Sport in tv oggi (venerdi 26 Dicembre), serie B e ancora coppa d’Africa. Spazio anche al basket

Nonostante sia festivo oggi venerdi 26 Dicembre c’è un palinsesto niente male per lo sport in tv. Ecco il programma molto interessante.
Lo sport non si ferma ed anche durante queste feste ci sono diversi impegni, lo sport in tv oggi venerdi 26 Dicembre vede diversi impegni a partire dalla Coppa d’Africa che andrà in scena su Sportitalia e vedrà alcune delle Nazionali più forti sul piano internazionale. Ampio spazio anche al Volley ed un campionato che si preannuncia molto impegnativo.
Sport in tv oggi, torna in campo la serie B
Un programma molto interessante quello con lo Sport in tv oggi e diverse gare nel mirino. Spazio anche alla Premier League con una sfida tra due club storici come Manchester United e Newcastle, ecco il programma con gli impegni odierni:
10:00 Tennis, World Tennis Continental Cup 2025: prima giornata – Diretta tv su SuperTennis HD; in streaming su supertennis.tv e su SuperTennix.
13:30 Ciclocross, Coppa del Mondo a Gavere (Belgio): gara femminile – Diretta streaming su Eurosport1 HD, Discovery+ e su DAZN.
13:30 Calcio, Coppa d’Africa 2025: Angola vs Zimbabwe – Diretta tv e streaming su Sportitalia.
15:00 Ciclocross, Coppa del Mondo a Gavere (Belgio): gara maschile – Diretta streaming su Eurosport1 HD, Discovery+ e su DAZN.
16:00 Volley femminile, Serie A1 2025-2026: Omag-Mt San Giovanni in Marigliano vs Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia – Diretta streaming su DAZN e su VBTV.
16:00 Calcio, Coppa d’Africa 2025: Egitto vs Sudafrica – Diretta tv e streaming su Sportitalia.
16:00 Volley, SuperLega 2025-2026: Cucine Lube Citivanova vs Gas Sales Bluenergy Piacenza – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay e su VBTV.
17:00 Volley femminile, Serie A1 2025-2026: Honda Cuneo Granda Volley vs Wash4green Monviso Volley – Diretta streaming su VBTV.
17:00 Volley femminile, Serie A1 2025-2026: Bartoccini-Mc Restauri Perugia vs Cbf Balducci Hr Macerata – Diretta streaming su VBTV.
17:00 Volley femminile, Serie A1 2025-2026: Igor Gorgonzola Novara vs Bergamo – Diretta streaming su DAZN e su VBTV.
17:00 Volley, SuperLega 2025-2026: Rana Verona vs Yuasa Battery Grottazzolina – Diretta streaming su DAZN e su VBTV.
17:15 Calcio, Serie B 2025-2026: Modena vs Monza – Diretta streaming su DAZN e su LAB Channel.
18:00 Volley femminile, Serie A1 2025-2026: Eurotek Laica Uyba vs Reale Mutua Fenera Chieri ’76 – Diretta streaming su VBTV.
18:00 Volley, SuperLega 2025-2026: Allian Milano vs Sonepar Padova – Diretta streaming su VBTV.
18:00 Volley, SuperLega 2025-2026: Cisterna Volley vs Sir Susa Scai Perugia – Diretta streaming su VBTV.
18:00 Volley, SuperLega 2025-2026: Vero Volley Monza vs Itas Trentino – Diretta streaming su DAZN e su VBTV.
18:00 Basket, Eurolega 2025-2026: Partizan vs Maccabi Tel Aviv – Diretta streaming su EuroLeague Tv.
18:30 Volley femminile, Serie A1 2025-2026: Il Bisonte Firenze vs Savino Del Bene Scandicci – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay e su VBTV.
18:30 Calcio, Coppa d’Africa 2025: Zambia vs Comoros – Diretta tv e streaming su Sportitalia.
19:30 Basket, Eurolega 2025-2026: AS Monaco vs Real Madrid – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo, NOW e su EuroLeague Tv.
20:30 Volley, SuperLega 2025-2026: Valsa Group Modena vs MA Acqua S.Bernardo Cuneo – Diretta streaming su DAZN e VBTV.
20:30 Basket, Eurolega 2025-2026: Virtus Bologna vs Olympiacos – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo, NOW e su EuroLeague Tv.
21:00 Calcio, Coppa d’Africa 2025: Marocco vs Mali – Diretta tv e streaming su Sportitalia.
21:00 Calcio, Premier League: Manchester United vs Newcastle – Diretta tv su Sky Sport 2; in streaming su SkyGo e NOW.