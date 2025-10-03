Sport in tv venerdì 3 ottobre: torna la F1, anche tennis e calcio protagonisti
Inizia un week end pirotecnico, con tantissimi eventi impossibili da perdere ed in grado di tenere incollati davanti alla tv milioni di italiani. Ce n’è davvero per tutti i gusti d’altronde. Si parte dal tennis e dall’ATP di Shanghai fino a concludere con il calcio: inizia, infatti, un nuovo turno di campionato con i primi anticipi in Italia ed in Europa.
Dalla Serie A alla Liga spagnola fino a Premier League inglese e Bundesliga tedesca, i calciofili italiani possono davvero incollarsi davanti alla tv per una serata da trascorrere all’insegna dello sport. Ovviamente non va dimenticata la Formula 1: la Ferrari è ancora a caccia del primo successo ed a Marina Bay, nell’incantevole Singapore, proverà quantomeno a disputare un week end dignitoso.
Per gli amanti degli sport motoristici, impossibile dimenticare anche la MotoGP: già tutto chiuso per il Mondiale, con Marc Marquez che ha vinto il titolo iridato ma lo spettacolo in Indonesia è da ammirare.
Sport in tv oggi: il programma
09.00 Tennis, WTA Pechino 2025: semifinali – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Max (206); in streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv e su SuperTennix.
09.00 MotoGP, GP Indonesia 2025: Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.
09.00 Ciclismo femminile, Europei 2025: corsa in linea U23 – Nessuna copertura tv/streaming.
11.00 Ciclismo, CRO Race 2025: quarta tappa – Diretta streaming dalle 14.00 su Eurosport1 HD, Discovery+ e su DAZN.
11.30 F1, GP Singapore 2025: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.
12.40 Ciclismo femminile, Europei 2025: corsa in linea U19 – Nessuna copertura tv/streaming.
13.00 Ciclismo, Muensterland Giro 2025 – Diretta streaming su Discovery+.
13.30 Atletica, Mondiali paralimpici 2025: settima giornata – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.
14.00 Golf, Sanderson Farms Championship: seconda giornata – Diretta streaming su Discovery+.
15.00 F1, GP Singapore 2025: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.
15.35 Ciclismo, Europei 2025: corsa in linea U19 – Nessuna copertura tv/streaming.
17.00 Sollevamento pesi, Mondiali 2025: 53 kg femminili – Diretta streaming su Weightlifting House TV.
19.30 Sollevamento pesi, Mondiali 2025: 60 kg maschili – Diretta streaming su Weightlifting House TV.
20.15 Basket, Eurolega 2025-2026: Panatinaikos vs Barcellona – Diretta tv su Sky Sport Arena (204), in streaming su SkyGo e su NOW.
20.30 Calcio, Bundesliga 2025-2026: Hoffenheim vs Colonia – Diretta tv su Sky Sport 255; in streaming su SkyGo e su NOW.
20.30 Basket, Eurolega 2025-2026: Valencia vs Virtus Bologna – Diretta tv su Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo e su NOW.
20.45 Calcio, Serie A 2025-2026: Verona vs Sassuolo – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 251; in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.
21.00 Calcio, Premier League 2025-2026: Bournemouth vs Fulham – Diretta tv su Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.
21.00 Basket, Serie A2 2025-2026: Mestre vs Cento – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.