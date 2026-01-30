Sport in TV oggi, venerdì 30 gennaio: Sinner-Djokovic, sci alpino, Eurolega e calcio internazionale

Giornata densissima di sport in TV e streaming: fari puntati sulla semifinale degli Australian Open tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, ma spazio anche a sci alpino, skicross, Eurolega, rugby, calcio europeo e grandi eventi invernali.

Australian Open, il giorno della verità per Sinner

Il primo Slam della stagione entra nella fase decisiva. Agli Australian Open 2026 è il giorno delle semifinali maschili e l’attenzione del pubblico italiano è tutta per Jannik Sinner, impegnato contro Novak Djokovic in una sfida che profuma di storia. L’altoatesino cerca l’accesso alla finale contro una leggenda del tennis mondiale, in un match che sarà trasmesso anche in chiaro.

In precedenza spazio all’altra semifinale tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev, oltre alla finale del doppio misto.

Sci alpino e sport invernali: Brignone osservata speciale

Grande attesa anche per la Coppa del Mondo di sci alpino a Crans Montana, con la discesa femminile che vede Federica Brignone sotto i riflettori dopo il lungo stop per infortunio. In gara anche Sofia Goggia e le altre azzurre.

Sempre sulle nevi svizzere iniziano le prove maschili, mentre la Val di Fassa ospita la Coppa del Mondo di skicross.

Il venerdì propone inoltre biathlon, combinata nordica, salto con gli sci e ciclocross, per una giornata invernale davvero completa.

Motori, ciclismo e golf: giornata ricca anche fuori dalla neve

Spazio anche ai motori con l’ultima giornata dei test di Formula 1 a Barcellona, mentre il ciclismo propone AlUla Tour e Trofeo Serra Tramuntana.

Nel tardo pomeriggio occhi puntati sul Farmers Insurance Open di golf, con la seconda giornata del torneo.

Basket, rugby e calcio: Eurolega e grandi sfide serali

La serata offre un palinsesto ricchissimo: Eurolega di basket con la Virtus Bologna impegnata sul campo del Monaco, rugby internazionale con Benetton-Scarlets, e tanto calcio tra Serie A, Ligue 1, Serie B e Liga spagnola.

📺 Sport in TV oggi – Venerdì 30 gennaio

🕑 Notte / Mattina

02:00 – Tennis, Australian Open 2026: finale doppio misto

Discovery+, Eurosport 1 HD, DAZN, HBO Max, Tim Vision, Prime Video Channels

04:30 – Tennis, Australian Open: Alcaraz vs Zverev (semifinale)

Discovery+, Eurosport 1 HD, DAZN, HBO Max, Tim Vision, Prime Video Channels

09:00 – F1, Test Barcellona 2026: ultima giornata

Nessuna copertura tv/streaming

09:30 – Tennis, Australian Open: Sinner vs Djokovic (semifinale)

TV: Nove – Streaming: nove.tv, Discovery+, Eurosport 1 HD, DAZN, HBO Max, Tim Vision, Prime Video Channels

🕙 Mattina / Pomeriggio

09:45 – Ciclismo, AlUla Tour: quarta tappa

Streaming dalle 12:30 su Eurosport 2 HD, Discovery+, DAZN

10:00 – Sci alpino, Coppa del Mondo Crans Montana: discesa femminile

Rai 2 HD, RaiPlay, Eurosport 2 HD, Discovery+, DAZN

10:45 – Biathlon, Europei: sprint uomini 10 km

Discovery+, Eurovision Sport

11:45 – Combinata nordica, Seefeld: mass start donne

Eurosport 2 HD, Discovery+, DAZN

12:00 – Sci alpino, Crans Montana: prova discesa maschile

Nessuna copertura

12:20 – Ciclismo, Trofeo Serra Tramuntana

Streaming dalle 14:30 su Eurosport 2 HD, Discovery+, DAZN

12:30 – Combinata nordica, Seefeld: mass start uomini

Eurosport 1 HD, Discovery+, DAZN

12:30 – Skicross, Coppa del Mondo Val di Fassa: finali uomini

RaiSport HD, RaiPlay, Discovery+, Eurosport 1 HD, DAZN

12:54 – Skicross, Val di Fassa: finali donne

RaiSport HD, RaiPlay, Discovery+, Eurosport 1 HD, DAZN

13:35 – Ciclocross, Mondiali Hulst: team relay

Discovery+

14:10 – Combinata nordica, Seefeld: HS109 donne

Eurosport 1 HD, Discovery+, DAZN

14:30 – Biathlon, Europei: sprint donne 7.5 km

Discovery+, Eurovision Sport

15:00 – Combinata nordica, Seefeld: HS109 uomini

Eurosport 1 HD, Discovery+, DAZN

16:10 – Salto con gli sci, Willingen: team mixed

Eurosport 2 HD, Discovery+, DAZN

🌆 Sera