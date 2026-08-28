Sport in tv oggi venerdì 28 agosto: Bosnia-Italia e GP d’Aragona, Sportface su Prime Video e Samsung TV

La sfida tra Bosnia-Erzegovina e Italia nelle qualificazioni ai Mondiali 2027 di basket e il venerdì del GP d’Aragona di MotoGP sono tra gli appuntamenti principali del programma sportivo del 28 agosto. Grande spazio anche ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, con sette dirette su Sportface TV tra tennistavolo, tiro a segno, judo, tiro con l’arco, pattinaggio e padel. In programma inoltre la Vuelta a España, i Mondiali di canoa e canottaggio, gli Europei di volley femminile e il turno decisivo delle qualificazioni agli US Open. Prosegue anche il palinsesto di Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV.

Giornata particolarmente ricca per lo sport italiano quella di venerdì 28 agosto. I Giochi del Mediterraneo continuano con un programma fitto di finali: Sportface TV seguirà diversi appuntamenti nel corso della giornata, a partire dalle semifinali di tennistavolo delle 10.00 fino alle finali pomeridiane di pattinaggio, padel e dello stesso tennistavolo.

Motori protagonisti ad Aragon con le prime sessioni di Moto3, Moto2 e MotoGP, mentre ciclismo e sport d’acqua propongono la settima tappa della Vuelta a España e le fasi decisive dei Mondiali di canoa velocità e canottaggio. In serata riflettori sulla Nazionale di basket, impegnata alle 20.00 contro la Bosnia-Erzegovina, e sull’amichevole di volley Italia-Cuba.

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Sport in tv oggi, venerdì 28 agosto

05.00 – PENTATHLON MODERNO (Mondiali 2026) – Semifinale A maschile: diretta streaming su UIPM TV.

08.00 – SNOOKER (Wuhan Open 2026) – Semifinali: diretta su Eurosport 1 HD e in streaming su Discovery+, HBO Max e DAZN.

08.30 – JUDO (Grand Slam Losanna 2026) – Prima giornata, eliminatorie: diretta streaming su Judo TV.

08.30 – PENTATHLON MODERNO (Mondiali 2026) – Semifinale B maschile: diretta streaming su UIPM TV.

09.00 – CANOA VELOCITÀ (Mondiali 2026) – Semifinali: diretta streaming sul canale YouTube Paddle Worldwide.

09.00 – MOTO3 (GP d’Aragona 2026) – Prove libere 1: diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go e NOW.

09.30 – MULTISPORT (Giochi del Mediterraneo 2026) – Ottava giornata: diretta tv su Rai Sport HD dalle 9.30 alle 12.20, dalle 13.30 alle 14.00, dalle 14.30 alle 15.00 e dalle 17.35 alle 19.45; diretta streaming su RaiPlay Sport 1 dalle 14.30 alle 17.45 e dalle 19.45 alle 23.00. Su ItaliaTeam TV: Canale 1 alle 10.00 badminton; Canale 2 alle 16.00 judo; Canale 3 alle 16.00 maratona di pattinaggio; Canale 4 alle 13.30 tiro a segno e alle 17.00 tennis.

09.50 – MOTO2 (GP d’Aragona 2026) – Prove libere 1: diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go e NOW.

10.00 – TENNISTAVOLO M/F (Giochi del Mediterraneo 2026) – Semifinali: diretta su Sportface TV.

10.45 – MOTOGP (GP d’Aragona 2026) – Prove libere 1: diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go e NOW.

13.00 – CALCIO (Europa League 2026-2027) – Sorteggio: diretta tv su Sky Sport 24; diretta streaming su Sky Go, NOW e UEFA TV.

13.00 – CANOTTAGGIO (Mondiali 2026) – Semifinali: diretta streaming su worldrowing.com.

13.00 – TIRO A SEGNO (Giochi del Mediterraneo 2026) – Carabina, finali: diretta su Sportface TV.

13.15 – MOTO3 (GP d’Aragona 2026) – Pre-qualifiche: diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go e NOW.

13.30 – JUDO (Giochi del Mediterraneo 2026) – Finali: diretta su Sportface TV.

13.30 – VOLLEY FEMMINILE (Europei 2026) – Spagna-Romania: diretta streaming su EuroVolley TV.

13.40 – CICLISMO – Vuelta a España 2026, settima tappa: diretta su Eurosport 1 HD e in streaming su Discovery+, HBO Max e DAZN.

14.00 – CANOA VELOCITÀ (Mondiali 2026) – Finali: diretta tv su Rai Sport HD dalle 15.00 alle 16.05; diretta streaming su RaiPlay nella stessa finestra e sul canale YouTube Paddle Worldwide.

14.00 – CALCIO (Conference League 2026-2027) – Sorteggio: diretta tv su Sky Sport 24; diretta streaming su Sky Go, NOW e UEFA TV.

14.00 – VELA (Mondiali ILCA7 2026) – Regate: non è prevista copertura tv o streaming.

14.05 – MOTO2 (GP d’Aragona 2026) – Pre-qualifiche: diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go e NOW.

15.00 – VOLLEY FEMMINILE (Europei 2026) – Slovenia-Ungheria: diretta streaming su EuroVolley TV.

15.00 – MOTOGP (GP d’Aragona 2026) – Pre-qualifiche: diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go e NOW.

15.10 – TIRO CON L’ARCO (Giochi del Mediterraneo 2026) – Finali: diretta su Sportface TV.

16.00 – MARATONA DI PATTINAGGIO ROLLER (Giochi del Mediterraneo 2026) – Finali maschili e femminili: diretta su Sportface TV.

16.00 – TENNISTAVOLO M/F (Giochi del Mediterraneo 2026) – Finali: diretta su Sportface TV.

16.00 – PADEL (Giochi del Mediterraneo 2026) – Finale del doppio: diretta su Sportface TV.

16.30 – CANOTTAGGIO (Mondiali 2026) – Finali delle specialità non olimpiche: diretta tv su Rai Sport HD; diretta streaming su RaiPlay e worldrowing.com.

16.30 – VOLLEY FEMMINILE (Europei 2026) – Azerbaigian-Paesi Bassi: diretta streaming su EuroVolley TV.

17.00 – TENNIS (Qualificazioni US Open 2026) – Turno finale: diretta tv su SuperTennis HD; diretta streaming su supertennis.tv e SuperTennis+.

Nel programma:

Passaro-Mochizuki , primo match alle ore 17.00.

, primo match alle ore 17.00. Cinà-Bu, secondo match del programma iniziato alle ore 17.00.

17.00 – JUDO (Grand Slam Losanna 2026) – Prima giornata, Final Block: diretta streaming su Judo TV.

17.45 – GOLF (Tour Championship 2026) – Seconda giornata: diretta streaming su Discovery+ e HBO Max.

18.00 – VOLLEY FEMMINILE (Europei 2026) – Turchia-Polonia: diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW ed EuroVolley TV.

18.00 – BASKET FEMMINILE (amichevole) – Francia-Italia: non è prevista copertura tv o streaming.

19.00 – CALCIO (Liga 2026-2027) – Racing Santander-Elche: diretta streaming su DAZN.

20.00 – BASKET (Qualificazioni Mondiali 2027) – Bosnia-Erzegovina-Italia: diretta tv su Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW e DAZN.

20.00 – VOLLEY (amichevole) – Italia-Cuba: diretta tv su Rai Sport HD; diretta streaming su RaiPlay.

20.30 – CALCIO (Serie B 2026-2027) – Cremonese-Modena: diretta streaming su DAZN e LAB Channel.

20.30 – CALCIO (Bundesliga 2026-2027) – Bayern Monaco-Stoccarda: diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go e NOW.

20.45 – CALCIO (Serie A 2026-2027) – Milan-Venezia: diretta tv su DAZN 1; diretta streaming su DAZN.

21.00 – CALCIO (Premier League 2026-2027) – Crystal Palace-Manchester City: diretta tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go e NOW.

21.00 – CALCIO (Serie C 2026-2027) – Barletta-Bari: diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go e NOW.

21.00 – CALCIO (Serie C 2026-2027) – Pianese-Vado: diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go e NOW.

21.00 – CALCIO (Serie C 2026-2027) – Cesarano-Giugliano: diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go e NOW.

21.00 – CALCIO (Serie C 2026-2027) – Cavese-Audace Cerignola: diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go e NOW.

21.00 – CALCIO (Serie C 2026-2027) – Scafatese-Picerno: diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go e NOW.

21.30 – CALCIO (Liga 2026-2027) – Alavés-Villarreal: diretta streaming su DAZN.

22.00 – TENNIS – ATP Winston-Salem 2026, semifinali: diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV.

Nella notte tra venerdì 28 e sabato 29 agosto

01.00 – TENNIS – WTA Monterrey 2026, semifinali: diretta tv su SuperTennis HD e Sky Sport Uno; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTennis+, Sky Go e NOW.

Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV

Anche venerdì 28 agosto prosegue il palinsesto di Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV, con podcast, approfondimenti, film e produzioni sportive, tiro a volo, ginnastica e contenuti dedicati ai Giochi del Mediterraneo. La programmazione del 28 agosto è presente nel palinsesto ufficiale che copre il periodo dal 20 al 31 agosto.

00.03.53 – Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Gabriele Rossetti e Diana Bacosi

00.21.06 – Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Vito Dell’Acquila e Valentina Rodini

00.36.35 – Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Giulio Dressino e Nicola Ripamonti

00.52.36 – Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Stefania Pirozzi, Filippo Tortu e Fausto Desalu

01.15.55 – Jimmy Grimble

03.10.48 – Morbidelli – Storie di uomini e di moto veloci

04.44.44 – Deep Water – La folle regata

06.25.05 – Touchback – Il riscatto

08.43.46 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 4

08.53.48 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 2

09.29.58 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 1

09.45.36 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 4

09.55.38 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 5

10.22.41 – INSIDE – Simone Alessio | Talento, sacrificio e obiettivi

10.48.31 – INSIDE – Milano Cortina – Davide Battistella, presidente FASI

11.03.57 – INSIDE – Caterina Vacchi, vicepresidente FITRI

11.25.09 – INSIDE – Milano Cortina – Flavio D’Ambrosi, presidente FPI

11.42.05 – Old But Gold – Episodio 2

12.02.02 – Old But Gold – Episodio 4

12.26.50 – Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Giulio Dressino e Nicola Ripamonti

12.42.50 – Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Gabriele Rossetti e Diana Bacosi

13.00.03 – Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Lorenzo Bacci e Luca Beccaro

13.16.49 – Tiro a Volo – Villaggio Esercito – FITAV per i 165 anni dell’Esercito Italiano – L’Aquila

13.30.02 – 2ª Coppa del Mondo ISSF – Tiro a Volo TRAP Maschile – Almaty 2026

14.23.48 – Tiro a Volo – 59° Campionato Europeo FITASC di Sporting 2026

14.37.07 – Chasing Perfection: Inside The Cross Battle

14.58.34 – GAMBA! – L’Italgam to Los Angeles – Serie completa

15.15.35 – 1ª Coppa del Mondo ISSF – Tiro a Volo SKEET Femminile – Tangeri 2026

16.10.01 – 1ª Coppa del Mondo ISSF – Tiro a Volo SKEET Maschile – Tangeri 2026

17.06.44 – Scienza dello Sport – Episodio 2

17.29.37 – Battiti Olimpici Winter Edition – Speciale

18.33.07 – Mediterranean Games – Sea Unites Us All | Episode 1 – The Spirit of the Sea

19.01.08 – 1ª Coppa del Mondo ISSF – Tiro a Volo TRAP Femminile – Tangeri 2026

19.56.09 – Titolo Internazionale IBF Superleggeri 2025 – Charly Metonyekpon vs Jose Rivas

23.02.51 – 2ª Coppa del Mondo ISSF – Tiro a Volo TRAP Mixed – Almaty 2026

23.50.56 – Old But Gold – Episodio 4