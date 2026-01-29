Europa League, la Roma chiude ottava ed è agli ottavi: Bologna ai playoff

È stata una serata ricca di emozioni in Europa League: la Roma pareggia e finisce tra le prime otto, spezzando i sogni del Bologna

Un incrocio tutto italiano. L’ultima giornata di Europa League, tutta in contemporanea, ha portato tanti ribaltamenti di fronte a distanza per Roma e Bologna, rispettivamente impegnate contro Panathinaikos e Tel Aviv in trasferta.

Con una vittoria, i giallorossi sarebbero entrati matematicamente tra le prime otto, ma le cose si sono messe subito in salita per i capitolini. L’espulsione di Mancini a inizio gara ha reso complicata la partita dell’ultimo turno per i ragazzi di Gasperini.

E sembravano spacciati dopo che i greci sono andati in vantaggio con Taborda al 58esimo. A quel punto, il Bologna sembrava destinato all’ottavo posto e all’accesso diretto ai danni dei connazionali. Ma con l’uomo in meno è arrivato il gol di Ziolkowski a sistemare le cose: 1-1 e Roma ottava, niente playoff.

Il Bologna fa il suo dovere, ma non basta

Nessun problema, invece, per il Bologna contro il Panathinaikos. I felsinei hanno vinto con il risultato di 0-3 grazie ai gol di Rowe – alla seconda rete europea di fila -, Orsolini e Pobega.

Nonostante i sogni stessero diventando realtà, non è bastato per il passaggio diretto agli ottavi. Gli uomini di Vincenzo Italiano hanno concluso la League Phase al decimo posto e incontreranno una tra Brann e Dinamo Zagabria ai playoff. Si tratta comunque di due avversarie alla portata, sulla carta.