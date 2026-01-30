Ultimo test prima delle Olimpiadi: a Crans-Montana gli uomini-jet in vista di Milano-Cortina 2026

La Coppa del Mondo di sci alpino si appresta a vivere uno degli snodi principali della stagione 2025-2026 con l’ultima gara prima delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

A Crans-Montana gli uomini-jet saranno protagonisti di una discesa libera maschile, che funge da ultimo test competitivo prima dell’appuntamento olimpico.

Questo weekend sulla celebra pista elvetica rappresenta non solo un appuntamento di Coppa, ma anche un’opportunità per affidare gli ultimi dettagli tecnici e tattici in vista della rassegna a Cinque Cerchi, dove la prova di discesa maschile sarà tra i primi titoli in palio.

Il confronto Italia-Svizzera e il valore agonistico

A Crans-Montana gli uomini-jet affrontano una gara dal peso specifico importante, visto che oltre alla classica lotta per punti nel circuito, infatti, la competizione acquisisce valenza di duello simbolico tra Italia e Svizzera, paese che ospiterà i Mondiali anche l’anno prossimo.

Diversi atleti azzurri hanno già confermato la loro presenza tra i partenti, e la squadra italiana mira a lasciare un segno positivo nella prova veloce maschile, specie dopo le tappe di Wengen e Ktizbuhel, dove la disciplina più adrenalinici del Circo Bianco ha offerto spettacolo e confermato il valore degli atleti in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina.

Per molti questa discesa sarà una sorta di ultimo “termometro” prima della rassegna a Cinque Cerchi, così da testare forma e materiali confrontandosi con i migliori interpreti del mondo.

Programma, piste e prospettive olimpiche

Il programma del weekend svizzero prevede per oggi, venerdì 30 gennaio, la discesa libera maschile, sulla pista “Nationale”, con partenza fissata in tarda mattinata come consuetudine del calendario di Coppa.

Questa gara chiude idealmente il capitolo delle prove veloci prima delle Olimpiadi, che avranno la discesa maschile come prima assegnazione di medaglie nel programma dei Giochi.

Gli atleti, dal canto loro, sanno che ogni decimo può fare la differenza in vista di febbraio, e puntano a entrare al meglio nella volata olimpica, sfruttando anche le condizioni tecniche del tracciato svizzero per affinare ritmo di gara, assetti e approccio mentale, in un contesto che mescola competizione di alto livello e preparazione per un appuntamento storico come Milano-Cortina 2026.