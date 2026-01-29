Tiro a volo, Top ten 2026 Compak Sporting: ufficiale l’elenco dei 10 da scudetto

La Federazione italiana di tiro a volo ha reso noti l’elenco dei dieci tiratori da scudetto per la stagione 2026: i nomi del Ct Spada

Al termine di una stagione c’è sempre da fare un bilancio. E stavolta è piuttosto pesante per quanto riguarda il tiro a volo. Infatti, la Federazione ha pubblicato i nomi da top 10 dopo la stagione 2025 e che, quindi, potranno fregiarsi dello scudetto nel 2026.

Ovviamente, sono stati decisivi i risultati ottenuti nell’anno conclusivo per le scelte del Ct Veniero Spada. Quindi, hanno avuto grande rilevanza i due Gran Premi a 200 piattelli e il Campionato italiano.

Si tratta di un momento decisivo per le specialità Compak Sporting e un grande orgoglio per i “migliori dieci” che hanno fatto meglio nella stagione agonistica 2025. Ciò vuol dire, infatti, che nell’arco del 2026 potranno esibire lo scudetto Top ten.

Tiro a volo, i nomi della top ten da scudetto del Ct Spada

L’elenco di nomi è di quelli pesanti, che sono riusciti a rendersi protagonisti nell’ambito del Compak Sporting. Si tratta, nell’ordine, di Cristian Camporese, Marco Battisti, Michael Spada, Davide Gasparini, Filippo Boldrini, Nicolò Meniconi, Daniele Valeri, Salvatore Rea, Maurizio Caruso e Katiuscia Spada.

Per loro sono arrivati (in via ufficiale) i più vivi complimenti del Presidente Federale Luciano Rossi. Attenzione, però. Questi nomi, e lo stesso Ct Veniero Spada, non potranno partecipare alla conquista del “premio speciale”, che è stato introdotto nei programmi delle gare del 2026. Si tratta, infatti, di un riconoscimento riservato ai tiratori non presenti nell’elenco Top Ten.