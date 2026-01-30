Sport in TV oggi, venerdì 30 gennaio: Sinner-Djokovic, sci alpino, Eurolega e calcio internazionale

Giornata densissima di sport in TV e streaming: fari puntati sulla semifinale degli Australian Open tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, ma spazio anche a sci alpino, skicross, Eurolega, rugby, calcio europeo e grandi eventi invernali.
Australian Open, il giorno della verità per Sinner
Il primo Slam della stagione entra nella fase decisiva. Agli Australian Open 2026 è il giorno delle semifinali maschili e l’attenzione del pubblico italiano è tutta per Jannik Sinner, impegnato contro Novak Djokovic in una sfida che profuma di storia. L’altoatesino cerca l’accesso alla finale contro una leggenda del tennis mondiale, in un match che sarà trasmesso anche in chiaro.
In precedenza spazio all’altra semifinale tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev, oltre alla finale del doppio misto.
Sci alpino e sport invernali: Brignone osservata speciale
Grande attesa anche per la Coppa del Mondo di sci alpino a Crans Montana, con la discesa femminile che vede Federica Brignone sotto i riflettori dopo il lungo stop per infortunio. In gara anche Sofia Goggia e le altre azzurre.
Sempre sulle nevi svizzere iniziano le prove maschili, mentre la Val di Fassa ospita la Coppa del Mondo di skicross.
Il venerdì propone inoltre biathlon, combinata nordica, salto con gli sci e ciclocross, per una giornata invernale davvero completa.
Motori, ciclismo e golf: giornata ricca anche fuori dalla neve
Spazio anche ai motori con l’ultima giornata dei test di Formula 1 a Barcellona, mentre il ciclismo propone AlUla Tour e Trofeo Serra Tramuntana.
Nel tardo pomeriggio occhi puntati sul Farmers Insurance Open di golf, con la seconda giornata del torneo.
Basket, rugby e calcio: Eurolega e grandi sfide serali
La serata offre un palinsesto ricchissimo: Eurolega di basket con la Virtus Bologna impegnata sul campo del Monaco, rugby internazionale con Benetton-Scarlets, e tanto calcio tra Serie A, Ligue 1, Serie B e Liga spagnola.
📺 Sport in TV oggi – Venerdì 30 gennaio
🕑 Notte / Mattina
-
02:00 – Tennis, Australian Open 2026: finale doppio misto
Discovery+, Eurosport 1 HD, DAZN, HBO Max, Tim Vision, Prime Video Channels
-
04:30 – Tennis, Australian Open: Alcaraz vs Zverev (semifinale)
Discovery+, Eurosport 1 HD, DAZN, HBO Max, Tim Vision, Prime Video Channels
-
09:00 – F1, Test Barcellona 2026: ultima giornata
Nessuna copertura tv/streaming
-
09:30 – Tennis, Australian Open: Sinner vs Djokovic (semifinale)
TV: Nove – Streaming: nove.tv, Discovery+, Eurosport 1 HD, DAZN, HBO Max, Tim Vision, Prime Video Channels
🕙 Mattina / Pomeriggio
-
09:45 – Ciclismo, AlUla Tour: quarta tappa
Streaming dalle 12:30 su Eurosport 2 HD, Discovery+, DAZN
-
10:00 – Sci alpino, Coppa del Mondo Crans Montana: discesa femminile
Rai 2 HD, RaiPlay, Eurosport 2 HD, Discovery+, DAZN
-
10:45 – Biathlon, Europei: sprint uomini 10 km
Discovery+, Eurovision Sport
-
11:45 – Combinata nordica, Seefeld: mass start donne
Eurosport 2 HD, Discovery+, DAZN
-
12:00 – Sci alpino, Crans Montana: prova discesa maschile
Nessuna copertura
-
12:20 – Ciclismo, Trofeo Serra Tramuntana
Streaming dalle 14:30 su Eurosport 2 HD, Discovery+, DAZN
-
12:30 – Combinata nordica, Seefeld: mass start uomini
Eurosport 1 HD, Discovery+, DAZN
-
12:30 – Skicross, Coppa del Mondo Val di Fassa: finali uomini
RaiSport HD, RaiPlay, Discovery+, Eurosport 1 HD, DAZN
-
12:54 – Skicross, Val di Fassa: finali donne
RaiSport HD, RaiPlay, Discovery+, Eurosport 1 HD, DAZN
-
13:35 – Ciclocross, Mondiali Hulst: team relay
Discovery+
-
14:10 – Combinata nordica, Seefeld: HS109 donne
Eurosport 1 HD, Discovery+, DAZN
-
14:30 – Biathlon, Europei: sprint donne 7.5 km
Discovery+, Eurovision Sport
-
15:00 – Combinata nordica, Seefeld: HS109 uomini
Eurosport 1 HD, Discovery+, DAZN
-
16:10 – Salto con gli sci, Willingen: team mixed
Eurosport 2 HD, Discovery+, DAZN
🌆 Sera
-
17:45 – Pallamano, Europei: Germania-Croazia
Nessuna copertura
-
18:00 – Golf, Farmers Insurance Open: seconda giornata
Discovery+
-
18:00 – Short track, Mondiali Salt Lake City: seconda giornata
YouTube ISU Skating
-
19:30 – Basket, Eurolega: Monaco-Virtus Bologna
Sky Sport Uno, Sky Sport Basket, Sky Go, NOW, EuroLeague TV
-
20:00 – Basket, Eurolega: Stella Rossa-Dubai
EuroLeague TV
-
20:30 – Pallamano, Europei: Danimarca-Islanda
Nessuna copertura
-
20:30 – Basket, Eurolega: Baskonia-Zalgiris
EuroLeague TV
-
20:45 – Rugby, URC: Benetton-Scarlets
Sky Sport Arena, Sky Go, NOW
-
20:45 – Basket, Eurolega: ASVEL-Panathinaikos
EuroLeague TV
-
20:30 – Calcio, Serie B: Bari-Palermo
DAZN, LAB Channel
-
20:45 – Calcio, Ligue 1: Lens-Le Havre
Sky Sport Calcio, Sky Go, NOW
-
20:45 – Calcio, Serie A: Lazio-Genoa
DAZN
-
21:00 – Calcio, Liga: Espanyol-Alaves
DAZN