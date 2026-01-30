Short track, Pietrobono illumina l’avvio dei Mondiali Junior: l’azzurro vola in semifinale

La prima giornata di qualificazione dei Mondiali Junior di short track 2026 si è svolta all’olympic Oval di Salt Lake City, negli States, con numerosi giovani atleti impegnati per assicurarsi un passaggio diretto verso le fasi finali della rassegna.

La gara, dedicata ai talenti nati dal 1 gennaio 2007 in poi, vede la partecipazione della squadra italiana con l’obiettivo di distinguersi nelle discipline dei 500, 1000 e 1500 metri.

Bene gli italiani: Pietrobono in evidenza

Durante la prima giornata di qualificazioni, fondamentale è stata la disputa delle batterie di qualificazione che hanno determinato chi avrebbe evitato i ripescaggi. Sui 500 e i 1500 metri maschili la competizione è stata intensa, con i due italiani, Filippo Pezzoni e Daniele Zampedri, che sono riusciti a superare i turni preliminari senza dover ricorrere ai recuperi, dimostrando grandissime qualità.

Particolare menzione va fatta per Aaron van Quang Pietrobono, che si è distinto nella gara dei 1500 metri. Con una prova solida nel suo quarto di finale, l’italiano ha ottenuto la seconda posizione riuscendo a garantirsi un accesso meritato alla semifinale della specialità.

Al contrario, Massimiliano Picchiarelli e Daniele Zampedri dovranno cercare riscatto nei recuperi, non avendo raggiunto una delle posizioni di testa nella propria batteria.

Giornata femminile e prospettive future

Sul fronte femminile le gare dei 1000 metri hanno visto protagoniste le sue italiane Sara Martinelli e Sara Merazzi. Purtroppo, però, entrambe non sono riuscite a ottenere un piazzamento sufficiente per accedere direttamente ai quarti di finale, e dovranno quindi affrontare i turni di ripescaggio, proprio come alcuni colleghi uomini, con l’intento di rientrare nella competizione principale.

Questa prima giornata di gare ha comunque dato un quadro chiaro delle forze in campo e delle strategie da adottare per il proseguo delle qualificazioni. Atleti come Pietrobono hanno messo in evidenza il proprio valore, mentre altri dovranno dimostrare carattere e determinazione per andare avanti nella rassegna. Con semifinali e quarti in programma nei prossimi giorni, l’Italia cercherà di consolare una buona presenza nelle fasi decisive del Mondiale Junior di short track.