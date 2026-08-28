Giochi del Mediterraneo, Italia a caccia di altri ori: giornata chiave tra judo, arco e sport di squadra

Oggi, venerdì 28 agosto, va in scena la settima giornata dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. L’Italia proverà a consolidare il primato nel medagliere e ad avvicinare i propri record storici. In palio titoli e podi in numerose discipline, dal judo al tiro con l’arco, passando per padel, tennistavolo, tiro a segno e pattinaggio.

Arco e judo, subito occasioni importanti

La giornata azzurra inizierà con il tiro con l’arco: Italia-Spagna nella finale per il bronzo a squadre femminile, Italia-Turchia per il bronzo maschile e ancora Italia-Spagna nel misto. Nel pomeriggio Francesco Gregori sarà invece impegnato nella finale individuale per l’oro.

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Grande attesa anche per il judo, con sette azzurri in gare nelle categorie leggere. Tra i protagonisti figurano Manuel Parlati, Fabrizio Esposito, Michela Terranova Andrea Carlino, Valerio Accogli, Gaia Stella e Giulia Ghiglione. Le eventuali finali scatteranno dalle 16.00.

Calcio, volley e pallanuoto: serata tutta azzurra

Alle 10.30 l’Italia del calcio affronterà la Tunisia in semifinale, mentre la sera proporrà tre appuntamenti molto attesi: alle 19.00 Italia-Bosnia nella pallanuoto, alle 20.00 Italia-Macedonia nella pallamano femminile e, sempre alle 20.00, Italia-Francia nel volley.

Spazio anche al padel, con l’Italia impegnata nelle finali del misto e del maschile, e al tennistavolo, dove entrambe le squadre azzurre sono in semifinale. La giornata sarà trasmessa su Rai Sport HD, Rai Play e Italia Team TV, con diverse finestra di diretta lungo tutto l’arco della giornata.