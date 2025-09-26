Un venerdì ricco di appuntamenti sportivi quello che sta per iniziare: dalle moto al tennis, dal Mondiale di ciclismo al Baseball fino ai primi anticipi di calcio

Un venerdì ricco di appuntamenti quello odierno per tutti gli amanti dello sport. Una giornata iniziata già a notte fonda per seguire le prove libere del Gran Premio del Giappone di MotoGP per poi proseguire all’alba con i primi match dell’ATP Tokyo che ha visto impegnato Cobolli contro Rublev e del WTA Pechino con Jasmine Paolini in campo.

Nel corso della giornata, poi, in Cina giocheranno Musetti e Sonego, quest’ultimo contro Zverev. Nel corso della giornata, poi, spazio al Mondiale di ciclismo, alla Superbike ed al Flag Football, con gli Europei sia maschili che femminili in corso di svolgimento. Il piatto ricco è però la semifinale degli Europei di Baseball tra Italia e Germania.

In serata, invece, ritornano i campionati di calcio, con i primi anticipi di Liga, Bundesliga, Ligue 1 ed ovviamente Serie B.

Sport in tv oggi: il programma completo

04.00 Tennis, ATP Tokyo 2025: ottavi di finale – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Max (205) e Sky Sport Mix (211); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Berrettini vs Ruud 2° match e inizio programma della sessione serale giapponese dalle 09.00 italiane)

05.00 Tennis, ATP Pechino 2025: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Max (205) e Sky Sport Mix (211); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Musetti vs Mpetshi Perricard non prima delle 13.00 italiane; Sonego vs Zverev 2° match della sessione serale cinese il cui inizio è previsto alle 13.00 italiane)

10.35 Superbike, GP Aragon 2025: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

11.00 Judo, Qingdao Grand Prix 2025: prima giornata (Final Block) – Diretta streaming su Judo Tv.

11.30 Nuoto paralimpico, Mondiali 2025: sesta giornata – Diretta streaming su RaiPlay Sport 1.

11.45 Flag football, Europei 2025: Italia vs Irlanda – Diretta streaming su IFAF Tv.

12.00 Arrampica sportiva, Mondiali 2025: finale lead – Diretta streaming su Eurosport2 HD, Discovery+ e su DAZN.

12.00 Ciclismo, Mondiali 2025: prova su strada U23 uomini – Diretta tv dalle 12.30 su RaiSport HD; in streaming dalle 11.55 su RaiPlay Sport 2; dalle 11.50 su Eurosport1 HD, Discovery+ e su DAZN.

13.00 Golf, Ryder Cup 2025: prima giornata – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Golf (206); in streaming su SkyGo e su NOW.

14.15 Flag football femminile, Europei 2025: Italia vs Germania – Diretta streaming su IFAF Tv.

15.00 Superbike, GP Aragon 2025: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

15.00 Baseball, semifinale Europei: Italia-Germania – Diretta streaming a pagamento su European Baseball TV

15.30 Flag football, Europei 2025: Italia vs Svizzera – Diretta streaming su IFAF Tv.

17.35 Equitazione, Global Champions League 2025 a Vienna (Austria): round 1 salto a ostacoli – Diretta streaming su Discovery+.

19.00 Pallanuoto femminile, Champions League 2025-2026: Pallanuoto Trieste vs Rapalla Pallanuoto – Nessuna copertura tv/streaming.

19.30 Baseball, semifinale Europei: Olanda-Spagna – Diretta streaming a pagamento su European Baseball TV

20.10 Equitazione, Global Champions League 2025 a Vienna (Austria): round 2 salto a ostacoli – Diretta streaming su Discovery+.

20.30 Calcio, Serie B 2025-2026: Catanzaro vs Juve Stabia – Diretta streaming su Amazon Prime, DAZN e su LAB Channel.

20.30 Calcio, Bundesliga 2025-2026: Bayern vs Brema – Diretta tv su Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo e su NOW.

20.45 Calcio, Ligue1 2025-2026: Strasburgo vs Marsiglia – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202); in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, laLiga 2025-2026: Girona vs Espanyol – Diretta streaming su DAZN.