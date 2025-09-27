Un altro sabato ricco di sport in tv sta per cominciare: in mattinata torna in campo Jannik Sinner per gli ottavi di finale a Beijing.

L’ultimo sabato di settembre mette tantissimi eventi a disposizione degli appassionati di sport. Sinner torna in campo per gli ottavi di finale dell’ATP 500 di Beijing, insieme a lui anche altri italiani. In tarda mattinata, poi, appuntamento da non perdere con le semifinali dei Mondiali di Volley. L’Italia affronterà la Polonia.

Nel pomeriggio tantissime partite di Serie A, Serie B e Serie C, tra cui il big match tra Juventus e Atalanta. In Spagna grande attesa per il derby di Madrid tra Real e Atletico. Questo e tanto altro sport in diretta tv, di seguito la lista completa.

MATTINA