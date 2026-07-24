Sport in tv oggi venerdì 24 luglio: GP Ungheria e Tour de France, Sportface su Prime Video e Samsung TV

Le prime due sessioni di prove libere del Gran Premio d’Ungheria di Formula 1 e la diciannovesima tappa del Tour de France guidano il programma della giornata. Spazio anche a Italia-Cina nella World Cup femminile di pallanuoto e ai Mondiali di canoa slalom e scherma. Sui canali dedicati di Sportface TV appuntamenti con atletica, arrampicata, boxe e ginnastica, mentre prosegue la programmazione su Amazon Prime Video e Samsung TV.

Giornata particolarmente intensa quella di venerdì 24 luglio, con appuntamenti in programma fin dalle prime ore del mattino. La scherma propone le fasi preliminari del fioretto femminile e della sciabola maschile ai Mondiali, mentre il Setterosa affronta la Cina nella World Cup di pallanuoto.

Nel pomeriggio riflettori puntati sulla Formula 1, con le prime due sessioni di prove libere del Gran Premio d’Ungheria, e sul Tour de France, giunto alla diciannovesima tappa. La serata sarà invece caratterizzata dalle finali del C1 maschile e femminile ai Mondiali di canoa slalom.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Sport in tv oggi, venerdì 24 luglio

03.00 – SCHERMA (Mondiali 2026) – Fioretto femminile individuale, gironi e tabellone preliminare: diretta streaming su Fencing TV.

03.30 – PALLANUOTO FEMMINILE (World Cup 2026) – Italia-Cina: diretta streaming su Eurovision Sport.

05.15 – SCHERMA (Mondiali 2026) – Sciabola maschile individuale, gironi e tabellone preliminare con Pietro Torre, Michele Gallo, Cosimo Bertini e Matteo Neri: diretta streaming su Fencing TV.

08.00 – TIRO A SEGNO (Coppa del Mondo 2026 di Hangzhou) – Pistola 10 metri femminile, finale: diretta streaming sul canale YouTube della ISSF.

08.45 – CANOA VELOCITÀ (Europei junior e Under 23 2026) – Batterie: diretta streaming sul canale YouTube di Paddle Europe.

09.05 – CANOTTAGGIO (Mondiali Under 23 2026) – Seconda giornata: non è prevista copertura tv o streaming.

09.25 – GIOCHI DEL COMMONWEALTH 2026 – Prima giornata, prima sessione: diretta streaming su Discovery+ e HBO Max.

10.00 – TUFFI (Campionato italiano assoluto estivo Open 2026) – Prima giornata, eliminatorie: non è prevista copertura tv o streaming.

10.00 – NUOTO DI FONDO (Europei giovanili 2026) – Seconda giornata: diretta streaming su euroaquaticstv.com.

10.30 – TIRO A SEGNO (Coppa del Mondo 2026 di Hangzhou) – Pistola 25 metri maschile, finale: diretta streaming sul canale YouTube della ISSF.

10.52 – RUGBY A 7 – Italia-Ucraina: diretta streaming sul canale YouTube di Rugby Europe.

11.00 – SNOOKER – British Open 2026, qualificazioni: diretta streaming su Discovery+ e HBO Max.

11.00 – TENNIS – WTA Amburgo 2026, quarti di finale: diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW.

11.00 – TENNIS – WTA Praga 2026, quarti di finale: diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW.

12.30 – TENNIS – ATP Kitzbühel 2026, semifinali: diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV.

13.00 – TENNIS – ATP Estoril 2026, quarti di finale: diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV. Darderi-Faria sarà il secondo match. La sessione serale inizierà alle ore 18.00.

13.10 – CICLISMO FEMMINILE – Giro di Polonia 2026, prima tappa: diretta streaming dalle ore 14.30 su Discovery+ e HBO Max.

13.30 – FORMULA 1 – Gran Premio d’Ungheria 2026, prove libere 1: diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go e NOW.

13.45 – GOLF – 3M Open 2026, seconda giornata: diretta streaming su Discovery+ e HBO Max.

14.00 – CICLISMO – Tour de France 2026, diciannovesima tappa: diretta tv su Rai 2 HD dalle ore 14.00; diretta streaming su RaiPlay dalle ore 14.00 e su Eurosport 1 HD, Discovery+, HBO Max e DAZN dalle ore 13.45.

17.00 – FORMULA 1 – Gran Premio d’Ungheria 2026, prove libere 2: diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go e NOW.

17.00 – TENNIS – WTA 125 Palermo 2026, quarti di finale: diretta streaming su RaiPlay Sport 1. Ruggeri-Jones sarà il primo match, mentre Bronzetti-Kabbaj sarà il secondo incontro del programma.

17.06 – CANOA SLALOM (Mondiali 2026) – C1 maschile, semifinale: diretta streaming sul canale YouTube di Planet Canoe.

17.52 – RUGBY A 7 – Italia-Cechia: diretta streaming sul canale YouTube di Rugby Europe.

17.55 – GIOCHI DEL COMMONWEALTH 2026 – Prima giornata, seconda sessione: diretta streaming su Discovery+ e HBO Max.

18.00 – TUFFI (Campionato italiano assoluto estivo Open 2026) – Prima giornata, finali: diretta tv su Rai Sport HD; diretta streaming su RaiPlay.

18.11 – CANOA SLALOM (Mondiali 2026) – C1 femminile, semifinale: diretta streaming sul canale YouTube di Planet Canoe.

19.15 – GINNASTICA ARTISTICA (Campionati italiani 2026) – Prima giornata: diretta streaming su Volare TV.

21.06 – CANOA SLALOM (Mondiali 2026) – C1 maschile, finale: diretta tv su Rai Sport HD; diretta streaming su RaiPlay e sul canale YouTube di Planet Canoe.

21.45 – CANOA SLALOM (Mondiali 2026) – C1 femminile, finale: diretta tv su Rai Sport HD; diretta streaming su RaiPlay e sul canale YouTube di Planet Canoe.

Gli eventi sui canali dedicati di Sportface TV

Quattro i canali tematici della piattaforma OTT Sportface TV coinvolti nella programmazione di venerdì 24 luglio.

09.00 – Climbing TV – Campionati Mondiali giovanili di arrampicata, semifinali Boulder Under 17.

13.30 – Atletica Italiana TV – Challenge Assoluto degli Italiani Assoluti su pista e marcia su strada, prima giornata da Firenze. L’intero Challenge sarà trasmesso dal canale dedicato all’atletica di Sportface TV.

18.00 – Climbing TV – Campionati Mondiali giovanili di arrampicata, finali Boulder Under 17. Le due sessioni della categoria sono previste alle 9.00 e alle 18.00.

18.00 – Italia Boxe TV – Trofeo Nino Benvenuti.

19.15 – Volare TV – Campionati Italiani Assoluti di ginnastica artistica, All-Around femminile.

Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV

Il palinsesto di venerdì 24 luglio propone film e documentari sportivi, podcast, approfondimenti, tiro a volo e la diretta delle finali Boulder Under 17 dei Campionati Mondiali giovanili di arrampicata.

00.14.44 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 2

00.50.54 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 3

01.01.29 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 4

01.11.30 – Deep Water – La folle regata

02.51.44 – Lo sguardo oltre: Look Beyond

04.07.37 – Jimmy Grimble

06.02.22 – Touchback – Il riscatto

08.20.55 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 4

08.30.56 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 3

08.41.31 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 2

09.17.41 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 5

09.44.43 – INSIDE – Milano Cortina – Flavio D’Ambrosi, presidente FPI

10.01.39 – INSIDE – Cordiano Dagnoni, presidente FCI

10.24.10 – INSIDE – Milano Cortina – Luigi Busà

10.50.03 – INSIDE – Alice D’Amato

11.04.40 – Old But Gold – Episodio 1

11.27.57 – Old But Gold – Episodio 2

11.47.53 – Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Stefania Pirozzi, Filippo Tortu e Fausto Desalu

12.11.12 – Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Vito Dell’Aquila e Valentina Rodini

12.26.41 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 3

12.37.16 – Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Alberta Santuccio e Giulia Rizzi

12.46.18 – Gran Premio Internazionale Italian Green Cup di tiro a volo – Trap maschile 2026

13.29.35 – Gran Premio Internazionale Italian Green Cup di tiro a volo – Trap femminile 2026

14.24.22 – Tiro a volo – 59° Campionato Europeo FITASC di Sporting 2026

14.37.41 – Tiro a volo – Villaggio Esercito, FITAV per i 165 anni dell’Esercito Italiano – L’Aquila

14.50.53 – Campionato italiano di tiro a volo – Para Trap – Pescara 2026

16.03.43 – Road to Milano Cortina 2026

16.33.23 – Battiti Olimpici Winter Edition – Speciale

17.36.49 – Casa Italia Milano Cortina 2026

17.53.05 – FATE – California Dreaming – Emma Fioravanti

17.56.18 – Live Event – Campionati Mondiali giovanili 2026 – Arrampicata Boulder – Finali

20.06.28 – Seconda Coppa del Mondo ISSF di tiro a volo – Trap Mixed – Almaty 2026

20.54.30 – Seconda Coppa del Mondo ISSF di tiro a volo – Skeet femminile – Almaty 2026

21.53.51 – Seconda Coppa del Mondo ISSF di tiro a volo – Skeet maschile – Almaty 2026

22.51.04 – Gran Premio Internazionale Italian Green Cup di tiro a volo – Trap maschile 2026

23.34.21 – Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Stefania Pirozzi, Filippo Tortu e Fausto Desalu

23.57.40 – Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Gabriele Rossetti e Diana Bacosi