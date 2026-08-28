Mondiali di canottaggio, primi titoli ad Amsterdam: tre barche azzurre sognano il podio

Entrano nel vivo oggi i Mondiali senior 2026 di canottaggio e paracanottaggio ad Amsterdam. Saranno assegnati i primi quattro titoli olimpici, quelli dei dopi e dei due senza maschili e femminili, oltre al titolo paralitico del doppio PR3 misto. doppi avrà sette imbarcazioni impegnate nel corso della giornata, con tre equipaggi già qualificati alle Finali A.

Lodo-Codato e Meriano-Codato puntano al podio

Le maggiori speranze azzurre sono concentrate nel pomeriggio. Alle 16.28 Laura Meriano e Alice Colato disputeranno la Finale A del due senza femminile, mentre alle 16.43 toccherà a Matteo Lodo e Giovanni Codato nella prova maschile.

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Alle 17.35 sarà invece il momento di Alice Gatta e Clara Guerra nella Finale A del doppio femminile. Tre occasioni importanti per provare a conquistare subito le prime medaglie iridiate della spedizione italiana.

Perini in semifinale, Torre-Selva nella Finale B

La giornata inizierà alle 13.20 con Sophie Souwer nei quarti di finale del singolo femminile. Niels Torre e Marco Selva saranno invece impegnati alle 14.13 nella Finale B del doppio maschile, mentre Gabriel Soares gareggerà alle 14.26 nella Finale E del singolo. Nel paracanottagio, alle 16.05, Giacomo Perini affronterà la semifinale del singolo PR1 maschile.

La diretta televisiva sarà disponibile su Rai Sport HD dalle 16.25 e dalle 17.35, con streaming su Rai Play e worldrowing,com.