MotoGP: a Le Mans Martin vince la Sprint, Marquez dovrà operarsi

Il fine settimana di Le Mans si trasforma in un incubo per Marc Marquez, costretto a una doppia operazione chirurgica dopo la caduta nella gara Sprint di MotoGP di oggi.

La caduta nella Sprint e la vittoria di Martin

La Sprint del Gran Premio di Francia lascia il segno sul campionato di MotoGP. Jorge Martin domina la gara con una partenza perfetta dalla terza fila. Lo spagnolo dell’Aprilia supera in un colpo solo le Ducati di Pecco Bagnaia e Marco Bezzecchi, mantenendo la prima posizione fino al traguardo.

Bagnaia chiude secondo, mentre Bezzecchi si accontenta del terzo posto, conservando comunque la vetta mondiale. La corsa si rivela una vera gara a eliminazione, caratterizzata da numerose cadute.

La più grave coinvolge Marc Marquez proprio all’ultimo giro. Il campione in carica perde il controllo della sua moto e cade a terra violentemente. Lo spagnolo rientra ai box zoppicando e gli accertamenti medici confermano la frattura del quinto metatarso del piede destro, un danno che richiede immediatamente l’intervento chirurgico. La scivolata chiude un fine settimana molto difficile per Marquez, mai in lotta per il podio durante i giri della Sprint e rimasto bloccato a lungo in settima posizione prima dell’incidente finale.

Il problema al nervo radiale e i tempi di recupero

L’infortunio al piede rappresenta solo metà del problema per lo spagnolo. Subito dopo la corsa, Marquez svela un retroscena inaspettato sulle sue condizioni. Il pilota confessa che ha già programmato un intervento alla spalla destra.

Dopo la gara di Jerez, i medici hanno scoperto che una vecchia vite si è spostata di un paio di millimetri. Questo minimo movimento basta per toccare il nervo radiale. Il contatto crea un blocco progressivo del braccio, impedendo a Marquez di guidare in modo costante. Il campione spiega che il fastidio si manifesta solo con la postura assunta a bordo della sua MotoGP, causando un evidente calo di forza e sarebbe anche il motivo scatenante delle sue ultime cadute anomale.

Ora Marquez volerà a Madrid per risolvere entrambi i guai fisici in un’unica operazione chirurgica. I tempi di recupero impongono uno stop lungo per il numero 93. Lo spagnolo salta ufficialmente il prossimo Gran Premio di Catalogna e resta in dubbio per gli impegni successivi. Lo staff medico valuterà la sua evoluzione clinica per capire se esiste una reale possibilità di rivederlo in pista per la tappa italiana del Mugello.

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