Olimpiadi, Wierer e Vittozzi puntano un record nel biathlon. Cos’è la triple crown

Il coronamento di una carriera: qual è il record che inseguono Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi nel biathlon alle Olimpiadi

Il gong è sempre più vicino a scattare. Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 stanno per partire e il medagliere italiano potrebbe essere storico in casa, addirittura il migliore di sempre, secondo alcuni.

Ed è già partita anche la corsa per capire quali atleti potrebbero davvero arrivare a medaglia e quali si dovranno accontentare di un piazzamento diverso. Sicuramente le possibilità sono buone nel biathlon, dove i colori azzurri vantano due professioniste incredibili come Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

La medaglia più prestigiosa, quella d’oro, non sarebbe sono un risultato pazzesco nella singola Olimpiade invernale, ma anche un record ancora più grande.

Vittozzi e Wierer vogliono la triple crown: serve solo l’oro

Nel gergo coniato dall’ippica, la triple crown rappresenta uno dei massimi successi che si possano conseguire nel biathlon. Per raggiungerla, bisogna vincere l’oro olimpico, la Coppa del Mondo assoluta e l’oro mondiale.

La lista di chi ci è riuscito è piuttosto ridotta. Solo sei atlete ci sono riuscite: Kati Wilhelm, Andrea Henkel e Magdalena Neuner, Tora Berger, Darya Domracheva, Laura Dahlmeier e Marte Olsbu Røiseland. Vedere un’italiana in questa lista sarebbe davvero pazzesco.