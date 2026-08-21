Sport in tv oggi venerdì 21 agosto: Croazia-Italia e Diamond League di Losanna, Sportface su Prime Video e Samsung TV

La sfida tra Croazia e Italia agli Europei di volley femminile e la Diamond League di atletica a Losanna sono tra gli appuntamenti principali del ricchissimo programma sportivo di venerdì 21 agosto. Spazio anche alla cerimonia d’apertura dei Giochi del Mediterraneo, alla Formula 1 con il GP d’Olanda, al tennis di Cincinnati e agli Europei di ginnastica artistica. Prosegue inoltre la programmazione di Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV.

Una giornata particolarmente intensa quella di venerdì 21 agosto, con eventi in programma fin dalle prime ore del mattino. I Giochi del Mediterraneo entrano nel vivo con la canoa velocità e il volley, prima della cerimonia d’apertura prevista in serata, mentre proseguono anche i Mondiali di badminton ed equitazione.

Il pomeriggio offre Formula 1, ciclismo, mountain bike, ginnastica artistica e tanto volley. Alle 16.00 l’Italia affronta la Croazia agli Europei femminili, mentre dalle 20.00 riflettori sulla Diamond League di Losanna. Il tennis di Cincinnati accompagna la giornata fino alla notte, con Bolelli/Vavassori nel doppio e Lorenzo Musetti impegnato contro Tiafoe all’una.

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Sport in tv oggi, venerdì 21 agosto

07.00 – BADMINTON (Mondiali 2026) – Quarti di finale: diretta streaming sul canale YouTube BWF TV.

09.00 – CANOA VELOCITÀ (Giochi del Mediterraneo 2026) – K2 500 metri maschile, batterie: non è prevista copertura tv o streaming.

09.45 – CANOA VELOCITÀ (Giochi del Mediterraneo 2026) – K2 500 metri femminile, batterie: non è prevista copertura tv o streaming.

10.30 – EQUITAZIONE (Mondiali 2026) – Dressage individuale e a squadre: diretta streaming su FEI TV.

10.30 – CANOA VELOCITÀ (Giochi del Mediterraneo 2026) – K1 1000 metri e C1 1000 metri maschili, batterie: non è prevista copertura tv o streaming.

11.00 – VOLLEY FEMMINILE (Giochi del Mediterraneo 2026) – Algeria-Kosovo: non è prevista copertura tv o streaming.

11.15 – CANOA VELOCITÀ (Giochi del Mediterraneo 2026) – K1 500 metri femminile, batterie: non è prevista copertura tv o streaming.

12.00 – VOLLEY (Giochi del Mediterraneo 2026) – Francia-Serbia: non è prevista copertura tv o streaming.

12.15 – CICLISMO – Giro di Germania 2026, seconda tappa: diretta streaming dalle ore 15.00 su Discovery+ e HBO Max.

12.30 – CICLISMO – Tour du Limousin 2026, quarta tappa: diretta streaming su Discovery+ e HBO Max.

12.30 – FORMULA 1 (GP d’Olanda 2026) – Prove libere: diretta tv su Sky Sport F1 e Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go e NOW.

12.40 – CICLISMO FEMMINILE – Giro di Gran Bretagna 2026, terza tappa: diretta streaming su Discovery+ e HBO Max.

12.49 – CICLISMO – Renewi Tour 2026, terza tappa: diretta dalle ore 15.15 su Discovery+, HBO Max, Eurosport 1 HD e DAZN.

13.00 – VOLLEY (Mondiali Under 17 2026) – Italia-India: diretta streaming sul canale YouTube di Volleyball World.

13.00 – VOLLEY FEMMINILE (Europei 2026) – Francia-Slovacchia: diretta streaming su EuroVolley TV.

14.00 – VOLLEY FEMMINILE (Giochi del Mediterraneo 2026) – Serbia-Egitto: non è prevista copertura tv o streaming.

14.00 – VOLLEY FEMMINILE (Europei 2026) – Austria-Serbia: diretta streaming su DAZN ed EuroVolley TV.

14.15 – CICLISMO – Tour de l’Avenir, seconda tappa: diretta streaming dalle ore 15.15 su Discovery+ e HBO Max.

16.00 – GOLF (BMW Championship 2026) – Seconda giornata: diretta streaming su Discovery+ e HBO Max.

16.00 – VOLLEY FEMMINILE (Europei 2026) – Croazia-Italia: diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena; diretta streaming su EuroVolley TV, DAZN, NOW, Sky Go e RaiPlay.

16.30 – JUDO (Mondiali Cadetti 2026) – Seconda giornata, fase eliminatoria: diretta streaming su Judo TV.

16.30 – FORMULA 1 (GP d’Olanda 2026) – Qualifica sprint: diretta tv su Sky Sport F1, Sky Sport 4K e TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW e TV8.it.

17.00 – TENNIS – ATP Cincinnati 2026, quarti di finale del doppio: diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV. Bolelli/Vavassori-Luz/Matos sarà il secondo match del programma iniziato alle ore 17.00.

17.00 – VOLLEY FEMMINILE (Europei 2026) – Bulgaria-Ucraina: diretta streaming su EuroVolley TV.

17.00 – VOLLEY FEMMINILE (Europei 2026) – Azerbaijan-Portogallo: diretta streaming su EuroVolley TV.

17.00 – MOUNTAIN BIKE (World Series 2026) – XCC Elite femminile: diretta streaming su Discovery+ e HBO Max; dalle ore 17.15 anche su Eurosport 1 HD e DAZN.

17.50 – MOUNTAIN BIKE (World Series 2026) – XCC Elite maschile: diretta streaming su Discovery+ e HBO Max; copertura anche su Eurosport 1 HD e DAZN.

18.00 – CALCIO FEMMINILE (Serie A Women’s Cup 2026) – Como 1907-Juventus: diretta streaming sul canale YouTube di Serie A Women.

18.00 – GOLF (Kansas City Classic 2026) – Seconda giornata: diretta streaming su Discovery+ e HBO Max.

18.00 – VOLLEY FEMMINILE (Europei 2026) – Turchia-Lettonia: diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW, EuroVolley TV e DAZN.

18.00 – GINNASTICA ARTISTICA (Europei 2026) – Terza giornata: diretta tv su Rai 2 HD dalle ore 18.00 alle 19.50; diretta streaming integrale su RaiPlay Sport 1.

18.50 – ATLETICA (Diamond League Losanna 2026) – Diretta tv dalle ore 20.00 su Rai Sport HD e Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW e RaiPlay.

18.50 – EQUITAZIONE (Mondiali 2026) – Salto ostacoli, seconda gara della finale a squadre e seconda qualificazione individuale: diretta streaming su FEI TV.

19.00 – TENNIS – WTA Cincinnati 2026, quarti di finale, Bejlek-Keys: diretta tv su SuperTennis HD e Sky Sport Tennis; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW.

19.00 – VOLLEY FEMMINILE (Europei 2026) – Svezia-Montenegro: diretta streaming su EuroVolley TV.

19.30 – BASKET FEMMINILE (amichevole) – Italia-Cina: diretta tv su Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go e NOW.

20.00 – VOLLEY FEMMINILE (Europei 2026) – Cechia-Grecia: diretta streaming su EuroVolley TV.

20.00 – MULTISPORT (Giochi del Mediterraneo 2026) – Cerimonia d’apertura: diretta tv su Rai 2 HD; diretta streaming su RaiPlay.

20.30 – CALCIO (Serie B 2026-2027) – L.R. Vicenza-Catanzaro: diretta streaming su DAZN e LAB Channel.

20.30 – CALCIO FEMMINILE (Serie A Women’s Cup 2026) – Parma-Inter: diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go e NOW.

21.00 – CALCIO (Premier League 2026-2027) – Arsenal-Coventry: diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go e NOW.

21.00 – CALCIO (Liga 2026-2027) – Betis-Real Sociedad: diretta streaming su DAZN.

21.00 – TENNIS – ATP Cincinnati 2026, quarti di finale, Fritz-Nakashima: diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV.

Nella notte tra venerdì 21 e sabato 22 agosto

00.00 – JUDO (Mondiali Cadetti 2026) – Seconda giornata, Final Block: diretta streaming su Judo TV.

01.00 – TENNIS – ATP Cincinnati 2026, quarti di finale: Musetti-Tiafoe. Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV.

02.30 – TENNIS – WTA Cincinnati 2026, quarti di finale, Gauff-Kostyuk: diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW.

Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV

Anche venerdì 21 agosto prosegue la programmazione di Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV. Gli appassionati possono seguire ogni giorno eventi sportivi, approfondimenti, interviste, podcast e contenuti dedicati ai protagonisti dello sport italiano e internazionale.