posizione raggiunta a fine febbraio nella gara di Tashkent.

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